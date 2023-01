Panika v kavárně kvůli Středulovi. Němcová zděšena. Svědectví

reklama

Anketa Kdo by hájil ČR před Bruselem lépe? Jaroslav Bašta 73% Andrej Babiš 27% hlasovalo: 23842 lidí

Svým krokem ovšem vzbudil rozporuplné reakce. Jednak pobavení. „Já fakt asi umřu smíchy. Středula pravě ubral Nerudové své jedno procento,“ glosoval rezignaci šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl. „Pan Středula dnes v přímém přenosu získal doktorát na Mendelově univerzitě,“ ozval se Walter Kraft, poslanecký asistent Jaroslava Foldyny. „Takže šéf odborů Středula odstoupí a podpoří ve volbě prodavačku univerzitních turbotitulů a kandidátku antiodborový vlády Fialy? Pepa podle mě ve skutečnosti kandiduje na šéfa hotelu Imperial!“ zhodnotil komentátor Petr Holec.

Pan Středula dnes v přímém přenosu získal doktorát na Mendelově univerzitě. — Walter Kraft (@walterkraft6) January 8, 2023

Takže šéf odborů Středula odstoupí a podpoří ve volbě prodavačku univerzitních turbotitulů a kandidátku antiodborový vlády Fialy? Pepa podle mě ve skutečnosti kandiduje na šéfa hotelu Imperial! — PetrHolec (@PetrHolec) January 8, 2023

Ovšem v táboře Babišových odpůrců Středula svým krokem vzbudil obavy a nespokojenost. Bývalý lídr Milionu chvilek sice přiznal, že odstoupení a podpora Nerudové jde Středulovi ke cti. „Jenže reálně to může klidně posílit i Babiše. Je přitom absolutně důležité, aby se Babiš nedostal do druhého kola!“ prohlašuje.

Není zdaleka sám, kdo si myslí, že fakticky šéf odborů podpořil Babiše. „Jeho tři procenta voličů jsou ze stájí Babiše. Jen chtěli AB raději ve vládě a jeho béčko Středulu na Hradě,“ vysvětloval „havloid“ Petr Lamr. „Obávám se, že Středula podporou Nerudové podpořil Babiše,“ ozval se Daniel Hůle z Člověka v tísni. Sázkař Michal Sirový se dokonce opírá o průzkumy, když říká, že odstoupení Středuly je posílení Babiše, protože Babiš je pro ně druhá volba a naopak s elektorátem Nerudové se Středula nekryje vůbec.

Čtu zde chválu na pana Středulu.

Že předal své hlasy paní Nerudové.

Nepředal.

Vážení přátelé ANO.

Proč?

Protože jeho tři procenta voličů jsou ze stájí Babiše.

Jen chtěli AB raději ve vládě

a

jeho béčko Středulu na Hradě.

Časem uvidíme co obdrží Středula od Babiše za odměnu. — Petr Lamr (@PetrLamr) January 9, 2023

Obávám se, že Středula podporou Nerudové podpořil Babiše — daniel hule (@DanielHule) January 8, 2023

„Středula má v průzkumech okolo dvou až pěti procent a druhou volbou jeho voličů byl většinou Andrej Babiš. Překvapivě je tam shoda i s Jaroslavem Baštou a Karlem Divišem, překryv s Nerudovou je minimální,“ řekl Právu Burianec [ze STEM/MARK].https://t.co/N18uOPMDOn — Michal Sirový ???? (@sssirda) January 8, 2023

Odstup z kandidatury navrhoval bývalý pirát Jan Vrobel pro Marka Hilšera a konstatoval, že mu Středula vyfoukl šanci. „Ten tím dost možná, navzdory své vlastní podpoře Nerudové, reálně posílí spíš Babiše. Hilšer s Fischerem by odstoupením posílili šanci na vítězství Nerudové a Pavla,“ hodnotil.

„Každý z prezidentských kandidátů mohl využít debatu na ČT, jak chtěl. Učinil tak i Středula. Respektuji, ale nebaštím, že šlo hlavně o podporu Nerudové. To se mohl vyhranit proti Pavlovi a Babišovi v úvodu, odstoupit, podpořit DN a odejít. To bych zatleskal. Ale on dlouze mluvil, jaký bude prezident, co bude dělat, koho se bude zastávat. Pak přečte připravené odstoupení (tím u mnohých sklidí uznání), udělá si PR a bude budit dojem, že jeho voliči budou volit Nerudovou. Většina bude volit Babiše,“ nevěří pak šéfovi odborářů bývalý eurokomisař Pavel Telička.

Ani senátorka Miroslava Němcová „nejásá“. „J. Středula bral hlasy AB, což potvrzují průzkumy u jeho voličů, kteří mají AB jako druhou nejlepší volbu, potom Baštu a Diviše. Odstoupením Středula tyto hlasy AB vrací a posílá ho do 2. kola. Nad tím fakt nejásám,“ uvedla. Přidal se i bývalý poslanec STAN Jan Farský: „Na debatě před dvěma měsíci v Broumově Josef Středula prohlásil, že nebude odstupovat, protože by tím pomohl Babišovi. Obávám se, že měl pravdu, a i přes své dnešní prohlášení o podpoře Danuše Nerudové, pojistil svým krokem postup do 2. kola Andreji Babišovi.“

„Pokud Josef Středula skutečně nechtěl Andreje Babiše ve druhém kole, pak neměl odstupovat,“ shrnul krátce novinář Ján Simkanič. „Středula pouze zajistil jisté druhé kolo Babišovi. Nic víc, nic míň,“ hodnotil stejně krátce poradce Markéty Adamové Pekarové Václav Ágh.

Tak nakonec vyfoukl sanci Josef Stredula. Ten tim dost mozna, navzdory sve vlastni podpore Nerudove, realne posili spis Babise. Hilser s Fischerem by odstoupenim posilili sanci na vitezstvi Nerudove a Pavla. https://t.co/npB2BEp2Ts — Jan Vrobel (@gnostic_punk) January 8, 2023

zatleskal. Ale on dlouze mluvil, jaký bude prezident, co bude dělat, koho se bude zastávat. Pak přečte připravené odstoupení (tím u mnohých sklidí uznání), udělá si PR a bude budit dojem, že jeho voliči budou volit Nerudovou. Většina bude volit Babiše. — Pavel Telička (@Telicka) January 8, 2023

J. Středula bral hlasy AB, což potvrzují průzkumy u jeho voličů,kteří mají AB jako druhou nejlepší volbu, potom Baštu a Diviše.

Odstoupením Středula tyto hlasy AB vrací a posílá ho do 2. kola. Nad tím fakt nejásám. — Miroslava Němcová (@Nemcova_Mirka) January 8, 2023

Na debatě před dvěma měsíci v Broumově Josef Středula prohlásil, že nebude odstupovat, protože by tím pomohl Babišovi.



Obávám se, že měl pravdu, a i přes své dnešní prohlášení o podpoře Danuše Nerudové, pojistil svým krokem postup do 2.kola Andreji Babišovi. — Jan Farský (@JanFar_sky) January 8, 2023

Pokud Josef Středula skutečně nechtěl Andreje Babiše ve druhém kole, pak neměl odstupovat. — Ján Simkanič (@Simindr) January 8, 2023

Středula pouze zajistil jisté druhé kolo Babišovi.



Nic víc, nic míň. — VÁ (@VVetvicka) January 8, 2023

Kdo situaci vnímá pozitivně, je spoluautor podcastu Kecy&Politika Petros Michopulos. „Josef Středula svým odstoupením vytvořil velký tlak na Hilšera s Fischerem. O přechod voličů až tak nejde,“ míní. Za Středulovo gesto ho pochválil také europoslanec Zdechovský. „To, že Josef Středula odstupuje z prezidentské volby, je reálné zhodnocení nepodpory od Miloše Zemana. To, že se přiklonil na stranu Danuše Nerudové, je realita touhy porazit Petra Pavla,“ míní investigativní novináře Jaroslav Kmenta.

Josef Středula svým odstoupením vytvořil velký tlak na Hilšera s Fischerem. O přechod voličů až tak nejde??. pic.twitter.com/OG51b6HyT5 — Petros Michopulos (Kecy&Politika podcast) (@PetrosKecyaPoli) January 8, 2023

Středula překvapil !!! Velmi pěkné gesto ???????????? — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) January 8, 2023

To, že Josef Středula odstupuje z prezidentské volby, je reálné zhodnocení nepodpory od Miloše Zemana.

To, že se přiklonil na stranu Danuše Nerudové, je realita touhy porazit Petra Pavla. — Jaroslav Kmenta (@JaroslavKmenta) January 8, 2023

Europoslanec Jan Zahradil z ODS pak zhodnotil celou debatu jako „hvězdnou pěchotu“. „Ani jeden z těch lidí nemá prezidentský formát, nepřítomného Babiše nevyjímaje. Nečekal jsem moc, ale takové ochotnické představení z prefabrikovaných frází přece jen ne. Je to nedůstojná nabídka, po 33 letech demokracie,“ míní.

„Středulovi se nedivím, že to zabalil, i když bych ho nakonec volil. Za ta 3-4 % mu to nestojí. A tleskám mu za to, že se jediný z nich nebál nakopat soudruha generála,“ doplnil.

„Vzdát kandidaturu, to chápu, podpořit nekrásnou účetní, co kšeftuje s diplomy, to se chápe hůř. Mně ten člověk nikdy neseděl, nikdy jsem nechápal, co na něm Emzák vidí. Nechci do toho odborářům vyloženě kecat, ale měli by si hledat nového šéfa, neb Danuše Nerudová je kandidátkou exekutorů, advokátů, velkých firem, prostě velkých prachů a prachatých lidí, ale určitě ne odborářů,“ vzkázal směrem k odborům ústavní právník Pavel Hasenkopf.

U oznámení na Středulově Facebooku bylo také živo. „Jste sráč. Odstoupit a doporučit volbu kandidátky pravice, je podlost. A hloupost. Měl byste odejít z čela odborů a začít se živit rukama,“ vzkázal Středulovi analytik Štěpán Kotrba. „Chtěl jsem Vás volit jako symbolickej hlas pro solidaritu, pro pohled na svět, kterej nikdo z dalších kandidátů a kandidátek nenabízí. Tak nic,“ vzkazoval Dalibor Levíček, brněnský levicový politik.

„Pepo, neee,“ ozval se krátce člen ČSSD Radek Scherfer a staronový místopředseda ČSSD hodnotil podobně jako na Twitteru. „Nevěřím, že vaši voliči budou ve většině volit paní Nerudovou. Pomohl jste Babišovi a teoreticky i Baštovi,“ obvinil Středulu.

„Středulovo odstoupení považuji za obrovský podraz na nás všechny, kteří jsme ho podporovali a chtěli volit!“ ozval se bývalý ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

Psali jsme: „Segregace.“ Prezidentská debata ČT končila zostra. Moderátor musel vysvětlovat „Špinavá hra.“ „Pomůže to Babišovi.“ Odstoupení Středuly: Už je jasněji Z listopadu 1989 jsem měl radost, řekl Pavel v ČT. Dezertére, slyšel Středula odstoupil a podpořil Danuši Nerudovou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.