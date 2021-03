Pandemie? Ne. Jaromír Jágr promluvil k Čechům

Školy jsou uzavřené, ale snad tomu tak nebude navěky. V to věří i světoznámý hokejista Jaromír Jágr. Chce, aby se rodiče nenechali pandemií odradit a zapsali své děti na školu, na kterou chodil on a kde děti mají tzv. hokejovou třídu. „Protože to funguje a naše generace vděčí za všechny úspěchy z velké míry právě programu hokejových tříd,“ zdůvodnil. Ale rodiče také řekli své.

Pomalu ale jistě se blíží zápisy pro novou generaci prvňáků, která se možná po opadnutí epidemie dostane i do škol. O novou generaci se zajímají i Rytíři Kladno, kteří se na videu zasazují za 12. ZŠ Brjanskou v Kladně. Se sloganem „Lepší v ruce hokejka než mobil“ varují před tím, že děti čím dál více sedí u počítače a koukají do mobilu. A propagují, že právě na zmíněné základní škole se školní rozvrh kombinuje s hraním hokeje.

„Hokejové třídy k tomu navíc vytváří skvělé podmínky. Děti vozíme do školy na zimák autobusem, na zimáku máme i družinu, kde děti hlídáme. Hokejové třídy fungovaly za mého dětství, a i když pak na pár let zmizely, zase se vrátily. A proč? Protože to funguje a naše generace vděčí z velké míry právě programu hokejových tříd za všechny úspěchy. Děti z hokejovek mají i školní trénink a na ledě tráví spoustu času, navíc stíhají i školu,“ tvrdí slavný hokejista. Je to i jeho vlastní zkušenost. „Nad zápisem svých dětí do první třídy určitě neváhejte. A nenechte se odradit ani pandemií,“ vyzývá Jaromír Jágr. Dodejme, že to není jen Kladno, kde se trénuje hokej. I při pandemii funguje kluziště na Smíchově na náměstí 14. října a skoro každé ráno na něm trénují buď malí hokejisté nebo malé krasobruslařky.

Ovšem rodiče byli skeptičtí. „Moc to nefunguje. Náš prcek po 3 letech s hokejem skončil a pochybuju, že se k němu v budoucnu vrátí. Svět je teď úplně naruby. A pokud se pravidelně nehraje, netrénuje, děcka z toho režimu vypadnou, je to problém, kterej se povzbudivejma slovama bohužel jen tak nezalepí. Navíc teď náhradu našli ve virtuálním světě, kterej je pro ně daleko jednodušší. Brzké vstávání, zažitý režim přípravy, trénování, zápasy nahradily herní ovladače. S kámošama před barákem se sice vidí, ale ne se spoluhráčema. Nýbrž s koloběžkářama s mobilama v ruce. A před náma žádná vidina něčeho pozitivního. Sorry jako," svěřil se Petr Švarc.

„Bude teď těžké udržet děti při sportu a je jedno, jestli je to hokej, fotbal, tenis, atletika atd., když vláda chce, aby všichni teď seděli doma a děti budou bez motivace sportovat,“ přidal se Tomáš Krejčí a podobně se vyjádřil také Martin Topič: „Nevím jestli je tohle video zrovna teď vhodné. Rodiče nakoupí pro děti drahé hokejové vybavení. U nás třeba tenhle rok nebyl otevřený zimní stadion díky neschopné vládě. Děti rostou a bude složité prodat nepoužitou a malou výbavu za rozumné peníze. Jak mají sportovat teď, při všech nesmyslných zákazech? Můžeme jen zatleskat firmě plné zlodějů pod názvem Úřad vlády ČR.“

