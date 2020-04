Oslavný článek o boji EU proti koronaviru, který vás rozpláče nebo vyvolá záchvat smíchu. Žantovský objevil také s*ině na sociálním účtu a podraz hlupáka Kalouska na celý národ

TÝDEN V MÉDIÍCH Bývalý předseda lidovců, bývalý předseda TOP 09, bývalý ministr financí a bývalý náměstek ministra obrany Miroslav Kalousek se i během všeobecného ohrožení nákazou snaží získávat laciné politické body. Podle Petra Žantovského je jeho podkopávání židle vládě nemravné a podraz na celý národ. Tím, že se chová jako hlupák, ztrácí i u svých možných voličů a zřejmě i proto už není předsedou strany, kterou založil. Do přehledu mediálních zajímavostí se vešel i článek shrnující, co v čase pandemie koronaviru podnikla Evropská komise. I když má být její oslavou, ve skutečnosti jde o hodně smutné čtení plné bezduchých výzev a pozdních doporučení.

Případu pandemie koronaviru málokdo rozumí, všichni jsme jím ohroženi, nikdo neví, co se z ní vyvine. „Dělat si na tom politické body mi přijde strašlivě laciné. Dělají to Piráti, dělá to ODS, dělá to i TOP 09. Miroslav Kalousek, jinak zkušený a podle mého názoru velmi talentovaný politik, který už mnohokrát ukázal, že mu to politicky myslí, se tentokrát zachoval jako hlupák. Předsedovi vlády, který se snaží – a můžeme ho mít rádi, nebo nemít, můžeme ho volit, nebo nevolit – v rámci nepředvídatelných okolností zachránit, co se dá, podkopávat židli, to je nemravné. To se nedělá. Při té příležitosti bych vzpomněl prezidentskou volbu z konce roku 1935, kdy tu byla velmi silná komunistická strana a velmi silná Henleinova sudetoněmecká strana. Komunisté tehdy odstoupili od svého kandidáta a ve finále hlasovali pro Edvarda Beneše jen proto, aby nebyl zvolen kandidát sudetoněmeckého hnutí,“ připomíná mediální analytik.

S tibetskou vlajkou byl komický, podkopáváním vlády hloupý

Nechce nad jejich hlavou vytvářet svatozář, ale oceňuje, že se zachovali státoprávně. „Tomu se říká politika úměrná času, ve kterém se odehrává. A pan Kalousek už několikrát ukázal, že tohle je jeho hlavní slabina. Je vynikající politik, taktik, stratég a praktik, ale absolutně mu nejde situační logika. Zesměšňuje se na Hradčanském náměstí a přitom mává tibetskou vlajkou v době, kdy tam přijíždí čínský prezident Si Ťin-pching. To je absolutně komické, protože to byl on, kdo před lety navrhoval společnou vládu s komunisty. Na to už zapomněl. Takže vlajka Tibetu v jeho rukou vypadá opravdu komicky. Je vidět, že pan Kalousek má buď krátkou paměť, nebo opravdu velmi špatnou situační logiku. Nyní tedy vystartoval proti vládě a jejím snahám – věřím, že upřímným – neudělat větší problém, než je. Neboť problém, který by byl větší, než je, by zase ‚vyžrala‘ vláda,“ poukazuje Petr Žantovský.

Vláda už z logiky sebezáchovy musí dělat maximum, aby nedošlo k větším problémům, než je nezbytně nutné. „V této situaci jí pan Kalousek podkopává židli. Nazývat premiéra sviní, což učinil na svém sociálním účtu, mi přijde od parlamentního politika poněkud podpásové, když to navíc nezdůvodní žádným způsobem. Jsme v situaci ohrožení a měli bychom táhnout za jeden provaz, stejně jako táhli za jeden provaz politici v pětatřicátém roce po abdikaci Masaryka. Tehdy se politická scéna zachovala konzistentně a státotvorně. A státotvornost je něco, co nynější politické scéně chybí. To padá na hlavy Kalousků, Rakušanů, Fialů i Pirátů. Bohužel, je to tak. Je mi líto, protože si pana Kalouska vážím pro politické kvality, že se chová jako hlupák, protože tím ztrácí i u svých možných voličů. Zřejmě i proto už není předsedou své strany,“ poznamenává mediální odborník na adresu dlouhodobě nejméně oblíbeného politika.

Evropská komise si chce zvýšit autoritu penězi, co jí nepatří

Jeho pozornost připoutalo i počínání Ivana Davida, který jako jediný europoslanec hlasoval proti dvěma ze tří návrhů Evropské komise, které se nějakým způsobem týkaly koronaviru. „Hlasoval pro návrh, aby leteckým společnostem, které ‚nelétají´, zůstaly dříve přidělené časy na evropských letištích, aby nadále nelétala prázdná letadla jen proto, aby si společnosti udržely přidělené časy. Naopak hlasoval proti návrhu o mobilizaci investic do zdravotnických systémů a jiných sektorů ekonomiky jednotlivých členských státu, které byly postiženy pandemií koronaviru. A také proti návrhu poskytnout na boj proti pandemii přímou finanční pomoc členským státům, ale i uchazečům o vstup do Unie. Tedy včetně Turecka. Trošku mě udivilo, že s ním stejně nehlasoval jeho kolega zvolený za SPD pan generál Blaško. Ale to je jeho věc. Zdůvodnění pana doktora Davida je však velmi dobré,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Zmíněným hlasováním se Ivan David stal terčem obrovské smršti českých médií. „Dokonce i soudružka europoslankyně Konečná prohlásila, že díky němu jsme v EU – cituji – ‚za blbce, protože hlasujeme proti zájmům vlastní země‘. Zřejmě paní europoslankyně nečetla vyjádření pana Davida, proč takto hlasoval. Připomenu ho, protože je velmi důležité. Cituji: ‚Protože Evropská komise chce rozdělovat peníze, které patří daňovým poplatníkům členských států. Chce je rozdělovat, aby zvýšila svoji autoritu v naději, že tyto prostředky budou naivními občany vnímány jako dar z laskavosti.‘ Dále pan David pokračuje: ‚Nemám důvěru ve způsob rozdělování, rozhodování a rozsah této pomoci. Evropská komise chce posílit svůj politický vliv a omezit kompetence členských zemí a demokratická práva lidu členských zemí.‘ Co tím pan David říká? Nu, především tím říká, že Evropská komise rozdává šidítka z cizího, protože peníze, které rozdává, nejsou její,“ upozorňuje mediální analytik.

Podlézání Turecku a podrobování a zotročování členských zemí

To jsou peníze daňových poplatníků z Česka, Francie, Itálie, Maďarska, Polska a dalších členských zemí. „A v EU je nějaký úřední moloch, který je nadán zcela nespravedlivým právem – nicméně právem evropským – rozdělovat peníze, které inkasuje Evropská unie od svých členských zemí. Teď se moloch rozhodl, že bude rozdělovat takové odpustky. Evropská unie se chová úplně stejně jako španělský conquistador Cortés, když připlul do Ameriky, a rozdával tam zrcátka, nožíky, a pak indiány vyhubil, ať už fyzicky nebo různými infekcemi. Rozděluje dle libosti, komu se jí zachce, s naprosto jednoznačným cílem podrobit si jednotlivé členské země. Pan doktor David se k tomu vyjadřuje velice trefně s tím, že EU hodlá rozhodovat o dislokaci peněz, které jí v principu nepatří, které jenom spravuje, a to i ve směru k zemím, které láká do budoucího členství, protože si myslí, že je snadno zotročí a zkolonizuje,“ zdůrazňuje Petr Žantovský.

Jde jednak o Albánii, ale zejména o Turecko, které o členství v Evropské unii usiluje velice dlouho. „A to přesto, že už bylo mnohokrát rozhodnuto, že v žádném případě. Stačí si přečíst zpravodajství třeba posledních deseti let, kdy se o tom mluvilo, a vždy se Evropská komise a příslušné orgány vyslovily proti vstupu Turecka do EU. Ale najednou Turecku podlézáme, najednou se paní Merkelová s panem Erdoganem domlouvají na společném řešení a tak dál. Je dobře, že pan David připomíná, že Turecko využitím migrantů na hranicích v podstatě vede válku proti Řecku a že bychom si měli uvědomit, že Řecko i Turecko jsou členy NATO, ale přesto jsou ve válečném stavu de facto od sedmdesátých let kvůli řešení severního Kypru. Takže Turecko se rozhodně nechová jako standardní evropský kulturní stát, s nímž bychom mohli spolehlivě počítat ve společných snahách,“ tvrdí mediální odborník.

Budoucí Evropa pod taktovkou nového sultanátu a čtvrté říše

Myslí si, že stojí za to pouvažovat, proč Evropská komise Turecku podlézá, jestli to je proto, získat takhle silného člena. „Vždyť Turecko má 80 milionů obyvatel skoro jako Německo, s nímž potom díky přečíslovacím mechanismům daných Lisabonskou smlouvou přebije Francii, Itálii, Španělsko, natož ty ‚nové‘ země střední Evropy, Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko. Tlak na to získat hegemonii a možnost znovu rozdělovat území na evropském kontinentu je zcela zjevný. Dostal jsem řadu politologických analýz, že vlastně nejde o nic jiného než o vytvoření nového sultanátu pod vedením Erdogana, který bude končit někde u hranic Maďarska, možná kousek za nimi, a bude zahrnovat celou jihovýchodní část Evropy, tedy Bulharsko, Rumunsko a části Chorvatska. A druhá část zůstane v péči jakési čtvrté říše vedené Merkelovou nebo jejími nástupci. Zdá se to být jako fantasmagorie, ale vyzval bych každého, aby o tom přemýšlel. Třeba mu to přijde logické,“ míní Petr Žantovský.

‚vynikající' aktivity Evropské unie v boji proti pandemii od začátku roku do dneška. Pár jsem vybral, z nich si každý může udělat názor na význam EU pro naše životy. Tak 7. února ‚Evropská unie vyzývá členské země, aby zajistily svým zdravotnickým pracovníkům dostatek ochranných pomůcek, tedy respirátorů, brýlí, rukavic a plášťů. Vyčísluje denní potřebu lékařů, sester a dalšího personálu'. 10. února ‚vydává doporučení, jak čelit nákaze. Zdůrazňuje význam karantény a dalších opatření'. 13. února ‚ministři zdravotnictví mimořádně zasedají v Bruselu a shodují se na nutnosti společných nákupů zdravotnického vybavení'. Jen se zeptám, co to je společný nákup? To jsou také vysoké provize těm prostředníkům, že ano? Tak jen abychom rozuměli té euromluvě," glosuje mediální analytik výčet „zásluh EU.

Komise varovala před recesí, když už jsme byli po krk v potížích

Žasne nad tím, jak se nad činností unijních „pracantů“ může někdo rozplývat. „24. února ‚Evropská komise vyzývá členské státy ke koordinaci při případném zavádění hraničních kontrol. Žádný stát jí zatím o takovém záměru neinformoval.‘ 2. března ‚předsedkyně Komise představuje tým komisařů zodpovědných za koordinaci boje proti koronaviru‘. Takže vedle Evropské komise máme další komisi s lidmi, co jsou – pravděpodobně královsky – placeni za to, že zodpovídají za koordinaci boje proti koronaviru. Zajímalo by mě, jak vypadá koordinace boje proti koronaviru, to se však z článku nedozvíme. V Komisi máme bývalou Češku Věru Jourovou, co se zřekla svého češství a pravila, že je Evropanka a že jako komisařka už nemůže zastávat české názory, ale evropské. Tak 4. března ‚Komise zasahuje proti šíření dezinformací o koronaviru. Komisařka Věra Jourová se schází se zástupci Googlu, Facebooku a dalších online platforem‘,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Připomíná, že nám Věra Jourová několikrát o sobě řekla, že je vynikající a zkušená cenzorka, připravená na nejhorší, a tak se schází s těmi provozovateli. „Nevím, co s nimi domlouvá. Pokračuji 13. březnem, to je obzvlášť dobré. ‚Evropská komise varuje před hrozbou ekonomické recese.‘ Hrozba ekonomické recese byla zřejmá studentovi vysoké školy ekonomické druhého ročníku nejpozději počátkem ledna, kdy to začalo. Že před tím Evropská komise varuje 13. března, tomu říkám opravdu vynikající kompetence. Dále, 16. března ‚Evropská komise předkládá návod, jak postupovat při ochraně vnitřních i vnějších hranic EU‘. Čili neustále předkládá návody, ustavuje nové subkomise, to znamená nové lidi, nové platy, nové provize nebo jak to nazvat, ale skutek utek´. Kdyby to nebylo smutné, tak je to jak z Haška. 17. března ‚Komise vytváří poradní skupinu složenou z evropských epidemiologů a virologů. Jejím úkolem bude vytvářet doporučení pro boj s pandemií‘. Další skupina, která bude vytvářet nějaká doporučení. Úžasné!“ kroutí hlavou mediální odborník.

Rozhazují nepředstavitelné miliardy, my můžeme leda vystoupit

Udivil ho záznam u 18. března, že předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová přiznala, že evropští politici koronavirus podcenili. „Jak se s ním potkávají v těch svých bruselských úřadovnách, tak se jim zdál asi menší, než je ve skutečnosti, a podcenili. A paní von der Leyenová to poctivě přiznala. No, není to krásné? A ještě tu mám pár ukázek. 24. března ‚se Komise usnesla na tom, že společné unijní nákupy zdravotnických pomůcek se zatím jeví jako úspěšné. Nabídky výrobců zdravotnického materiálu, včetně respirátorů FFP3, dokonce převyšují poptávky členských států zapojených do této iniciativy‘. Na to navazuje 25. března, že ‚Komise vyzývá členské státy k prověřování zahraničních investic v oblastech, jako je zdravotnictví, lékařský výzkum, biotechnologie a infrastruktura nezbytná pro bezpečnost a veřejný pořádek‘. Takže další z výzev,“ zmiňuje Petr Žantovský hlavní náplň tamního úřednictva.

A konečně 2. dubna „Komise vytváří nástroj, kterým chce přímo podpořit zdravotnictví v členských státech. Celkem 3 miliardy eur chce použít na zajištění a distribuci roušek, respirátorů a dalších zdravotnických potřeb. Peníze může využít také na finanční podporu a koordinaci v případě naléhavých případů, nebo na výstavbu mobilních nemocnic“. Opět tedy koordinace. „Když to zjednoduším, tak Komise nedělá nic jiného, než se stará o kšefty firem nebo skupin, které jsou na ni přes lobbisty nebo nestátní organizace navázány. To dělá léta. Začalo to žárovkami, luxy, zákazem páření veverek, měřením broskví. Před pár lety nám to mohlo připadat, že je to legrace a že jsou to kocourkovští konšelé, kterým se můžeme chechtat a nic pro nás neznamenají. Dnes si uvědomme, že na pozadí tohoto poměrně generelního problému rozhazují nepředstavitelné miliardy mezi své kamarády, a my s tím nemůžeme vůbec nic dělat. Kromě toho, že bychom vystoupili,“ dodává mediální analytik.

