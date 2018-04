Paní Šabatová a její souvěrci nás vrátili do středověku. Právník rozebral, co přesně znamená kauza "dámská kupé ve vlacích"

„Důležitá je skutečnost, že dámská kupé nemohou výrazněji omezit, nebo dokonce vyloučit přístup mužů k vlakové dopravě, protože tato kupé nejsou zřizována ve všech vlacích. Tam, kde dámská kupé jsou, představují pouhých šest míst v celém vlaku,“ vysvětlovala ombudsmanka Anna Šabatová.

Podle Vučky je však nesmysl obhajovat sexuální diskriminaci takovým argumentem. „Co kdyby České dráhy zavedly speciální vagony ‚jen pro bílé‘? Také by paní ombudsmanka říkala, že o nic nejde a že je to v pohodě, když ‚barevní‘ mají dost místa v jiném vagoně? To chci fakt slyšet,“ kroutil hlavou.

„Pani ombudsmanko, vyprávějte mi, jak vagon ‚jen pro bílé‘ nemůže výrazně omezit, nebo dokonce vyloučit přístup ‚barevných‘ k vlakové dopravě, protože ‚barevných‘ vagonů je dost!“ uvedl Vučka s tím, že to bude krásný projev od veřejného ochránce práv. Pokud do některých kupé zakážeme vstup nějaké skupině, ať už vyselektované podle pohlaví, barvy kůže nebo náboženství, narušujeme tím rovnost lidí, ponižujeme je a zasahujeme do jejich důstojnosti bez ohledu na to, jestli mohou sedět jinde,“ napsal v komentáři na serveru Echo24.cz Vučka.

„Oficiální vysvětlení Českých drah i slova ombudsmanky jsou sama o sobě nejlepším zdůvodněním, proč je zavádění dámských kupé prostě a jednoduše pitomost, a ještě navíc je to zřejmě nezákonné,“ zdůraznil Vučka a dodal, že důvodem je, že se nějaká dáma prý cítila nepříjemně, protože cestovala ve vlaku s cizími muži.

Vučka je totiž toho názoru, že pokud ve vlacích jezdí skutečně agresivní muži, kteří napadají své okolí, jedno kupé o šesti místech v celém vlaku, a to ještě jen v některých vlacích, ničemu nepomůže. „Dáma měla pouze pocit, protože veřejná prohlášení ČD, tak úřadu ombudsmana hovoří jen o ‚pocitech‘, takže problém byl pouze lokalizován v hlavě oné dámy,“ shrnul advokát s tím, že to není přece důvod omezovat práva jiných.

Navíc jsou podle advokáta dámská kupé nezákonná, jelikož antidiskriminační zákon připouští odchylky při poskytování služeb podle pohlaví, ale jen pokud je to „odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné“. „Zavádění dámských kupé je ale hlavně principiálně špatné, protože nás to vrhá zpět do středověku,“ řekl Vučka s tím, že to celé je pravý opak toho, kam má moderní společnost směřovat a z žen by se neměly dělat chudinky.

Původní text ZDE

„Milé dámy, musíte si vybrat – buď budete mít pistole, svobodně nosit kalhoty, mít volební právo a univerzitní vzdělávání, nebo budeme mít zvláštní kupé pro ochranu křehké dámské psychiky. Obojí dohromady nejde!“ uzavřel.

