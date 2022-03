Orbán za války posílil, „slepenec“ oslabil. A ještě zajímavější

Ukrajinsko-ruský konflikt vypukl měsíc před volbami v Maďarsku. Viktor Orbán už k němu zaujal celkem jasné stanovisko. Totiž že Maďarsko se do něj nesmí nechat zatáhnout. Před týdnem obvinil sjednocenou opozici, že ona naopak Maďarsko do války zatáhnout chce, ta se brání, že to není pravda, a její lídr dokonce podal trestní oznámení za pomluvu. Nicméně, podle posledního průzkumu institutu IDEA válka a jeho přístup k Vladimiru Putinovi Orbánovi neškodí, naopak si od minula ještě polepšil.

To například nehodlá zasílat na Ukrajinu zbraně a ani dovolit, aby přes jeho území byly zbraně do země dováženy. „Případná dodávka zbraní z Maďarska by směřovala na Zakarpatsko a konvoj by se mohl stát terčem útoku. Tímto způsobem bychom nechtěně zanesli válku i tam, kde ještě není,“ uvedl Orbán v rádiu Kossuth na začátku března. Pomoc uprchlíkům však začal organizovat hned. „V Bruselu jen mluví a národní státy jednají. Pokud bychom čekali na Brusel, situace na hranicích by byla vážná,“ řekl.

Od té doby se pozice vyjasnily. 15. března na výročí revoluce a války za nezávislost z roku 1848–1849 premiér Orbán obvinil opozici (které říká souhrným názvem Levice – pozn. red.), že chce zatáhnout Maďarsko do války. „Levice ztratila kontakt s realitou a slepě by nás zatáhla do kruté, dlouhé a krvavé války. Levice chce poslat maďarské vojáky a maďarské zbraně na frontu. To nepřipustíme, nedovolíme Levici zatáhnout Maďarsko do války. Nedovolíme Levici udělat z Maďarska vojenský cíl, udělat cíl z Maďarů v Maďarsku a Podkarpatské Rusi. My, Maďaři, dobře víme, kdo by z takové války těžil. Jsme dostatečně silní, abychom odolali plánům Levice a válečných štváčů stojících za nimi,“ pronesl.

Lídr spojené opozice už za tato slova na Orbána podal trestní oznámení, řka, že jde o nepravdivé obvinění. Důvodem, proč Orbán tento postoj Péteru Márki-Zayovi přisuzuje, je zřejmě interview pro pořad Partizán, ve kterém dotyčný řekl: „Kdyby se Maďarsko nechovalo jako Putinův agent, tak by jako člen NATO přirozeně mohlo poskytnout různé druhy pomoci Ukrajině, a to jakýmkoliv způsobem by aliance svým vnitřním procesem rozhodla.“ Již dříve pak řekl, že pokud by NATO požádalo, pak by mělo Maďarsko poslat vojáky, ale dodal, že tato situace není na stole.

Ve svém projevu Orbán také řekl, že Maďarsko je v Evropě na pomezí Západu a Východu a také Severu a Jihu. „V těchto končinách se války nevedou za nás a za naše zájmy. Pravidlem se stalo, že nezáleží na tom, kdo vyhrál, my jsme byli ti poražení. Střední Evropa je šachovnice pro světové mocnosti a Maďarsko jen figurka ve hře. Tu s námi chce táhnout na frontu ten, tu ten druhý. Pokud to bude v jejich zájmu a nebudeme mít dost síly, tak nás klidně i obětují. Naše historie nás až příliš dobře poučila, co je to válka,“ řekl.

A dodal: „Jsou tu země, které chtějí své cíle dosáhnout válkou, ale my víme, že nejlepší válka je ta, které se dokážeme vyhnout. Rusko sleduje ruské zájmy. Ukrajina ukrajinské zájmy. Ani USA, ani Brusel nebudou jednat podle maďarských pocitů nebo myšlenek. Musíme sledovat své zájmy, klidně a odvážně.“

Již třetího dubna se ve volbách rozhodne, zda bude Viktor Orbán premiérem i nadále. Pokud jde o ukrajinský konflikt, zatím se nezdá, že by Orbánovi jeho pozice škodila. Dle průzkumu institutu IDEA, provedenému mezi 2. a 11. březnem si Orbán od konce ledna dokonce o jeden procentní bod polepšil. Nyní Fidész dle průzkumu vede s 50 %, zatímco sjednocená opozice má 43 %.

