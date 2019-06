Pan premiér nelhal! Kanonáda u Moravce, na Schillerovou to jen létalo

Václav Moravec přivítal v neděli v poledne ministryni financí Alenu Schillerovou (ANO), ekonomickou expertku komunistů Miloslavu Vostrou a podnikatele Tomáše Březinu. Od Schillerové se dozvěděl, co a kdo všechno patří mezi priority vlády. Na prvním místě jmenovala důchodce. Od Vostré si vysloužila pochvalu. Zazněla i slova odborového předáka Josefa Středuly, který zmínil, o kolik mohou vzrůst platy poslanců, prý to může vyvolat zlou krev.

Alena Schillerová ujišťovala diváky veřejnoprávní televize, že rozpočet sestavovala zodpovědně. Všem také připomněla, že rozpočet je politickým nástrojem k naplňování politiky vlády. A kabinet Andreje Babiše má prý priority jasně dány. „My jsme priority jasně řekli. Jsou to důchodci, jsou to učitelé, jsou to investice,“ zdůraznila Schillerová. Důchody mají vzrůst o 900 korun.

„Pokud zazní tyty priority, tak jsme spokojeni, když to tak řeknu. V rámci možného,“ pochválila Vostrá před kamerami ČT ministryni financí vlády, kterou komunisté svou podporou drží u moci. „Ale ono není umění jednorázově zvýšit platy, nyní je důležité tento růst dlouhodobě udržet,“ dodala komunistka. „To je pravda,“ uznala Schillerová, že o růst platů učitelů se staral Andrej Babiš (ANO) už jako ministr financí ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Moravec poté přiložil pod kotel a přehrál divákům slova předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů, který kritizoval odhad vlády, že by platy poslanců mohly narůst o 8 procent. „Nevidíme důvod, proč by poslancům měly růst platy o 8 procent,“ hřímal Středula před kamerami s tím, že by to mohlo vyvolat zlou krev ve společnosti, pokud platy ostatních státních zaměstnanců porostou méně.

Když se konečně dostal ke slovu Březina, nebral si servítky. „Já osobně považuju tvorbu rozpočtu v posledních letech za velmi špatnou, protože nejde o rozpočty transformační,“ zlobil se Březina. „S nástupem jakéhosi podnikatele lidé očekávali nástup zdravého rozumu, a ten nepřišel,“ udeřil přímo na Babiše.

Poté věnoval pár slov zvyšování platů učitelů.

„Já jsem pro to, aby se učitelům přidalo klidně i 30 procent, a ty peníze tam jsou, ale my si také musíme říct základní čísla, která říkají, že od roku 1990 poklesl počet žáků o 37 procent. Pokud chceme přidávat učitelům, a já je miluju, zejména paní učitelky, já je prostě mám rád, ale proč kdokoliv neřekne ‚ano, přidáme 30 procent učitelům, ale chceme vrátit ty relace tam, kde byly‘,“ podivoval se Březina.

„Toto jsou naprosto vytržená fakta mimo mísu,“ smetla ze stolu Březinovu argumentaci Schillerová. Březina konstatoval, že si tato čísla vzal ze stránek ministerstva školství a z portálu Českého statistického úřadu. Tabulky Českého statistického úřadu prý také ukazují, jak mohutně narůstají počty úředníků státní správy. Podle Březiny je to velmi smutný vývoj. Pokud se škrtne pár tisíc úřednických míst, jak to plánuje vláda, je to prý lepší než nic, ale zasloužili bychom si prý i větší zeštíhlení státní správy.

Schillerová prozradila, že se chystá redukce asi 700 míst ve Finanční správě ČR, přičemž se škrtnou neobsazená místa a některá místa, která se postupem času uprázdní, už nebudou znovu obsazována.

Vostrá doplnila, že počty úředníků v České republice narostly např. v souvislosti se vstupem České republiky do EU. V tu chvíli už se Moravec neudržel. „My se pořád vymlouváme na EU,“ zlobil se. Vostrá se ohradila, že se nechce vymlouvat. Podle ní je zkrátka pravda, že po vstupu do EU jsme museli přijmout celou řadu různých legislativních opatření, na což jsme potřebovali i ony úředníky.

Když se podruhé dostal ke slovu Tomáš Březina, spustil těžkou kanonádu. „My se tady celou bavíme o tom, zda ten státní rozpočet, který má zaplatit ty závislé lidi od státu, zda to naplňuje, nebo nenaplňuje,“ rozčiloval se. A znovu udeřil na Babiše. „Já jsem s údivem poslouchal Andreje Babiše někde na pódiu, jak je česká ekonomika nejlepší v Evropě. To je naprostá lež. Tak to vůbec není pravda. Pan Babiš si může říkat co chce. Tenhle státní rozpočet není šitý na míru pro proaktivní lidi, ten je šitý na míru lidem závislým na státu,“ tepal kabinet Andreje Babiše Březina

„Pan premiér určitě nelhal na Slovensku,“ bránila okamžitě svého vládního šéfa Schillerová.

Miloslava Vostrá debatu trochu posunula a konstatovala, že komunisté trvají na to, že by se Česko mělo zadlužovat stále méně, takže pokud má být letošní schodek na úrovni 40 miliard, tak ten příští už by prý měl být na úrovni 30 miliard.

A Březina zasadil dámám sedícím ve studiu třetí úder. „V České republice ve veřejné zprávě je 7700 informačních systémů, jejich provoz stojí ročně 30 miliard. Proč se s tím něco nedělá? Tady se pořád vzývá jednotné inkasní místo. Já o žádné jednotné inkasní místo nestojím. Mně bohatě stačí, když se bude státní správa chovat jako dobře fungující soukromá firma,“ žádal politiky.

Současně po nich chtěl, aby se přestali vymlouvat na to, co udělali jejich předchůdci, protože ani on jako podnikatel nemůže každé ráno vstát a začít se vymlouvat třeba na to, co se stalo v roce 1945.

