Opětovné vyhlášení nouzového stavu: Hřib a Pecková jdou proti ostatním hejtmanům

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ve vysílání Českého rozhlasu oznámil, že v současné situaci sice platí, že v noci z neděle na pondělí nouzový stav skončí, ale už slyšel, že někteří hejtmani chtějí, aby se nouzový stav co nejrychleji obnovil.

„Slyšel jsem některé hejtmany, kteří říkají, že není možné to zvládat v tom standardním režimu, to znamená neudělat nic. Současně všichni jednoznačně říkají, že je pro ně obrovská komplikace vyhlašovat stavy nebezpečí, protože to je sice něco, co mají v kompetenci, nicméně už z definice krizového zákona je stav nebezpečí něco, co řeší lokální problém. A epidemie koronaviru není lokální problém, to je problém celoevropský. Hejtmani mají právo podle krizového zákona požádat vládu o vyhlášení nouzového stavu a vláda na to musí reagovat. Předpokládám, že pokud by hejtmani požádali o vyhlášení nouzového stavu, tak by vláda vyhověla,“ oznámil Hamáček ve vysílání veřejnoprávního rozhlasu.

A zdá se, že hejtmani o prodloužení nouzového stavu opravdu požádají.

Předseda Asociace krajů a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS) ve vysílání České televize oznámil, že se z nouzového stavu stalo politikum, což není v pořádku, protože nouzový stav jen vytváří legislativní rámec, který vytváří prostor pro řešení nelehké pandemické situace.

„Takže já mám pocit, že většina poslanců si zdaleka neuvědomuje, do jaké situace staví nás, hejtmany. My jsme připraveni okamžitě začít jednat s vládou a tenhleten stav narovnat. Být, řekněme, tím mostem mezi koalicí a opozicí, za hejtmany, protože to politické složení je velmi pestré, ale je vidět, že jsou to lidé, kteří v těch krajích žijí, kteří chápou, co se děje a že to nějakým způsobem musíme řešit. My na to ty nástroje potřebujeme,“ zdůraznil Kuba.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák z hnutí ANO během pátku veřejnoprávnímu rozhlasu potvrdil, že hejtmani o prodloužení nouzového stavu opravdu požádají. „Samozřejmě jsme připraveni, že v okamžiku, kdy bude nezbytně nutné řídit a koordinovat všechny tyto organizace, tak budeme muset vyhlásit stav nebezpečí,“ řekl Vondrák.

Jenže někteří hejtmani nabádají ke zdrženlivosti. Podle informací serveru Novinky.cz nejsou ani pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), ani středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) nadšeni z představy, že by se měl nouzový stav bleskově vrátit.

„V současné situaci, se všemi informacemi, které mám, neuvažuji, že bychom požádali o vyhlášení nového stavu nouze. To, že některé kraje tak činí, je legitimní a akceptuji to. Je to jedna z uvažovaných variant, která na stole je,“ řekla v pátek novinářům Pecková.

Co nejrychleji je však Pecková připravena vyhlásit stav nebezpečí.

Zdeněk Hřib to vidí podobně. „Potvrzuji, že v tuto chvíli nemáme dostatek vstupních informací, abychom mohli říct jasné ano, či ne,“ sdělil s tím, že ani Praha zatím o opětovné vyhlášení nouzového stavu žádat nebude.

