Oni vám prostě nevěří... Tvarůžková vytočila pražskou kandidátku ODS

Komunální a senátní volby bezesporu rozhýbaly politické vazby. Znovu se hraje o to, kdo je s kým a za co ochoten vládnout. Hlavní dohody v krajských městech už jsou rozehrané a největší pozornost na sebe strhávají jednání v hlavním městě. Dostane se vítěz voleb na vedlejší kolej, nebo po letech v opozici usedne v radě města? Nejen o tom hovořila v pondělním pořadu Interview na ČT24 první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

Vítězství v Praze a vůbec posilování ODS, to jsou letošní komunální volby pro občanské demokraty. Do poslední chvíle se však přetahovali s Piráty, což prý ODS prožívala velmi dramaticky. „Prožívala celý průběh, kdy výsledky začaly nabíhat. Bylo to pro nás hodně stresující,“ připustila Udženija, která si prý váží podpory, jíž se jim v Praze dostalo. „V Praze jsme vyhráli poprvé od roku 2006, to je neskutečné,“ dodala spokojeně.

Za takovým úspěchem prý stálo hodně úsilí. „Kampaň jsme vedli od února. Byli jsme hodně v ulicích a mluvili s lidmi. Viděli jsme, že podpora roste. Vítězství jsme ale nečekali,“ přiznala s tím, že o to víc jsou potěšení.

Po vítězství přichází zásadní chvíle. A sice jak moc chějí být součástí rady a součástí vládní koalice na pražském magistrátu. „Jako vítězové voleb chceme být součástí rady a chceme mít post primátora. Vedeme jednání s ostatními stranami,“ uvedla.

Naznačila také, která koalice by pro ně byla nejpřijatelnější a nejpřirozenější. „Je to samozřejmě koalice ODS, Spojené síly pro Prahu a hnutí Praha sobě, což je hnutí pana Čižinského, který ale neustále odmítá s námi jednat,“ postěžovala si první místopředsedkyně ODS. I když však Čižinský jasně říká, že s ODS ani náhodou, je pro Udženiju tato varianta stále reálná, kdyby se však Čižinský choval jako profesionál... „Kdyby tu byl přístup politické profesionality, tak by to šlo. Čižinský se ale chová dětinsky a neprofesionálně,“ kroutila hlavou.

Vzápětí připomněla, že když v Poslanecké sněmovně dělali Demokratický blok, tak tam byly právě strany ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN. „Součástí toho bloku je KDU-ČSL a pan Čižinský byl zvolen poslancem za tuto stranu. Na poslanecké půdě může Čižinský spolupracovat s panem Bohuslavem Svobodou jako poslancem za ODS a v Praze je to najednou nemožné,“ konstatovala nechápavě Udženija, která v jeho chování nevidí žádnou logiku.

Na to moderátorka Zuzana Tvarůžková namítla, že součástí Praha sobě je také řada osobností, které nejsou součástí Poslanecké sněmovny ani žádného parlamentního bloku. Zkrátka to prý vypadá, že ODS nevěří, což napovídají i jejich veřejná vyjádření, která se často vracejí k minulosti, kdy ODS vládla na pražském magistrátě.

Tvarůžková také připomněla slova Jan Čižinského: „Máme možnost vyrvat Prahu Andreji Babišovi a zbytku ODS.“ To začala Udženija už běsnit. „Řekla jsem, že se chová neprofesionálně, tak teď zajdu ještě dál,“ nadechla se Udženija a dodala, že vůči hnutí ANO se chová doslova pokrytecky. „Byli to právě pan Čižinský a starostové ze STAN, kteří čtyři roky vládli s hnutím ANO,“ zdůraznila a přiblížila, že kdyby tam tehdy Čižinský a jeho kolegové ze STAN nedodali koalici svůj hlas, tak by ta koalice nebyla. „Co to je za člověka, který čtyři roky sedí se svými kolegy v jedné koalici a pak řekne: Já jdu do voleb, a proto s nimi ode dneška nebudu mluvit,“ řekla s tím, že neví, jak se tedy teď Čižinský dívá do očí takovému Patriku Nacherovi a dalším.