Pak jim to spočítáme. U Moravce padl ortel. Týká se Babiše i dalších

Václav Moravec odstartoval své nedělní Otázky zostra, osočil předsedu vlády Andreje Babiše (ANO), že v koronavirové krizi předvádí názorové veletoče. A činí tak prý nejen on. „Podobné politické veletoče provádí i prezident Miloš Zeman,“ nařkl Moravec prezidenta. Od ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) zaznělo, že vláda přijme další přísná opatření. „My musíme vyburcovat lidi,“ upozornila. Po Schillerové promluvil ekonom Štěpán Jurajda a vykreslil temný obraz Česka.

reklama

Anketa Podporujete Andreje Babiše? (Ptáme se od 8.10.2020) Ano 74% Ne 26% hlasovalo: 20479 lidí

Schillerová se před kamerami veřejnoprávní televize rozčilovala, že lidé obcházejí opatření a místo v hospodách se scházejí kdesi za zavřenými dveřmi, takže se epidemii nedaří zbrzdit.

Schillerová hned v úvodu konstatovala, že Česko na tom z hlediska počtu nakažených koronavirem není dobře, ale podle ní situace není dobrá nikde v Evropě. „My určitě přijmeme další opatření. ... My musíme vyburcovat lidi,“ sdělila ministryně, s tím, že lidé si musí uvědomit vážnost situace a chovat se podle toho.

Ekonom Jurajda upozornil, že už není čas na polovičaté kroky. Varoval, že je třeba přijmout drakonická opatření. Jinak to prý s Českou republikou dopadne špatně. „Pokud budeme dělat postupné kroky tam, kde bychom mohli přijmout nejrazantnější opatření, tak to v České republice dopadne špatně,“ varoval Jurajda.

„Lidé sami přestanou posílat děti do školek, já to mimochodem od pondělka dělám, a lidé sami přestanou jezdit do práce,“ konstatoval varovně. Zásadní problém vidí v tom, že lidé ztatili důvěru k představitelům státu a zlehčují koronavirovou situaci.

Když se dostal ke slovu Zbyněk Stanjura, upozornil, že vláda sice trestuhodným způsobem selhala, ale v tuto chvíli je třeba táhnout za jeden provaz a uspět v boji s koronavirem, aby se epidemie znovu dostala pod kontrolu. Až pak bude čas hnát vládu k zodpovědnosti.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Schillerová oponovala, že vláda dělá všechno, co může a snaží se posílit i call centra. „Věřte tom, že všichni děláme, co je v našich silách,“ uvedla šéfka státní kasy.

Ale Moravec s odvoláním na starší slova profesora Jurajdy upozorňoval, že vláda byla opakovaně vyzývána, aby posílila trasování. Podle Jurajdy se totiž už v srpnu podle čísel dalo předpovědět, do jaké katastrofy se řítíme. Teď už podle profesora je čas nejen na posílování trasování, teď je podle něj čas vyzvat lidi, aby pracovali z domova, pookud jen trochu mohou. A k tomu posilovat trasování a další důležité věcí. Anketa Bude Mikuláš Minář v politice úspěšný? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 8463 lidí

Podle Jurajdy mělo ke zbrždění ekonomiky dojít již na začátku října, ale bohužel k tomu nedošlo, takže máme minimálně deset dní zpoždění. Ale když už jsme v této situaci, tak je třeba přijmout co nejtvrdší opatření v podobě celostátní karantény, která budou rozvolněna, až budeme mít pod 10 procent nakažených ze všech testovaných.

Stanjutra doplnil, že vláda musí schválit také kompenzace pro občany, kterým takto sebere obživu.

Schillerová poté žádala opozici i média, aby jen nekritizovali vládu a aby pomohli přesvědčit všechny občany, i mladé lidi, že situace je opravdu vážná.

Moravec poté média bránil, že už na jaře novináři upozorňovali, že může přijít mnohem horší druhá vlna.

Stanjura konstatoval, že vláda už na jaře slibovala, kolik peněz pustí do ekonomiky, ale ve skutečnosti splnila jen malou část těchto slibů, jako je Antivrus A, ale řadu věcí neprovedla. Podle Stanjury měla vláda odpouštět odvody na sociální a zdravotní pojištění a další fixní náklady, protože jinak hrozí, že nastane velké propouštění.

Schillerová okamžitě upozornila, že řada programů běží, ale dosud nebyly dočepány, např. program Covid 3.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jurajda konstatoval, že vláda udělala chybu, když zrušila daň z nabytí nemovitosti, a zároveň věnuje pozornost kanálu Dunaj-Odra, což je podle Jurajdy zcela zbytečné. „Já mám pocit, že nám hoří přízemí a vláda řeší, co odnese z prvního patra,“ dal příklad Jurajda.

Podle Stanjury vláda zasahuje do ekonomiky tím, že uzavírá střední školy či částečně uzavírá druhé stupně základních škol – a to ovlivní ekonomiku jako celek, protože rodiče budou muset řešit otázku, jak se starat o své děti. „Když uzavřu školy, tak je to celoplošné opatření, které ovlivní ekonomiku,“ podotkl.

Stanjura upozornil, že se musíme smířit s tím, že éra koronaviru neskončí za měsíc. „Zkrátka a dobře, budeme se muset naučit žít s koronavirem – a udržet přitom stát, ekonomiku i společnost v chodu,“ zdůraznil. Anketa Kdo bude po volbách 2021 předsedou z nich vzešlé vlády? Andrej Babiš 89% Petr Fiala 3% Ivan Bartoš 1% Někdo jiný 7% hlasovalo: 12018 lidí

Jurajda poté apeloval na vládu, aby mnohem více investovala do lidí, a nezaklínala se jen litím peněz do betonu, do stavby infrastruktury. Lidský kapitál je podle pněj tím největším bohatstvím, jaké tato země má.

Došlo i na otázku rušení superhrubé mzdy. Premiér prý tento plán předloží a Schillerová upozornila, že je to velká díra do rozpočtu. „Byla bych ráda, aby se v této chvíli díra do rozpočtu nedělala,“ konstatovala.

Jurajda okamžitě oponoval, že tento krok nepomůže nizkopříjmovým skupinám, ale pomůže lidem, kteří vydělávají hodně, jako jsou ministři a poslanci. „My potřebujeme konečně zvýšit slevu na poplatníka,“ upozornil profesor Jurajda, s tím, že je zapotřebí pomoct lidem z regionů.

Stanjura jednoznačně podpořil zvýšení slevy na poplatníka a zdůraznil, že opozice tento krok jen letos navrhovala několikrát. „Šestkrát nám to vládní většina zamítla,“ rýpl do ANO, ČSSD a komunistů.

Pokud by bylo na něm, zaměstnancům ve státní správě by zmrazil platy. Jen učitelům ne, protože tam jde o investici do budoucnosti národa, ale jinak by prý všichni měli být v těchto těžkých časech solidární.

Schillerová se ve vysílání veřejnoprávní televize postavila proti zvyšování slevy na poplatníka, ale prozradila, že navrhla zmražení platů ve státní správě s jedinou výjmkou, a to u učitelů.

Stanjura a Jurajda poté upozornili, že stát musí lépe rozmýšlet, kam bude investovat. Shodli se, že by i nadále měl investovat do vzdělávání – a zároveň podpořit ekonomiku tak, aby se jí snáz stavělo na nohy.

Psali jsme: Lékařská komora vydala výzvu: Respektujte vládní opatření Hamáček a Prymula byli velmi vážní. Nárůst je dnes enormní Údolí smrti. Teď musí jít politika stranou. Dramatická tiskovka Fialy s Jurečkou a Pekarovou Reakce opozice na Babiše: Já jsem to nepochopil. Je zřejmé, že je celé zemi úzko

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.