Orbánova cesta do Moskvy – v Česku to vře. Ale přišlo uznání z nečekané strany

„Podrazák Orbán si dojel do teroristického russka pro podání ruky od válečného zločince odpovědného za smrt a zmrzačení a genocidu více než miliónu lidí,“ popsal Orbánovu samozvanou mírovou misi do Ruska hokejista a kandidát do Senátu Dominik Hašek. „Jsem velmi rád, že naši ministři a politické špičky EU se od něho distancovali. Evropa a NATO jsou jednotní,“ dal české vládě palec nahoru.

Orbánovu návštěvu Kremlu ostře kritizuje předsedkyně europoslaneckého klubu ODS Veronika Vrecionová. Vrecionová napsala, že Orbánova návštěva rozhořčila všechny významné unijní představitele a označila maďarského premiéra za „užitečného hlupáka hnusného diktátorského režimu".

„A představitelé hnutí ANO samozřejmě mlčí. Jejich nová formující frakce ,Patrioti' pro Evropu tak začala vlastně tím, že se jela kamarádit s diktátorem, jehož armáda denně vraždí nevinné na Ukrajině. Absolutní ostuda,“ uvedla Vrecionová. Pod příspěvkem sdílela obrázek z anti-kampaně koalice SPOLU, které zparodovalo slogan hnutí ANO „Česko, pro tebe všecko“ na „Rusko pro tebe všecko“. Namísto Andreje Babiše a Kláry Dostálové jsou na plakátu však vyobrazeni Vladimir Putin s Orbánem

Orbánova návštěva v Moskvě naštvala právem všechny významné unijní představitele. Orbán se tak stal užitečným hlupákem hnusného diktátorského režimu.



O situaci okolo diplomatických vztahů diskutoval na X člen Pirátské strany Jan Lejčko s bývalým ministrem vnitra Martinem Pecinou. Lejčko Orbána nazval „russkou šlapkou“ a naznačil, že jen podlézá Putinovi.

Pecina se ohradil. „No já nevím. Je jednání s protivníkem špatná věc?“ nechápal. „Budeme čekat až to zase domluví Američani? Nebo co byste navrhoval Vy?“

Lejčko navrhl potřebu multilaterálního přístupu. U jednacího stolu by dle jeho názoru měli zasednout krom Ruska i představitelé Spojených států, Evropské unie, Číny a Ukrajiny. Pecina souhlasil a dodal, že je tedy třeba, aby nejprve Ukrajina zrušila zákon, který jí brání s Ruskem jednat. Také uvedl, že Orbán by mohl být vhodným mediátorem díky své schopnosti komunikovat se všemi stranami.

Člen Pirátů posléze též spekuloval nad možností, že Orbán usiluje o historický úspěch tím, že bude zapojen do mírové dohody. Porovnal situaci s rokem 1945, kdy byly klíčovými stranami tři velmoci, a nyní tak uvažoval, že v roce 2025/26 by se na mírové konferenci mohlo sejít až pět stran: USA, Rusko, Čína, Ukrajina a Maďarsko, možná i NATO a EU. Lejčko navrhuje, že Orbán by mohl tuto účast využít ke zvěčnění své politické pozice a prezentovat to jako historický úspěch, i když jeho skutečný vliv na dohodu nemusí být tak významný.

„Hlavní je, že Orbán rozbil hlavní kecy propagandy,“ uzavřel konverzaci Pecina. Orbána vnímá coby mírotvorce. „Pořád se řve, že Putin nechce jednat. No a Orbán ukázal, že je to trapná lež. Orbán začal jednat. A nakonec mír jistě bude. A on bude ten mírotvorce, který s tím začal. Myslím, že to jsou pravé pohnutky...“

Bývalý europoslanec Petr Ježek je toho názoru, že Orbánova cesta do Ruska měla své strategické důvody. „Orbán nemá zábrany a není hlupák. Cesta do Moskvy (a předtím do Kyjeva) mu v očích těch, o něž mu jde, jen pomůže,“ uvedl Ježek na sociální síti X s tím, že Orbána nelze podceňovat. „BTW, když někdo mluví o míru (ve smyslu appeasementu), tak je i zde (logicky) posílán do Moskvy. Tak jel. Nelze ho podceňovat. Táhne většinou první a ví jak. On ano.“

Poslanecký asistent Jaroslava Foldyny Michal Walter Kraft se na X vyjádřil k prohlášení premiéra Petra Fialy, který k Orbánově návštěvě Moskvy uvedl, že maďarský premiér nezastupuje „naše zájmy ani zájmy Evropské unie“.

„Pan premiér Fiala vřeští, že prý pan Orbán, který se snaží dojednat ukončení vzájemného zabíjení Ukrajinců a Rusů, nezastupuje jeho zájmy. A to je snad poprvé, co panu Fialovi něco věřím. Moje zájmy pan Orbán, na rozdíl od pana Fialy, ale rozhodně zastupuje,“ přihlásil se Walter Kraft k Orbánovi.

Podobně jako český premiér Fiala se na X vyjádřil i místopředseda hnutí STAN Jan Farský. Též zdůraznil, že Orbán nezastupuje Evropskou unii, ale pouze sám sebe. Jeho cestu do Kremlu považuje za „zlomyslnost“ a „provokaci“, a to zejména v kontextu převzetí Maďarska předsednictví Rady EU. „Určitě ale získá body u svých příznivců, kterým bude vyprávět, jak se snažil o mír. Že nás k němu neposune ani o milimetr? Že rozdělováním Evropy konec války naopak oddaluje? To je mu jedno. Hraje jen na sebe. Stejně jako celá parta Patriotů pro Evropu,“ shrnul Farský svůj pohled na situaci a dodal, že Patrioti pro Evropu jsou „schopni obětovat kohokoliv a cokoliv“.

„Pana kolegu Farského si dovoluji přátelsky poučit, že činnosti, kterou pan Orbán dělá v Moskvě, se už po staletí říká ,diplomacie',“ reagoval právník Ondřej Dostál. Argumentoval, že diplomacie se provádí nejen se spojenci, ale především s protivníky, což je podle něj užitečným poznatkem jak pro Farského, tak i pro další politiky vládní politiky.

Že Orbán udělal cestou do Moskvy první a užitečný krok směrem k ukončení války na Ukrajině, si myslí například lékař Lukáš Pollert. „Jen váleční štváči to považuji za podraz. Nepatří do tohoto mírového světa. Přitom se stačí diplomaticky domluvit, ale to nesmí být váleční štváči. Těm patří rychlá smrt,“ napsal na X.

