Opozice a firmy kritizují, že alkohol, tabák a hazard zatíží vyšší daně

Veřejné rozpočty by podle propočtů Ministerstva financí měly změnami získat v letech 2020 a 2021 každoročně přes deset miliard korun. U tabáku a lihu ministerstvo návrh odůvodnilo růstem dostupnosti návykových látek, který je důsledkem zvýšení životní úrovně.

Spotřební daně z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, by měly podle návrhu stoupnout příští rok zhruba o deset procent. Podle Ministerstva financí bude růst u minimální sazby 5,4 koruny na krabičku cigaret, tabákové firmy ale předpokládají zvýšení daňové zátěže na krabičku o 12 až 13 korun. Spotřební daň z lihu by měla stoupnout zhruba o 13 procent. Půllitrová láhev 40procentní lihoviny by tak měla zdražit o 9,1 koruny, oznámila Unie výrobců a dovozců lihovin. Podle dřívějšího vyjádření výrobců lihovin a tabáku povede zvýšení daní kromě zdražování také k rozšíření černého trhu.

Totéž tvrdí provozovatelé hazardu. Varují před rozvojem tvrdého hazardu, jako jsou automaty, pro který se sazba nemění. U kurzových sázek je podle nich zdanění v ČR už nyní jedno z nejvyšších v Evropě. Schválený návrh počítá se zvýšením sazeb u kurzových sázek, tombol nebo turnajů malého rozsahu z 23 na 25 procent. U loterií, bing a živých her ministerstvo navrhuje růst z 23 procent na 30 procent. Dosud od daně osvobozené příjmy z hazardu a dalších sázek by se měly nad 100 000 korun zdaňovat srážkovou daní 15 procent.

Česká asociace pojišťoven (ČAP) uvedla, že některé pojišťovny kvůli nové „sektorové dani“ přijdou o dva roky až pět let zisku. Navrhla vložení peněz pojišťoven do Národního investičního fondu, kam by měly přispívat čtyři největší banky. Návrh počítá s tím, že daňově uznatelné by měly být i technické rezervy tvořené podle zákona o pojišťovnictví. Podle asociace české pojišťovny dlouhodobě vytvářely technické rezervy nad povinnou evropskou minimální hranici. „Jsme zklamáni, že se Ministerstvo financí rozhodlo pojišťovny za toto obezřetné chování potrestat,“ uvedl výkonný ředitel ČAP Jan Matoušek.

Teplárenské sdružení ČR považuje návrh zrušit osvobození od daně u plynu používaného k výrobě tepla v domovních kotelnách za krok ke srovnání plateb s domy napojenými na teplárny, které musejí nakupovat emisní povolenky. Český plynárenský svaz naproti tomu změnu označil za facku bytovým domům, které nahradily uhelné kotelny plynovými, ekologické Hnutí Duha kritizuje růst daňového zatížení plynu, a ne uhlí. Svaz českých a moravských bytových družstev dříve uvedl, že dotčené domácnosti mohou nově za teplo připlatit stovky korun ročně.

Předloha také počítá s osvobozením od daně z nemovitých věcí pro plochy, které souvisejí s ochranou životního prostředí a ochranou krajinných prvků, tedy například pro remízky. Rozšiřuje osvobození příjmů z podílu na zisku na kraje a stát. Nyní platí jen pro firmy, které spoluvlastní nebo vlastní obce a dobrovolné svazky obcí.

autor: nab