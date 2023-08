Paní primátorko, na počátku jste tvrdila... Bohuš udělal z Vaňkové instruktáž pro všechny politiky

Publicista a moderátor Petr Bohuš se na platformě ModrýJelen.cz vyjádřil ke kauze brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS). „Důležité je, že vypadáte dobře. Na tom to uhrajete. Představte si, že byste měla střapaté vlasy jako ekonom Ševčík a chodila na Václavák pomáhat zraněným. To už byste se z toho nevylhala,“ poznamenal mimo jiné Bohuš ve svém shrnutí.

„Ještě jsme se na popud ministra vnitra Víta Rakušana, předsedy STAN, nezačali pořádně hladit slovem, a už mezi námi někdo rozsévá nenávist. Na sociálních sítích koluje mezi lidmi fotografie primátorky Brna Markéty Vaňkové z ODS. Nad lajnami bílého prášku na mobilu. A smotanou ruličkou z papíru,“ ukázal fotografii, na níž je primátorka vyfocená se svým kolegou z ODS nad mobilem, na němž jsou lajny bílého prášku.

„Paní primátorka nejprve fotografii popřela a o den později připustila, že by mohla být pravdivá, že její pravost, pravost fotky, nemůže vyloučit. Nyní si uděláme takové školeníčko, jak postupovat, když vás chytí při něčem podobném,“ popsal Bohuš.

„Když vám někdo ukáže fotku a vy si nemůžete vzpomenout na situaci, která je na fotce zaznamenaná, je dobré ihned argumentovat. Řekněte, že je to fotomontáž,“ naráží na původní vyjádření primátorky Vaňkové Bohuš. „Musíte to rezolutně odmítnout. V politice se nepochybuje a neztrácí čas. Paní primátorka byla stoprocentně přesvědčená, že je to fotomontáž a že k té situaci dojít nemohlo. Dnes už to stoprocentní není. Trošku se do toho začínáme zaplétat,“ poukázal na vyjádření primátorky Bohuš. Všiml si i výroku Vaňkové o tom, že žádala svou fotografku o to, zda by byla schopna původní fotografii dohledat.

„To nebude mít Vítek Rakušan radost. Před týdnem na svém facebooku napsal, že lež není názor. Místo sdílejte, než to smažou, doporučuje zásadu ověř si, než to budeš sdílet. Díky, napsal pan Rakušan. Paní primátorko, máme problém. Šířila jste, že fotka je fotomontáž, ale teď se ukazuje, že fotka je pravá. Co s tím bude pan Rakušan dělat, když jste sdílela nepravdu?“ zeptal se Bohuš.

Primátorka Vaňková při svém vyprávění o úpravě fotografie hovořila o tom, že snímek byl pořízen v nočních hodinách, takže musela být minimálně zesvětlena. „Paní primátorko, dovolte nám, abychom vám připomněli, že jste na počátku tvrdila, že si nejste schopna vzpomenout na situaci, která by mohla být zaznamenána na fotografii. Pokud si tu situaci nepamatujete, tak teď nemůžete říkat, že fotomontáž fotografie byla provedena minimálně v tom, že fotka byla zesvětlená. Jako že se ta situace měla stát za bílého dne, ale ve skutečnosti, že k té situaci došlo v noci. Jak můžete vědět, že k té situaci došlo v noci, když si nepamatujete, že k ní vůbec došlo? To nám trošku vrže. Rozumíme tomu, že možná chcete principiálně nahlodat důvěru ve fotografii, aby diváci fotografii tak moc nevěřili. Mimochodem, je to dobrá pomůcka, jak znevěrohodnit doličný předmět, aby ve výsledku nad celou situací lidé mávli rukou a řekli si: kdoví, jak to bylo, už se zase hádají mezi sebou, máme dost svých starostí, kašleme na to. Ale jestli je fotka zesvětlená, nebo není, je přece úplně jedno. Někdo ji chtěl zesvětlit možná jen proto, aby byla dobře vidět ta lajna s tím práškem. Hlavně vy si tu situaci ani nepamatujete, tak ji nekomentujte, že se stala v noci, a ne ve dne,“ dodal Bohuš.

Popis události

Vaňková se včera v rozhovoru pro TV Nova rozmluvila a popsala, jak se celá událost stala. Měla se známými potkat v centru města příjemné mladé lidi. „Na začátku jste říkala, že jste nebyla schopna si vzpomenout na situaci, která by mohla být zaznamenána na té fotografii. Za sebe jste řekla, že jste byla stoprocentně přesvědčená, že k takové situaci dojít nemohlo. Pokud k takové situaci dojít nemohlo, paní primátorko, jak si můžete pamatovat, že jste byla v dobré náladě, že jste v dobré náladě narazila na skupinku příjemných mladých veselých lidí? Nezlobte se, ale ještě upřesňujete, že jste se s nimi dala do řeči a strávila jste s nimi několik desítek minut. To jste říkat neměla,“ dodal Bohuš, že trne, co z primátorky ještě vypadne.

„Říkala jste, že se situace stoprocentně nestala, pak si pamatujete mladého kluka se sochama, že jste mu říkala, co v Brně plánujete, určitě to bylo v noci, ale lajnu s bílým práškem na mobilu si nepamatujete. To musel být náročný večírek,“ dodal Bohuš a pozastavil se i nad tím, že se Vaňková přiznala k legalizaci „omamných látek, alkoholu“.

„Legalizovat alkohol, koho by to napadlo?“ zeptal se řečnicky Bohuš a připomíná slova Vaňkové o tom, že si ve volném čase dá s přáteli ráda skleničku vína, pivo nebo HHC. „HHC, to je podobné THC? Něco jako chemická tráva?“ ptal se Bohuš a následně se věnoval opět slovům Vaňkové, která v rozhovoru pro TN.cz včera v průběhu několikrát zopakovala, že neví, zda byl snímek pravý.

Závěrem pak okomentoval i slova Vaňkové, která se nezřekla své politické odpovědnosti, a pokud budou chtít její kolegové rezignaci, tak tak učiní. „Odpovědnost je potřeba nechat na druhých. Tomu se říká týmová práce. Snad se vás nezastanou. I když, kdo ví. Nebojte, to ukecáte, voliči jsou hrozně naivní. Důležité je, že vypadáte dobře. Na tom to uhrajete. Představte si, že byste měla střapaté vlasy jako ekonom Ševčík a chodila na Václavák pomáhat zraněným. To už byste se z toho nevylhala,“ dodal Bohuš.

Náročná práce

„Práce pro Brno a Brňany je náročná. Není divu, že člověk potřebuje večer zrelaxovat na společenských událostech protažených do pozdních hodin. S dobrou náladou, po dobře vykonané práci. A kdo je ten lump? Ten, který na vás tu fotku z doby před dvěma nebo třemi lety po dvou třech letech vytáhl? Co tím sleduje? Že by měl starost, aby novináři měli o čem psát, aby neměli okurkovou sezónu? Nebo začaly vnitrostranické třenice v ODS? Přestřelky mezi jednotlivými stranami, v koalici, nebo je to nápad opozice? Blíží se konec vlády a začíná skrytý předvolební boj, nebo jen někomu vadíte v Brně? Ministře Rakušane, haló, haló, kdo tady rozsévá nenávist? Ještě že my voliči můžeme starosti politiků jen sledovat. Obyčejný člověk tak nějak při tom sledování zapomene na své vlastní starosti. A ušetří. Pro povznesení nálady si nemusí kupovat HHC,“ zakončil.

Náročná práce Markéty Vaňkové pro Brno se celkem pravidelně dostává do médií - i na investigativní stránky.

Vaňková byla v minulosti mimo jiné zastupitelka Jihomoravského kraje (v letech 2016–2020), od roku 2018 je pak zastupitelkou a primátorkou města Brna. Je členkou ODS. Jako advokátka byla známá svým „spojením” s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS). Tehdy se jí věnoval mimo jiné bývalý disident Jan Urban ve svém textu pro blog Aktuálně.cz.

„Vedle podílu na řízení podivné offshorové firmy Markéta Vaňková pomáhala Pavlu Blažkovi zcela ovládnout organizaci ODS Brno-střed a několik let měli svoje advokátní kanceláře dokonce na stejné adrese v pasáži Alfa,“ popsal také Urban.

Placení poradců

V dubnu 2020 se její jméno také začalo objevovat v médiích v souvislosti s možným kupčením a manipulacemi s městským majetkem a milionovými úplatky. Poté, co Národní centrála proti organizovanému zločinu provedla razii na radnici městské části Brno-střed a na brněnském magistrátu, byla primátorka Vaňková mezi vyšetřovanými.

Psali jsme: A dost. Takhle platí primátorka ODS své poradce: Senior manažer - 5.724 korun za hodinu, manažer 4.346 korun. Další si přijde na 8.628 za hodinu. To celé v době koronaviru

ParlamentníListy.cz v minulosti psaly mimo jiné také o tom, jak Vaňková platí své poradce.

Psali jsme: Primátorka ODS najala tým fachmanů za 9 680 korun na hodinu. Pozorně čtěte, co bude dělat. To se fakt nevidí

Kauza kolem současné brněnské primátorky vyvolává množství smíchu a vtipů. Právě kvůli jejímu mlžení. O fotografii s bílým práškem se již dokonce píše na Wikipedii pod heslem primátorky Vaňkové. „V červenci 2023 zveřejnila facebooková satirická stránka Ještěže se toho nedožilo Brno autorem fotografii, na níž se vyskytuje Vaňková a náměstek Kerndl s bílým práškem připomínajícím kokain. Vaňková v první reakci pravost fotografie popřela, později však připustila, že se událost skutečně mohla stát,“ píše Wikipedie.

