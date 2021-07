Pan Herman. Víte, za koho teď kope? Česko to není... Zahradil řekl, oč tu běží

Aktivisté, kteří neustále otevírají uzavřené téma, si z něj udělali živnost. Lidé v odsunutých územích ho nebudou vnímat pozitivně. Tak reaguje europoslanec Jan Zahradil (ODS) na ocenění Daniela Hermana, bývalého ministra kultury, za to, že přispěl k česko-německému usmíření. Herman, který se domnívá, že je třeba ve smiřování pokračovat, převzal Evropskou cenu Karla IV., a to přímo od sudetských Němců.

reklama

Na otázku, zda považuje za důležité v dnešní době připomínat podobné události, Jan Zahradil upozornil, že uplynulo už tři čtvrtě století od doby, kdy došlo k odsunu Němců ze Sudet: „Myslím, že pan Herman sám o sobě už důležitý není vůbec. Důležité je, že představuje určitý trend, který se tu prosadil v posledních dvaceti až pětadvaceti letech, kdy různé osoby působící ve veřejném prostoru otevírají témata, která jsou už dávno uzavřená. V tomto případě se jedná o téma, které je 75 let pryč, 75 po válce, 75 let po ukončení odsunu Němců, což bude zrovna letos,“ řekl Zahradil redakci. Domnívá se také, že na české straně působí několik aktivistů, kteří téma neustále otevírají. „Neustále se něčím jménem s někým smiřují a neustále se vyrovnávají s minulostí. Skutečně nechápu, s jakou minulostí se vyrovnávají, jménem koho se smiřují, zda se cítí nesmíření nebo mají osobní problém, a tak to dělají za sebe. Ale ať tady nevystupují nebo se nesnaží vystupovat jako nějací reprezentanti České republiky,“ uvedl europoslanec. Anketa Co je problémem romského etnika v ČR? Diskriminace a rasismus 2% Nechuť pracovat 15% Kriminální a asociální chování 82% Nedostatek šancí vyniknout, když chtějí uspět 1% hlasovalo: 4696 lidí

Připomněl také, jak říkali Danielu Hermanovi v době, kdy pracoval jako ministr kultury. „Dělali jsme si legraci a žertovně jsme ho nazývali ministr pro Landsmannschaft (Sudetoněmecké krajanské sdružení, pozn. red.). Teď tedy dostal od Landsmannschaftu cenu, dobrá. Herman je vůbec pozoruhodná figura, zaznamenal jsem, že se stal honorárním konzulem Lichtenštejnska, což je země, která se s Českou republikou soudí dokonce o vydání zabaveného majetku po válce podle Benešových dekretů. Je skutečně pozoruhodné, že se někdo stane honorárním konzulem země, která je s Českou republikou v soudním sporu. Jinak myslím, že pan Herman patří mezi celkem malou skupinku lidí, kteří si z toho takzvaného vyrovnávání s minulostí udělali živnost, vlastně si z toho udělali existenci, takže teď to určitě bude takto hrát dál,“ komentoval Jan Zahradil.

„Nebudou to vnímat nijak pěkně“

Podle něj se tak bývalý ministr kultury rozhodl budovat si kariéru spíše v zahraničí po té, co se nedostal do Poslanecké sněmovny ani do Senátu a v KDU-ČSL má už velmi malé nebo žádné slovo. To koresponduje se Zahradilovým prohlášením na sociální síti. Právě ke zmíněnému ocenění napsal směrem k Hermanovi, že „80 dní před volbami je tohle přesně to PR, co potřebuješ, abys oslovil zejména voliče v Libereckém, Ústeckém, Karlovarském atd. kraji“. Rovněž uvedl, že pokud je exministr ještě mezi lidovci, tak „Tomio Okamura děkuje do paláce Charitas za hlasy“. Pro ParlamentníListy.cz Jan Zahradil řekl, že to myslel ironicky: „Osmdesát dní před volbami dostal český exministr cenu, což určitě v bývalých Sudetech zarezonuje nikoliv pozitivně. A ten, kdo z toho může profitovat, je samozřejmě třeba Tomio Okamura a jeho hnutí SPD, pokud to správně uchopí. To, že je to tak krátce před volbami považuji i z volebního hlediska za nešťastné a netaktické. Jezdívám do českého pohraničí – a záměrně neříkám do Sudet, protože to není český termín, takže ho nepoužívám – od útlého dětství, konkrétně na Českolipsko v Libereckém kraji, takže dokážu odhadnout, jak budou lidé udělení ceny Hermanovi vnímat. Nebudou to vnímat nijak pěkně, to vám mohu říci,“ uvedl Zahradil.

Psali jsme: Taková špína. Smrt Milana Lasici: Přišel zásah. Musel Parlamentní listy prý nechaly zmizet článek o Janě Bobošíkové, zaútočil poslanec Volný Ivan Černý: První česká kniha o Monogramistovi IP Majerová: Děti nenechává doma sedět covid, ale hloupí alibističtí politici

Téma odsunu sudetských Němců by se dle jeho názoru už mělo nechat být, přestože ocenění vyvolalo bouřlivé diskuse na internetu i mezi veřejností, ale i novináři a odborníky. Vypočítávali vyvraždění československých občanů, připomínali, že nejdříve s odsunem vlastně začali Němci a tak dále. Podle Zahradila by ale mělo téma nechat spát. „To téma už spalo a spalo opravdu tvrdým spánkem. Znovu říkám, že se probudilo pouze proto, že si z něj začali dělat politickou kariéru nebo propagaci lidé typu Hermana. Jinak by o tom nikdo nemluvil, nikoho by to nezajímalo. Je to uzavřená minulost, ale oni z nějakých důvodů pociťují nutkání ho neuzavírat. Nejparadoxnější je, že v momentě, kdy na jejich neustálé pokusy někdo zareaguje, okamžitě – mám pocit, že to dělají schválně, aby vyprovokovali nějakou reakci – začnou vytahovat kartu, že jsou tady nacionalisté, že jsme nedorostli západní demokratické kultuře a všechny podobné argumenty,“ sdělil Zahradil. Anketa Jedete letos na zahraniční letní dovolenou? Ano, jedu / Už jsem letos byl(a) 33% Ne, zůstávám v ČR 67% hlasovalo: 4999 lidí

Téma ožívá jen kvůli aktivistům, novinářům a pravdoláskařům

Dále podotkl, že názor, že je třeba, abychom si v sobě něco vyřešili nebo že se musíme vyrovnat s minulostí či se s ní neustále zabývat, absolutně nesdílí. Považuje je za názory velmi úzké menšiny, byť mediálně hlasité menšiny lidí jako Daniel Herman, kteří mají odezvu v novinářích typu Jindřicha Šídla. „A já jsem přesvědčen, že jen kvůli nim tohle téma čas od času v mediálním prostoru ožije. Samozřejmě to po nich papouškují spřátelení novináři a podobně. Čili to téma je už dávno pasé a ožívá zejména v českém veřejném prostoru jenom kvůli aktivitě pánů Hermanů a jim podobných,“ vysvětlil svůj pohled poslanec Evropského parlamentu. Byl to právě komentátor Seznam Zpráv Jindřich Šídlo, který obvinil Zahradila, že těsně před volbami opět začal kampaň s heslem: To je naše vlast, to je naše chalupa. Anketa Souhlasíte, aby se pokuty za opakované přestupky odečítaly ze sociálních dávek? Ano 97% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13501 lidí

Zahradil však namítá, že je to Herman, který vytasil do boje. „Pan Šídlo klasicky zaměňuje příčinu a následek, protože už v minulých letech si aktivisté u Hermana něco nastartovali, Herman ještě jako ministr kultury jel na sudetoněmecký sjezd do Bavorska, kde měl projev a různé řeči typu: Milí krajané. Pak řekl, že odsun Němců byla msta vítězů. Vždy plácne nějakou provokaci a lidé jako Šídlo a pravdoláskařská novinářská skupina jen čeká, kdy na to někdo zareaguje, aby po něm mohli vystartovat. Od Šídla mě to nemůže v zásadě překvapit. To, že zaměňuje příčinu za následek, je v tomto případě jeho stará bolest,“ řekl Zahradil a narážel tak na výrok Daniela Hermana. Ten podle serveru iROZHLAS.cz zněl: „Staleté soužití Čechů a Němců, křesťanů a Židů v českých zemích se před 70 lety zdálo trvale zničené. Nacionální socialismus, dvě světové války, nacistické zločiny s nepochopitelným holokaustem a následnou mstou vítězů, která vyústila ve vyhnání německých krajanů, a pak 40 let komunistického režimu naše soužití hluboce poškodily.“

Zelené nápady? Sociální inženýrství reálného socialismu

Pro ParlamentníListy.cz se rovněž vyjádřil k výrokům místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse, podle kterého se lidstvo bude muset naučit žít v rámci planetárních mezí. Řádění tornád a dalších přírodních živlů označil za důsledek lidského chování. To souvisí s plánem Green deal v Evropské unii, který je prosazován, ale i s tlakem na rychlý konec spalovacích motorů, přechod k elektromobilům, ukončení těžby uhlí a další. Jan Zahradil v nadsázce na sociální síť napsal, že je na čase, aby se proti nápadům Timmermanse začaly pořádat veřejné, masové protestní akce. „Celá tahle série zelených nápadů, ať už je to Green deal, nebo poslední Timmermansův návrh, který se jmenuje Fit pro 55, je vlastně sociálním inženýrstvím nebývalého rozsahu. Podle mého názoru je to opravdu sociálně inženýrský experiment, který jsme nezažili od pádu reálného socialismu v roce 1989. A dopadne velice tvrdě na peněženky, zejména střední vrstvy,“ upozornil občanský demokrat.

Sám se domnívá, že se jedná o snahu pozměnit životní návyky, pozměnit strukturu českých výdajů, pozměnit energetický mix nebo využívání energetiky v České republice. A také zavést mimo jiné prvky centrálně plánovaného hospodářství, které Česká republika v takové míře nespatřila od roku 1989. „Podle mne se česká vláda musí tvrdě postavit proti. Tyto plány zejména Českou republiku a její průmyslovou základnu mohou zasáhnout velice tvrdě, my musíme myslet na naše vlastní zájmy a nemůžeme se tomuhle jen tak pasivně podrobit. Já to skutečně považuji za nebezpečné a něco, co má ideologický podtext, protože ideologie, která dnes vévodí Evropě a třeba v Evropském parlamentu to sledujeme dennodenně, je zelená ideologie. Má mnoho společného s bývalou ideologií řekněme marxismu- leninismu, který usiloval o vybudování beztřídní společnosti. Tahle nová ideologie usiluje o vybudování bezuhlíkaté společnosti, ale já myslím, že následky budou stejně tragické, jako byly v předchozím případě,“ varoval rázně Zahradil.

Moje zkušenost? Babiš v Česku vede silné řeči, v Bruselu srazí paty

Shoduje se tak s Andrejem Babišem, českým premiérem, který vyjádřil obavy o zaměstnanost a ekonomické důsledky. A jaké dává České republice v Evropské unii šance na obranu? „Zatím jsou ty možnosti poměrně velké, protože řada těchto nápadů a návrhů bude muset být schválena v Radě Evropské unie jednomyslně. To znamená, že jakákoliv členská země nebo dokonce více členských zemí, když se dají dohromady, mohou návrhy zablokovat. A je trochu k smíchu, že Babiš verbálně a velice silně najednou vystupuje proti návrhu, když to byla jeho vlastní vláda, která tyhle nápady – například na snížení emisí do roku 2050 – původně schválila a kývla na ně. Teď se Babiš diví, kam se to všechno dostalo. Já mám s Babišem tu zkušenost, že vede silné řeči doma v České republice, ale když přijede do Bruselu, tak srazí paty a všechno odkývne,“ popsal europoslanec ODS. Podotkl, že má proto strach, že česká vláda – speciálně pod vedením premiéra Babiše – v zásadě neudělá nic. „Maximálně bude brblat doma, aby si nějaké voliče naklonil na svoji stranu a až dojde na lámání chleba v Bruselu, bude zticha nebo na to dokonce kývne. V tomto Andreji Babišovi nevěřím,“ dodal Jan Zahradil.

Psali jsme: „Lidská zrůda.“ „Celé jinak.“ Po ceně pro Hermana padlo o Sudeťácích, co nečekáte „Sv*ně česká. Romea? Pro gádže.“ Rom, co prý kradl „na Floyda“: Mládeži nepřístupno Ministerstvo zahraničí: Vláda schválila pomoc afghánským bezpečnostním silám Děkujeme štědrému Tchaj-wanu! píše hejtman KDU-ČSL. Vystrčil v akci

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.