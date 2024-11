Orbán, Farage a další. Přicházejí gratulace po vyhraném boji

Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 88% Neprospěje 6% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 4013 lidí



Zatímco Lula, nepatřící k podporovatelům Trumpa, pouze krátce k blahopřání poznamenal, že „demokracie je hlas lidu a ten je třeba vždy respektovat“, Bolsonaro poznamenává, že jsme dnes „svědky oživení skutečného válečníka“.



„Muž, který i poté, co v roce 2020 čelil brutálnímu volebnímu procesu a neospravedlnitelnému soudnímu pronásledování, znovu povstal, jak se to podařilo málokomu v historii,“ ocenil Trumpův návrat.

Fotogalerie: - Odhalení Trumpa

„Navzdory veškeré opozici globalistů a deep statu se Donald Trump vrátí k prezidentské funkci Spojených států amerických, aby dokončil své poslání: Obnovit velikost svého národa, chránit zájmy svého lidu a pracovat pro svět, který je svobodnější, klidnější a bezpečnější. Gratuluji, příteli, k tomuto epickému vítězství, které znamená nejen váš návrat do Bílého domu, ale také triumf vůle lidu nad arogantními plány elity, které pohrdají našimi hodnotami, přesvědčením a tradicemi,“ těší se brazilský exprezident.

Trumpův triumf je dle něj historický milník, který „znovu zažehne plamen svobody, suverenity a skutečné demokracie“. Doufá též, že „jeho dopad bude rezonovat po celém světě a podpoří nejen sílu Spojených států, ale také posílí vzestup pravicových a konzervativních hnutí v bezpočtu dalších zemí.



Bolsonaro připojil též slova doufající, že „Trumpovo vítězství inspiruje Brazílii, aby šla stejnou cestou“. „Kéž by naši krajané v tomto příkladu viděli potřebnou inspiraci nikdy se neklanět, vstávat se ctí ve stopách těch, kteří se odmítli nechat porazit nepřízní osudu,“ poznačil a doplnil, že by byl rád, aby i jeho národ byl hrdý na svou historii a hodnoty, bez poskvrny cenzury a zneužití autority, se svobodou a bezpečností pro všechny.

Fotogalerie: - Donald Trump a Blízký východ

„Možná budeme mít obnovenou příležitost udělat z Brazílie skutečnou zemi svobody, kde je pánem svého osudu brazilský lid – nikoli politici a byrokraté,“ dodal.

- Today, we witness the resurgence of a true warrior. A man who, even after facing a brutal electoral process in 2020 and an unjustifiable judicial persecution, has risen again, as few in history have managed to do.



- Against all oposition from globalists and the deep state,… — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 6, 2024

Návrat Trumpa ocenil také maďarský premiér Viktor Orbán, který je znám svou nákloností k republikánskému vítězi a bývá častokrát pochvalně zmiňován i samotným Trumpem. „Největší návrat v americké politické historii! Gratulujeme prezidentovi Donaldu Trumpovi k jeho obrovské výhře. Tolik potřebné vítězství pro svět!“ raduje se Orbán.

The biggest comeback in US political history! Congratulations to President @realDonaldTrump on his enormous win. A much needed victory for the World! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 6, 2024

„Obrovské gratulace k úžasnému vítězství,“ zaslal Trumpovi rovněž britský expremiér Boris Johnson. „Nepochybuji, že se nyní pustí do posilování Ameriky doma i v zahraničí,“ vyjádřil s potěšením z Trumpova vítězství Johnson a zdůraznil, že Trump již dříve ukázal svoji schopnost činit rozhodné reakce a nemá tak pochyby, že by tomu bylo jinak i tentokrát, ať už v domácí politice či té zahraniční na Blízkém východě a na Ukrajině.

Huge congratulations to Donald Trump on his amazing victory. I have no doubt he will now set about making America strong at home and abroad pic.twitter.com/7UV5lxBZ0F — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 6, 2024

V Británii oslavně přivítal rozhodnutí amerických voličů rovněž lídr strany Reform UK Nigel Farage, jenž britského ministerského předsedu Keira Starmera vyzval, aby na počest Trumpa vytáhl červený koberec. „Je to obrovská příležitost, kterou je třeba využít,“ hodnotí.

Donald Trump is a genuine friend of the United Kingdom.



Keir Starmer must roll out the red carpet for the 47th President of the USA.



This is a huge opportunity to be grasped. pic.twitter.com/Wza4UgzGzh — Nigel Farage MP (@Nigel_Farage) November 6, 2024

Italská premiérka Giorgia Meloniová doufá, že úspěch Trumpa bude znamenat mnohem širší spojení její země a USA. „Jménem svým a jménem italské vlády co nejupřímněji blahopřeji nově zvolenému prezidentovi Spojených států Donaldu Trumpovi. Itálie a Spojené státy jsou ‚sesterské‘ národy, které spojuje neotřesitelné spojenectví, společné hodnoty a historické přátelství. Je to strategické pouto, u kterého jsem si jista, že nyní ještě posílí. Dobrá práce, prezidente,“ gratulovala.

A nome mio e del Governo italiano, le più sincere congratulazioni al Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald #Trump.



Italia e Stati Uniti sono Nazioni “sorelle”, legate da un’alleanza incrollabile, valori comuni e una storica amicizia.



È un legame strategico, che sono certa… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 6, 2024

Radost z Trumpova znovuzvolení neskrývá ani polský expremiér Mateusz Morawiecki. „To se vám povedlo! Vyhodil jste dalšího člověka z Oválné pracovny,“ pobavil se s doplněním, že je to „prostě úžasné“.

Well, Mr. President @realDonaldTrump - you did it! You fired another person from The Oval Office??. SIMPLY AMAZING. Congratulations ????????????! pic.twitter.com/kkMKqg0wA8 — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) November 6, 2024

Za obrovské vítězství považuje Trumpův návrat do Bílého domu izraelský předseda vlády Benjamin Netanjahu. „Gratulujeme k největšímu návratu historie! Váš historický návrat do Bílého domu nabízí nový začátek pro Ameriku a silné znovuzapojení do velkého spojenectví mezi Izraelem a Amerikou. To je obrovské vítězství!“ těší se.

Dear Donald and Melania Trump,



Congratulations on history’s greatest comeback!



Your historic return to the White House offers a new beginning for America and a powerful recommitment to the great alliance between Israel and America.



This is a huge victory!



In true friendship,… pic.twitter.com/B54NSo2BMA — Benjamin Netanyahu - ?????? ?????? (@netanyahu) November 6, 2024

A zatímco nechyběla ani gratulace od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, jenž napsal, že se těší „na éru silných Spojených států amerických pod rozhodným vedením prezidenta Trumpa“, podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova nelze čekat, že by jakékoli blahopřání Trumpovi přišlo též od ruského prezidenta Vladimira Putina.



„Nejsem si vědom toho, že by prezident plánoval Trumpovi blahopřát k volbám,“ řekl Peskov na ranním tiskovém brífinku podle ruské agentury TASS. „Nezapomínejme, že se jedná o nepřátelskou zemi, která se přímo i nepřímo podílí na válce proti našemu státu,“ dodal.

Psali jsme: Zelenskyj promluvil k Trumpovi. Doufá v silové řešení Česká televize: Sváteční program - tradice štědrovečerních pohádek i silvestrovská muzikálová noc Nevzdělaní bílí muži. Demokraté už našli viníka Trumpovy výhry, Amerika je zklamala Poslanecká sněmovna: Návrat českého svitku Tóry z prestižní sbírky Memorial Scrolls Trust do země jejího původu