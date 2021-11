Orbán to pochopil. A kdy pochopíme my? Tvrdá srážka s realitou: Nejde jen o volby

Právník, publicista a autor knihy Konzervativní revoluce Andrej Duhan má za to, že na Západě se konzervativní myšlenkový proud ocitl v krizi, nejpozději ve chvíli, kdy akceptoval liberální pojetí svobody. Vznikl tak prostor, kterého využili jak liberálové, tak čistá levice, která obsadila posty na školách i ve státní správě a od dětství až po dospělost tak hodlá lidem naznačovat, co je správné a kudy je třeba jít. Pokud chtějí konzervativci společnost ovlivnit, musí se vrátit jak do škol, tak na úřady.

„Kultura a morálka, což byly velké ústřední zájmy konzervatismu, se redukovaly na osobní volbu, osobní zájem, a v podstatě se konzervatismus ztotožnil s neoliberální ekonomickou politikou, takže prosazování globalizace, volnotržní dogmatismus, ekonomický konzervatismus a zaměření se na jednotlivce a jeho osobní volbu vyklidily pozice ohledně společenských kulturních otázek obsazení institucí, a vše zaplnila liberální levice. Takže zatímco konzervativci horlivě snižovali korporátní daně, levice ovládla školství, akademie, veškeré státní instituce. Ve výsledku velký byznys hodil konzervativce přes palubu a rutinně je cenzuruje na Facebooku,“ poznamenal Duhan v rozhovoru pro server Kupředu do minulosti. Anketa Věříte, že Fialova vláda bude dobře hájit naše národní zájmy? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 14088 lidí

Připomínal, že i ikona konzervativců, někdejší britská premiérka Margaret Thatcherová tvrdila, že společnost neexistuje a obracela se na svobodné jednotlivce, nikoli na těleso společnosti. V tomto smyslu převzala liberální pohled. Mění to až stávající britský premiér Boris Johnson, který si je podle Duhana vědom, že musí udržet společnost přiměřeně jednotnou, což nelze bez toho, aby se pokusil pomoct i těm, kteří globalizací spíš trpí, než že by z ní měli výhody.

Pokud chtějí konzervativci něco změnit, měli by se podle Duhana pokusit prosadit své myšlenky jak ve školství, tak ve státní správě, kterou z jeho pohledu dnes ovládají buď liberálové nebo čistá levice. Tohle podle Duhana pochopil dlouholetý maďarský premiér Viktor Orbán, který se rozhodl liberalismus vytlačit ze škol a úřadů a nahradit je konzervatismem.

V Česku však nevidí nikoho, kdo by se odvážil postupovat podobně jako Orbán.

„Nepochybně zde jsou konzervativní politici, nebo s nějakou inklinací ke konzervatismu. Ale nemyslím si, že u nás by byl konzervativní lídr, který by byl ochotný překročit tento Rubikon, a opravdu by zatlačil levicový liberalismus zpátky,“ upozornil.

„Často se o studentech kritických teorií, gender studies, říká, že realita je naučí a že až vyjdou ze školy a začnou si hledat práci, na tyhle nesmysly zapomenou. Ale reálně tito lidé nastupují do institucí a protlačují to dál,“ dal příklad Duhan.

Konzervativci musí lidem připomenout, že svoboda člověka je jedna věc, ale musí být provázena také úctou ke společnosti. Tou už se liberálové netrápí, ale konzervativci by měli. Duhan je o tom přesvědčen.

Tohle všechno prý konzervatismus dostalo do paradoxní situace.

„Konzervativci obecně směřují ke konsensu. Vlastně je to umírněnost – ale jejich oponenti umírnění nejsou, a snaží se konzervativní názory na tvrdo vytlačit. A pro konzervativce je to velmi nepříjemná situace právě proto, že jejich ideologií byla vždycky ideologie establishmentu, každá učebnice konzervatismu obhajuje řád. Ale tento řád už dnes není konzervativní. Je to pro mnohé těžko uchopitelná situace, protože je to staví do opačné role, než v jaké vždycky byli, najednou se z obhájců řádu stali těmi, kdo chtějí řád svrhnout, a přitom se nedá hovořit o tom, že jsou konzervativní. A k tomu odkazuje název mé knihy,“ vysvětlil.

Konzervatismus by podle jeho názoru měl prosazovat změny, ale měl by tak činit citlivě. S ohledem na kontext doby by k provádění změn měl i zvažovat, jaké budou mít změny dopady. Proto je z hlediska konzervatismu něco vhodné aplikovat v USA a něco jiného v České republice. Něco je vhodně udělat nyní, něco jiného bude možná vhodné za 30 let. Duhan tímto popisem upozorňuje, že na toto všechno musí konzervatismus brát ohled. Na rozdíl od levice, která má před očima určitou ideu a tu prosazuje vždy a všude.

