Panebože. My, „šmejdi pražský“, jsme zjistili, co nám vzkazují v uvězněných okresech. A bojíme se

Brzy tomu bude už rok, co Česko začalo pociťovat přítomnost koronaviru. A vrací se už i některá opatření, která při takzvané první vlně platila. Dnes vláda zakázala vycestovat obyvatelům tří okresů, Chebska, Sokolovska a Trutnovska a ostatním obyvatelům do okresů cestovat. Výjimky platí pro cesty za prací, za vzděláním, do nemocnic či na úřady. „Kdo chce výjimku, musí důvod cesty doložit,“ uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný dle Novinky.cz. Navíc obyvatelé budou muset nosit ve vnitřních prostorách a ve veřejné dopravě buď respirátory, nebo chirurgické roušky.

Opatření mají platit od půlnoci na pátek do konce nouzového stavu. O tom, kdy bude konec nouzového stavu a zda to nakonec nebude zanedlouho, se bude rozhodovat dnes.

Pravidla a povinnosti už na svém facebookovém profilu vyvěsil například Karlovarský kraj.

Byli tací, kteří o uzavření tří okresů věděli ještě před tím než ministr Blatný. „Z dobrých zdrojů mám informaci, že zítra by měly být uzavřeny okresy Trutnov, Sokolov a Cheb,“ pochlubil se včera okolo poledne komentátor HN Petr Honzejk.

Z dobrých zdrojů mám informaci, že zítra by měly být uzavřeny okresy Trutnov, Sokolov a Cheb. — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) February 10, 2021

Není s podivem, že v dotčených oblastech nejsou obyvatelé z omezení nadšení a kritizují vládu, ale i kraj hned z několika úhlů.

„Od roku 1989 byly v Karlovarském kraji zavřeny nemocnice v Kraslicích, v Lokti a M. Lázních. Pak se divíte, že nestačí lůžka. Jsme kraj s nejhůře dostupnou lékařskou péčí. Místo, abyste se domluvili s regionální bavorskou vládou o převzetí pacientů, tak čekáte, co vám nakuká Babiš. Jste k ničemu,“ vzkazoval na vedení kraje Josef Beran ze Sokolova.

„To se jim to dupe. Svině. Kdo je za tento stav zodpovědný? Předchozí krajská vláda. Ta nynější už je v plném ohni. A kde jsou ti slíbení lékaři, jak exhiboval Blatný před chebskou nemocnicí?“ hrála na stejnou notu Helena Irmanová z Horního Slavkova.

Rovněž příkaz, že lidé budou muset nosit respirátory, vyvolal otázky, kde si tedy lidé mají tyto pomůcky vyzvednout, když je vláda přikázala nosit. „Roušky by údajně měly být dodány kraji a ten by je měl dále distribuovat. Bohužel ani na kraji zatím nemají žádné bližší informace...“ informovalo město Cheb.

„Přiznejme si, že v Chebu máme už delší dobu covidový požár. Napřed nás ujišťovali, jak to zvládnou sami, místo aby požádali o pomoc i sousední Německo, posílili zdravotní personál, poslali do kraje větší množství vakcín, aby tu mohli rychleji naočkovat ohrožené občany, aby začali rozdávat u obchodních center zdarma respirátory tak, jak to dělají třeba v Rakousku. Místo toho nás tu zavřou a počkají až požár dohoří a lehne to všechno popelem,“ mínil Tomáš Kubát z Chebu.

ParlamentníListy.cz vyzývají obyvatele okresů Cheb, Sokolov a Trutnov, aby své postřehy a názory zasílali na adresu redakce@parlamentnilisty.cz.

A v diskusích panovalo poměrně značné rozčarování směrem k Praze. „Když to měli udělat v říjnu pro Pražáky tak to nee, teď už je pozdě!“ psala důchodkyně Libuše Hakrová. „Šmejdi pražský, tu si nezavřeli předtím, hold honorace,“ psal další diskutující. „Prahu si nedovolil zavřít, ale na Cheb si troufnul. To je vrchol omezování osobní svobody. Už aby byly volby a ten oligarcha vypadl,“ řekl Josef Řezníček. „Ale v Praze, tam nic není, že ji nezavřeli. Najednou vědí, kde je Cheb,“ připomenul premiérovo faux pas Jan Račan z Chebu.

Ani na Trutnovsku komentátoři neoplývali láskou k hlavnímu městu. „Kdybyste si radši zavřeli Prahu, ze které to sem nejvíce jezdilo!“ pravila Kristýna Tesárková v komentáři skupiny Trutnovinky. „A proč již dříve nezavřeli Prahu, když tam bylo nakažených daleko více? A papaláši si budou cestovat, jak budou chtít?“ ptal se Petr Blažek z Trutnova.

Podobný sentiment zněl i ze Sokolova: „Přesně tak, když bylo v Praze nejvíc nakažených (když si tam vesele demonstrovali, někdy i bez roušek!!!), tak proč to tam taky neudělali??!!?? Blatnej ať jde do hajzlu!“ vzkazoval Ladislav Horák.

Slovník komentátorů odpovídal frustraci. „Do prdele s nima už. Větší bandu amatérů jsme snad ve vládě ještě neměli. Bohužel jsou zrcadlem naší poloviny společnosti – voličů (dementů). Seru jim na všechny jejich zákazy!“ prohlašoval Jaroslav Bílek. „Seru na vás, jsem občan ČR a ne okresu. Už vůbec se nenechám někde uzavírat, to už mám za sebou,“ vzkazoval Jindřich Marsoun.

A nebyla by to správná diskuse v sociálních médiích, kdyby se neobjevily i silnější výzvy: „Lidi, pojďte ty zkurvysyny už pověsit, vyházet z oken nebo prostě se jich zbavit! Je do nebe volající, co si ti kriplové dokážou dovolit,“ pravil nejmenovaný obyvatel Mariánských lázní.

Ale i z Prahy něco zaznělo. „Asi bychom se tedy měli definitivně rozloučit s okresem Trutnov. Sbohem,“ rozloučil se s oblastí pražský komentátor SeznamZpráv Jindřich Šídlo.

