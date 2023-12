PL v předvánočním Palermu na procesí s Marií: "Mafiánský" starosta. Všude palestinské vlajky

reklama

Panna Marie ze stříbra a zlata se zatřese, ale stále stojí na svém podstavci a pod ní se potí desítky nosičů. To by byl asi velký průšvih, kdyby spadla. Nesou ji ti nejsilnější z bratrstva Neposkvrněného početí. V sicilské metropoli Palermo se v pátek 8. prosince jako každý rok konalo v rámci svátku Neposkvrněného početí Panny Marie procesí. A bylo tam dost živo.

Divní starostové

Když se procesí za tmy dostalo na náměstí svatého Dominika před stejnojmenný kostel, čekal tam na vyvýšeném pódiu palermský křesťanskodemokratický starosta Roberto Lagalla. Loni vyhrál hned v prvním kole lokální volby, přestože na něj během kampaně "šťouralové" z médií vytáhli těžký kalibr. Fakt, že je jeho manželka neteří bosse mafie z Agrigenta napojeného na zločinecký klan Corleone. I když se od rodiny manželky distancoval, spojení s mafiánským světem mu asi už nikdo neodpáře. Zvláště potom, co vyšlo najevo, že ho podporovali i lidé blízcí Cosa Nostře.

Ostatně jeho levicový předchůdce Leoluca Orlando známý naopak tvrdým postojem k mafii byl zase zcela nekritickým vítačem uprchlíků. „Migranty vždy vítám přímo v palermském přístavu. Tam s nimi pracuji a věřte mi, vytvořili jsme pro ně skutečně civilní podmínky,“ řekl v roce 2017 Radiožurnálu a dodal: "A nemluvte, prosím, tolik o bezpečnosti. Nejbezpečnější je totiž nově příchozí vítat. Kdybyste se mě zeptal, kolik je dnes v Palermu migrantů, tak vám neřeknu šedesát tisíc, ani sto tisíc, řeknu vám, že ani jeden. Každý, kdo tady žije, se totiž stává obyvatelem Palerma. Nedělám rozdíl mezi obyvateli Palerma, kteří se v něm narodili, a těmi ostatními, a právě to považuju za nejlepší záruku pro naši bezpečnost. Je jasné, že žádná komunita není bez zločinců. Zločinnost ale nesouvisí s barvou kůže."

Fotogalerie: - Procesí s Marií

Ale když dnes vidíte k večeru podloubí domů v některých italských městech anebo jejich temná zákoutí, je zřejmé, že tahle politika jen rozšířila počty bezdomovců. A právě Sicílie je pro běžence z Afriky vstupní branou do Evropy. V Palermu uprchlíci přespávají například kolem vyhlášeného tržiště Ballaro, kde to tak trochu vypadá jako po bombardování. V mnoha ulicích sicilské metropole uvidíte hlavně palestinské vlajky s nápisy: "Svobodná Palestina".

Mafie a Marie

"Opravdu se omlouvám, ale to se nám ještě nestalo," dušuje se chlapík, který měl na starost mé ubytování objednané a zaplacené přes Booking.com. Do pokoje mě naváděl smskami v mobilu, ale ejhle. Ve schránce nechal špatné klíče, takže to stejně musel řešit fyzickou přítomností na místě, chudák. Jmenuje se Ruslan, pochází z Charkova, má vzezření arabského studenta a když se ho zeptám, proč není s flintou na frontě, ponechá to bez odpovědi, ale ve tváři se mu objeví grimasa, jako by žvýkal šťovík. Nicméně díky pocitu provinění mám pak od něj čerstvé informace o dění na ulicích průběžně v mobilu.

Procesí jde i kolem antimafiánského památníku s muzeem. Na fotkách jsou tam vidět krvavé dějiny kraje. Celá jedna místnost je věnována banditovi a bojovníkovi za nezávislost Sicílie Salvatore Giulianimu. Ten se stal psancem poté, co ho hlídka karabiníků přistihla s kradeným obilím a on jednoho zastřelil. Založil vlastní gang a v poválečném chaosu spolupracoval s mafií, ale přesto si vybudoval image sicilského Robina Hooda. Po masakru v údolí Portella della Ginestra, při němž zemřelo jedenáct lidí včetně čtyř dětí, podporu veřejnosti ztratil. V roce 1949 padl do léčky speciálního útvaru pro boj s bandity a byl zastřelen.

Se sochou panny Marie procházejí nosiči ulicí Římskou a Viktora Emanuela, italského krále. Během pochodu se hrají lidové písně a chodníky jsou narvané obecenstvem. Je slyšet modlitba: "... Zachraň lidstvo, zachraň nás všechny a dej nám svou lásku, své ovoce... Hurá, všichni budeme zpívat." Nakonec vcházejí, přičemž se socha opět nebezpečně kýve ze strany na stranu, do překrásné Katedrály Nanebevzetí Panny Marie. A tady finito!

