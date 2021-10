Paní Stehlíková, tohle bych nenamluvil ani svému psovi. Nejsme v Kazachstánu, víte? Naprosté peklo u Jílkové, Fischer a Foldyna

reklama

Je na čase dočasně zbavit prezidenta Miloše Zemana pravomocí ze zdravotních důvodů? Zatímco senátor Pavel Fischer o tom nepochybuje, poslanec Jaroslav Foldyna je přesně opačného názoru. „Jde o bolševický převrat a zneužití medicíny k odstranění politického protivníka!“ zahřmělo od poslance SPD.

Džamila Stehlíková se postavila po bok Pavla Fischera. Připomněla, že kancléř Vratislav Mynář je trestně stíhán a prohlásila, že tento úředník zneužívá prezidenta Zemana nejen teď, ale minimálně už od vrbětické kauzy.

„Tajný spis BIS ležel na Hradě od 10. do 17. dubna, aniž by ho pan prezident viděl. To znamená, nikým nevolení úředníci nedali vrchnímu veliteli ozbrojených sil informace o tom, že na území České republiky proběhl akt válečné agrese. To znamená, že když pan prezident Zeman o ničem nevěděl, kancléř Mynář vypravoval Hamáčka do Moskvy a chystal se zobchodovat tu vrbětickou kauzu, já nevím za (vakcíny) Sputnik nebo za něco, Rusové nejsou skoupí. Ale drama spočívá v tom, že tento kšeft pana Mynáře, on dělal víc kšeftů za zády pana prezidenta, on zneužíval jeho obrovskou důvěru, aby mohl změnit směřování naší republiky, aniž by toho kšeftaře někdo volil,“ zahřměla Stehlíková.

A Jaroslav Foldyna s Ivanem Vyskočilem se smáli.

Stehlíková ale trvala na tom, že Mynář a spol. využívali falešné zdání, že je Miloš Zeman zdravý, jí vinné klobásky... a mezitím, podle ní, prezidenta využívali jako loutku.

„Já mám obavy, že pan prezident nejenže není v dobrých rukou, ale že ta jeho nemoc využívaná pro takové to sprosté kšeftaření, (člověkem) který ani nechápe, s kým zachází, nesahá mu ani po kotníky a to divadlo, co dneska zahráli, to si Česká republika nezaslouží,“ zaznělo od Stehlíkové.

A v tu chvíli už se Foldyna neudržel.

„Nezlobte se na mě, nechci být nějak impertinentní, ale tohle je možný fakt jenom v Kazachstánu,“ kroutil hlavou poslanec v narážce na zemi, ve které se Džamila Stehlíková narodila. Tam je to možný, ale my jsme civilizovaná země, máme BIS, ta vykonává svou práci, svůj dohled, ta by všechny tyto věci hlásila premiérovi ČR nebo odpovědným ministrům. Vy tady obviňujete lidi bez jediného důkazu. Předložte konkrétní důkaz o tom, co jste tady říkala,“ pokračoval Foldyna.

„Tady se vytváří obraz, aby byl zlikvidován prezident republiky, který byl zvolen hlasy více než 2,5 milionu občanů a to je celá podstat této věcí,“ pokračoval poslanec SPD.

Po něm si vzal slovo nezávislý senátor Fischer. Připomněl, že prezident má ze zákona některé pravomoci a Kancelář prezidenta republiky je jen servisní organizací, která prezidentovi pomáhá jeho roli plnit. A jako servisní organizace musí také Kancelář prezidenta republiky dodržovat zákon. A to se mu zdá, že Vratislav Mynář nedělá.

Za Havla nekradli

„Jeden případ za všechny. Je zaznamenáno, že pan Vratislav Mynář zkoušel ovlivňovat rozhodování soudců. A to se nesmí, nemá na to mandát. A způsob, jakým ovlivňoval soudce v citlivých kauzách, mohly se týkat jeho nebo prezidenta, překračuje veškerá pravidla, veškeré červené čáry a je potřeba říct dost. V tuhle chvilku je to o tom, že lidé kolem prezidenta nedělají čest jeho úřadu,“ řekl Fischer.

Poslanec Foldyna okamžitě stočil debatu k poslednímu československému a prvnímu českému prezidentovi Václavu Havlovi a připomněl, že Havel jako prezident trávil v nemocnici mnoho a mnoho týdnů. A to není vše.

„Vypustil na nás zločince při své amnestii,“ přisadil si Foldyna. „A vy se prostě chcete pokusit o ústavní puč a ‚dočasně‘ zbavit prezidenta svéprávnosti, asi tak dočasně, jako tady byla sovětská vojska. Na Hradě se vystřídaly tisíce klaunů za Václava Havla, kouřili tam marihuanu, a nikdo to nezpochybňuje,“ zuřil dál Foldyna.

„Ale nekradli,“ ozvala se Stehlíková.

Ke slovu se dostal také lékař Lubomír Nečas a připomněl, že Kancelář prezidenta republiky nemůže veřejně hovořit o zdraví prezidenta, protože každý občan, i prezident, má právo na ochranu svého soukromí stran svého zdraví.

Diskutér Jan Petr poté poukázal na to, že k prezidentu Zemanovi dorazila na JIP celá delegace, přičemž nikdo z nich nebyl ani v roušce, ani v ochranném plášti, v němž by měl být oblečen každý, kdo jde na návštěvu za pacientem na JIP.

Lubomír Nečas kontroval, že to není pochybení Kanceláře prezidenta republiky, ale té nemocnice, ve které prezident republiky nyní pobývá.

Poté se dostal ke slovu Vyskočil a většinu diváků pravděpodobně překvapil.

„Tohle mně nedávno vysvětlil pan doktor Pollert, že každej prezidentskej pokoj je na ARO nebo na JIP a pan prezident by tam ležel, i kdyby měl zlomenej malíček. A ono to tak hezky zní, jako kdyby byl před smrtí. Kdykoli půjde pan prezident do nemocnice, tak bude ležet na ARO,“ vypálil Vyskočil.

Džamila Stehlíková však trvala na tom, že veřejnost měla být informována, jak je na tom nejvyšší politik v zemi. „To je jako když letím v letadle, tak chci taky vědět, jestli je pilot při vědomí,“ zesilovala hlas Stehlíková.

„A tohle vám říkají? To já se musím smát,“ ozval se Vyskočil. A opravdu se rozesmál.

Avšak Džamila Stehlíková tvrdila, že veřejnost má vědět, jak je na tom prezident země.

To jsou ty noviny pana Bakaly

Ale Foldyna s Vyskočilem taky trvali na svém a zdůrazňovali, že veřejnost ví, že prezident má nemocné nohy, ale podle Foldyny a Vyskočila také ví, že nemá nemocnou hlavu. A to, že je na JP, neznamená, že je nesvéprávný. „Vždyť se na JIP lidi dokonce berou,“ ozval se Foldyna.

V tu chvíli do debaty vstoupila Jílková a citovala z článku Seznam Zpráv, podle kterého Zeman při setkání s premiérem Viktorem Orbánem předsedu maďarské vlády oslovoval „Andreji“ a mluvil prý na něj rusky.

„To jsou ty noviny od pana Bakaly, že jo, toho máme rádi,“ zasmál se Foldyna. Zaměnil však server Aktuálně.cz patřící podnikateli Zdeňku Bakalovi za server Seznam Zprávy, který do firem Zdeňka Bakaly nepatří.

Jílková doplnila, že informaci serveru poskytl nejmenovaný zdroj.

„Jo, nejmenovaný zdroj. Vždyť to je k smíchu, to je trapný tady!“ zahřměl Foldyna.

Stehlíková ale trvala na tom, že to ukazuje na prezidentovu neschopnost vykonávat úřad. „Já mluvím vážně, a vy z toho chcete udělat zábavnou show,“ ozvala se Stehlíková

„My jsme v šoku z toho, co z toho chcete udělat vy?“ vypálil Foldyna. „A já položím otázku,. Byla jste někdy hospitalizovaná na psychiatrii?“

„Ano, byla. Bylo to v Sovětském svazu a byla to nucená hospitalizace, protože v Sovětském svazu se psychiatrie zneužívala,“ odpověděla Stehlíková.

Poté si i ona položila otázku, proč už prezident nepromluvil k národu, pokud mu funguje hlava, jak říká poslanec Foldyna.

Fischer konstatoval, že prezident Zeman může být pod vlivem tisíců léků, a tedy pro tuto dobu bude třeba aktivovat článek 66 Ústavy a převzít na nějaký čas pravomoce prezidenta republiky, do doby, než se uzdraví. Připomněl v této souvislosti, že prezident Miloš Zeman sám do kamer TV Barrandov říkal, že zdraví prezidenta je věcí veřejnosti. A teď by tuto svou proklamaci mohl převést do praxe a informovat o svém zdraví více, než činí Kancelář prezidenta republiky, která neříká veřejnosti prakticky nic.

I Hitler dělal čistky

Foldyna poté ze sociálních sítí citoval reakce některých občanů, kteří rádi viděli prezidenta v televizi a při pohledu na něj si potvrdili, že prezident je při smyslech a že se ho snaží odstavit od moci lidé, kteří se snaží „dostat ke korytům“.

Stehlíková oponovala, že lidé nemohou z videa posoudit zdravotní stav prezidenta. To mohou dělat jen odborníci.

A v tu chvíli se znovu rozjel Vyskočil a konstatoval, že prezident Zeman čelí nepřátelskému prostředí. „Pan prezident si zlomil ruku a už paní (Miroslava) Němcová křičela, že prezident není schopen vykonávat prezidentskou funkci, protože si zlomil ruku. A tohle nenamluvím ani našemu psovi. Tohle prostředí je natolik nepřátelský, že najednou nemůžu věřit, že za tím nic není, šup a najednou ho odstavíme,“ rozčiloval se Vyskočil.

Fischer kontroval, že článek 66 Ústavy dovoluje, aby prezidentovi byly dočasně odebrány pravomoce, ale tyto pravomoce se mu mohou vrátit. Ať už rozhodnutím poslanců a senátorů, nebo rozhodnutím Ústavního soudu, na který se může prezident obrátit.

Foldyna okamžitě kontroval, že Sněmovně a Senátu nevěří, že by prezidentovi vrátily pravomoce. Důvěru nemá ani v Ústavní soud ČR. Senátoři chtějí podle Foldyny spáchat prostřednictvím ústavního článku 66 ústavní puč. Podobně jako se to podle Foldyny dělo za prezidenta Eduarda Beneše. Foldyna se bojí, že „liberální demokraté“ prezidentovi jeho pravomoce nevrátí a že místo toho budou čistit úřady podobně, jako se to dělo za druhé světové války. „I Hitler dělal čistky!“ zahřměl Foldyna.

Prostor dostala také dáma z publika, která debatu znovu stočila k Václavu Havlovi. „Pan prezident Havel vymetal hospody čtvrté cenové. Pan prezident Zeman pije kvalitní víno, kvalitní koňak,“ pravila.

Foldyna poté nikoli poprvé prohlásil, že prezident Zeman je natolik zdráv, že nebyl úředně prohlášen za nesvéprávného, takže může projevovat svou vůli – a to i na politické scéně.

