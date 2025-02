Ovlivní Trumpova cla i české volby? Je zde odhad

Americký prezident Donald Trump v sobotu podepsal nařízení o zavedení cel na dovoz z Kanady, Mexika a Číny. Nová opatření stanovují 25% clo na zboží dovážené z Kanady a Mexika a 10% navýšení stávajících cel na čínský import. Spojené státy však udělily výjimku u dovozu energetických produktů z Kanady, na které se vztahuje snížené clo ve výši 10 %.

Dopad cel na kurz koruny a úrokové sazby

Ekonom Bartoň na síti X uvádí, že lze očekávat, že v důsledku cel vzroste inflace v USA. Americká centrální banka bude muset reagovat zvýšením úrokových sazeb nebo alespoň zpomalením jejich poklesu.

Svět proto nakoupí více dolarů, hodnota amerického dolaru stoupne proti euru. Koruna je provázanější s eurem než s dolarem, proto dolar zdraží i vůči koruně, vysvětluje Bartoň.

Kurz koruny k euru bude podle něj více záviset na tom, jakým způsobem se cla dotknou Evropské unie. Může se stát, že koruna lehce ztratí hodnotu i vůči euru, protože bývá považována za náchylnější měnu.

Vyšší úrokové sazby v USA podle Bartoně ovlivní i referenční hodnotu úrokových sazeb po celém světě kvůli významu amerického finančního trhu. To může vést k tomu, že i v Česku se mírně zvýší nebo zpomalí pokles tržních úrokových sazeb, za které si stát půjčuje na pokrytí svých dluhů.

Dopad na volební rok: Politické „dárečky“ zdraží

Cla trestají nejvíce ty, kdo je uvalují. Trump už nemusí tolik hledět na voliče

Bartoň se zamýšlí nad dalšími důsledky Trumpových cel a jejich možným vývojem. Podle něj platí, že cla nejvíce dopadají na ty, kteří je zavádějí, nikoli na země, vůči nimž jsou namířena.

Zdražení přijde hned a na všechny. Případná extra pracovní místa přijdou až za dlouho a jen pro některé, vysvětluje Bartoň. Kanada i Mexiko podle něj mohou více tratit, pokud se pustí do odvetných cel vůči USA.

Ekonom Bartoň upozorňuje, že Trump na odvetné kroky může slyšet méně než v prvním volebním období, protože potřetí zvolen být nemůže. A tak mu nakonec i o americké voliče jde méně.

Podle Bartoně by na to měla pamatovat i Evropská unie, pokud by se cla začala týkat i jejího exportu do USA.

Nakonec Bartoň připomíná, že stále existuje možnost, že Trumpova cla nejsou jen protekcionistickým opatřením, ale také taktickým krokem k dosažení lepších podmínek při vyjednávání.

A jak dál? Veta za vetu? Tedy odveta a po nás veta? pic.twitter.com/Bvkdah9Q6F — Petr Bartoň (@petr_barton) February 2, 2025

Cla na Kanadu a Mexiko mohou být dočasná

Petr Bartoň upozorňuje, že Mexiko může skutečně Trumpovi pomoci v omezení nelegální migrace. Podle něj naprostá většina migrantů přichází přes Mexiko. Trump bude ochoten cla později snížit, pokud Mexiko bude kooperovat a například přebírat zpátky své občany, míní ekonom.

Cla na Mexiko jako součást obchodní války s Čínou

Podle Bartoně mají Trumpova cla na Mexiko i širší geopolitický rozměr. Ekonomicky jsou pro Trumpa cla na Mexiko obhajitelná i v rámci jeho averze vůči Číně. Již předchozí prezidenti USA uvalili na Čínu vysoká cla, a proto Čína dlouhá léta přesouvá výrobu do Mexika. Tam dováží součástky, které se v Mexiku montují do hotových výrobků, aby splnily požadavky na minimální mexický podíl, a vyhnuly se tak vysokým clům při vstupu na americký trh.

Cla na kanadské energie zdraží i Evropě ropu a plyn

Bartoň se dále zaměřuje na Trumpovo desetiprocentní clo na kanadské energetické produkty. Podle něj tento krok téměř okamžitě zvýší ceny energií v severních amerických státech.

Pro Evropu to znamená možné zdražení ropy a plynu, protože s tímto clem bude těžší pro kanadské energie dostat se na globální trh.

Z tohoto důvodu považuje za pravděpodobné, že právě tato konkrétní cla budou mít nejkratší trvání.

Kanada podle všeho uvalí proticla, ale ne obecná. Zacílí na výrobky z nejvíce protrumpovských oblastí. Nakonec cla na Kanadu i na Mexiko povedou k přehodnocení dosavadních bezcelních dohod mezi těmito třemi státy, s nejistou buducností, dodává ekonom.

Ať už to dopadne jakkoliv, Kanada bude přebudovávat svou ekonomiku, aby snížila závislost na vývozech do USA. Bartoň to přirovnává k situaci, kdy se i my – zatím více teoreticky – snažíme omezit závislost na vývozu do Německa. Rozdíl však spočívá v důvodech. Zatímco český export oslabuje kvůli chudnutí německých zákazníků, Kanada se odklání od USA proto, že tamní trh je stále méně stabilní a nedá se na něj spolehnout.

