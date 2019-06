Opozice ohlásila pokus o sestřelení vlády, Babiš nakráčel k pultíku: Já se musím smát. Žádný problém není, Piráti lhali

Faltýnek oznámil, že na poslance hnutí ANO premiér apeloval, aby nevolili do Rady ČTK kandidáta hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury Michala Semína.

Babiš k tomu ještě dodal, že Hamáček v soukromých jednáních o Semínovi nemluvil, tak moc nechápe, proč o tom ČSSD mluvila veřejně. „Já vám garantuju, že dnes na jednání koaliční rady nepadne o Semínovi ani slovo. Stejně to nebylo s Milionem chvilek. Sociální demokracie má úplně jiné personální zájmy. My jsme tady od toho, abychom plnili programové prohlášení vlády, a pan Semín tam není,“ zdůraznil Babiš.

Konstatoval také, že se nestačí divit, jaké nesmysly ve Sněmovně občas slyší. „Já jsem výjimečně přišel na tiskovou konferenci do Sněmovny. Já už jsem tady dávno nebyl, ale když sleduji ty tiskové konference kolegů, tak člověk se nestačí divit, co za nesmysly tady jsou publikovány,“ pravil šéf hnutí ANO doslova.

„Zaprvé, já bych samozřejmě chtěl poděkovat opozici za to, že příští týden bude hlasování o důvěře nebo nedůvěře vládě,“ pokračoval premiér s tím, že menšinová vláda ANO a ČSSD funguje přesně rok a sama koalice si chce vyhodnotit, jak funguje, jak plní až 655 úkolů, které si stanovila v programovém prohlášení vlády.

„Ty nesmysly, které tady zazněly ze strany Pirátů ani nemá smysl nějak komentovat. Já stále nechápu, proč se tady stále někdo vrací k sociálním službám, Já bych jenom zopakoval, že ta opozice, která tady sedí, v minulosti neudělala pro sociální služby vůbec nic,“ udeřil Babiš na poslance.

Zato vlády, ve kterých působil Babiš, údajně zvýšily peníze pro kraje na sociální služby o 104 procent, 8,7 miliardy korun. „A na základě jednání vlády vláda odsouhlasila další miliardu korun, dalších 1,5 miliardy z evropských fondů a další půl miliardy na různé sociální práce. Takže celkově je to tři miliardy a vůbec nechápu, o čem to tady opozice mluví,“ kroutil hlavou předseda vlády s tím, že chce vědět, kde těch 104 procent navíc vlastně skončilo.

Odmítl také varování opozice, že se poslanci musí zabývat vleklými problémy premiéra, např. v otázce možného střetu zájmů, když by se měly řešit mnohem důležitější věci.

„Musím se smát, když někdo tady říká, že se musí zabývat Babišem. Já nevím, proč by se měli zabývat Babišem. My chápeme, že opozice nemá žádné nápady a nemá žádný program, jenom antibabiš, a strašně se musím smát, když tady pan předseda KDU-ČSL mluví o mém angažmá v zahraničí. Já si nepamatuju, že bysme tady měli nějakého premiéra, který svolával zasedání premiérů V4 esemeskami,“ ocenil sám sebe předseda vlády.

„Mimochodem, dneska mi bude volat generální tajemník OSN kvůli klimatické změně,“ pochlubil se premiér.

On jako premiér má prý vliv v EU, protože je vedle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona druhým vysoce postaveným politikem členské země EU ve frakci ALDE.

„A někdo se tady snaží podsouvat, že mám nějaký problém. Žádný problém nemám. Ve čtvrtek mám schůzku s (končícím předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem, se kterým budu řešit, proč nebylo na jednání rady zařazeno rozšíření o Severní Makedonii, když splnila všechny závazky. Budu se s ním bavit o Frontexu a budu se s ním samozřejmě bavit o rozpočtu. A taky se s ním budu bavit o klimatické změně, protože to je velké téma,“ zdůraznil český předseda vlády.

Chce s ním vést debatu o tom, proč v Evropě zavíráme moderní uhelné elektrárny, když si v ostatních částech světa s uhlíkovou stopou hlavu mnohdy příliš nelámou. Já v tom spatřuju velké ohrožení evropského průmyslu a českého průmyslu,“ varoval Babiš.

Pár slov věnoval i sestavování příští Evropské komise. Zájem České republiky je, aby příští předseda Komise měl rád i země V4. Aby měřil všem stejným metrem. Aby to nebyla politická Komise, aby nebyl problém s neustálou kritikou V4,“ uvedl předseda vlády.

Tepal i šéfa lidovců Marka Výborného. „Musíme se smát panu předsedovi (lidovců Marku) Výbornému, když mluví o tom, jaká je moje pověst v Evropě. No tak, jejich spitzenkandidat (kandidát Evropské lidové strany, kam patří i KDU-ČSL) pan (Manfred) Weber přišel v pátek za mnou na Úřad vlády, takže na tom asi nebudu tak špatně, když se se mnou baví. Já odmítám neustále tu rétoriku, že je nějaký problém kvůli auditu tady. Žádný problém není. A žádný problém ani nikdy nebyl. Takže by bylo dobré, kdyby to bylo jasné. Znovu tady Piráti lhali o vrácení peněz,“ čílil se Babiš s tím, že 35 miliard se do EU vracelo za vlád tradičních stran.

„Byl bych rád, kdyby ty lži se neopakovaly tady, že se kvůli mně bude něco vracet. Já chápu, že tady někdo chce opakovat nesmysly, ale pravda je úplně jiná,“ házel Babiš ostré slovní granát nejen na Piráty.

