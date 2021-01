Ondráček: Babiši, zvedni telefon do Ruska a objednej vakcínu Sputnik

Poslanci jednají o prodloužení nouzového stavu. Když ministr Blatný žádal zákonodárce, aby prodloužili nouzový stav o dalších 30 dní, vykreslil před nimi temný obrázek Česka, ve kterém epidemie nekontrolovaně řádí. O slovo se potom přihlásil i komunistický poslanec Zdeněk Ondráček, který oznámil, co by od vlády, samotného ministra zdravotnictví Jana Blatného a premiéra Andreje Babiše pochválil, ale do dalších členů vlády si rýpl. Pak položil na stůl dvě podmínky.

reklama

Ondráček se vrátil ke slovům ministra Blatného a připomněl, že šéf resortu zdravotnictví chce omezovat především mobilitu obyvatel, což ve stávajícím legislativním prostředí nelze jinak, než v nouzovém stavu. Ondráček to prý na jedné straně chápe, ale na druhé straně by očekával, že ministři vlády Andreje Babiše nebudou jen stále mluvit o tom, jak je třeba prodlužovat nouzový stav, ale budou během tohoto nouzového stavu také měnit právní rámce.

Anketa Kdo by měl sestavovat vládu? Ten, kdo předloží většinu 2% Strana nebo volební koalice, která vyhraje volby 4% Strana, která má nejvíc mandátů 94% hlasovalo: 1344 lidí

„Naší snahou by mělo být vytvořit takové právní prostředí, ve kterém se naučíme s koronavirem žít a dostaneme pod kontrolu ekonomiku a všechny věcí, které s tím souvisí."

Poté Blatnému poděkoval, že s poslanci o závažnosti situace v Česku opakovaně hovoří.

„Zároveň mi dovolte, abych poděkoval panu premiérovi a ministrovi zdravotnictví za všechny schůzky a informace, které jsme si předávali. Kdyby se takto chovali všichni ministři, bylo by to určitě na pochválení, ale jsou zde ministři, u kterých už v podstatě ani nevíme, jak vypadají. Ale u vás to pane ministře neplatí,“ pravil Ondráček.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté však konstatoval, že si nevystačí s tvrzením vlády, že situace je zlá nejen v Česku, ale i v jiných zemích. „Řeknu to natvrdo. Je mi jedno, co dělají Němci. My jsme Češi, žijeme v České republice a jaké si to uděláme, takové to budeme mít,“ pravil Ondráček. Poté doporučoval, aby premiér Babiš zvedl telefon a zavolal do Ruska, zda by bylo možné pořídit vakcíny např. odtamtud. Jedním dechem však dodal, že se to pravděpodobně nestane. „V tomto případě je to marné, je to marné," posteskl si s tím, že Česko čeká na rozhodování EU jako celku.

Následně oznámil, že komunisté podpoří prodloužení nouzového stavu za podmínky, že se do školních lavic vrátí více dětí a ne jen žáci prvních a druhých tříd základních škol. Pravil, že děti nejsou ohroženou skupinou a podle Ondráčka není ani potvrzeno, že by byly děti rizikovými přenašeči. Kdyby šly děti do škol, mohli by se jejich rodiče vrátit do práce. Do škol by se měli vrátit žáci 1. stupně základních škol, žáci 9. tříd a maturanti.

Vedle toho komunistický poslanec požadoval také otevření horských středisek. Ta jsou sice zavřená, ale sjezdovky praskají ve švech.

„O hygieně radši ani mluvit nebudu. Stačí se podívat do lesa hned vedle sjezdovky. Kam taky zajít, když je všechno zavřené a nápoje z výdejního okénka v této zimě tak fungují,“ pravil Ondráček. „Na jihu Čech už mají, myslím, žloutenku,“ dodal varovně.

JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D. KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vláda by proto měla ski areálům pomoct, jinak po zimě zkrachují, protože v létě se už nedokážou udržet.

Do budoucna by prý komunisté chtěli debatovat o otevření kadeřnictví a dalších provozů. Nakonec oznámil, že komunisté podpoří prodloužení nouzového stavu do 14. února.

Psali jsme: Covid: Toto potřebujete vědět, řekl Blatný poslancům. Je to zlé Havel to udělal. A navíc... Zeman usadil ty, co ho ženou k soudu Prymula: Musíme přitvrdit Očkování: Nejsou vakcíny. A dokonce ani jehly

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.