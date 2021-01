Paroubkovy hody: Pohlreich by řval. Víme, co bylo pár hodin před akcí

Jiří Paroubek se v sobotu vysmíval tomu, že by sociální demokrat měl být chudý. V neděli byl načapán na oslavě v luxusním hotelu, kde láhev šampusu vyjde až na 7500 Kč. Hotel sociálního demokrata Petra Bendy si zákazníci pochvalují. Ale za levno se v něm nejí ani nepije. Ceny si nezadají s restaurací Zdeňka Pohlreicha v centru Prahy. A tak je načase připomenout: „Dámy a pánové, nechci se vás dotknout – kdo z vás to má?“

Bývalý premiér Jiří Paroubek se zařadil mezi hříšné politiky, kteří zákaz nezákaz užívají života na oslavách a poradách v restauračních podnicích, jak české občany informovaly deníky Blesk a Expres. V hotelu svého přítele Petra Bendy slavil s ním a také s bývalými hokejisty/současnými funkcionáři Jiřím Šlégrem a Milanem Hniličkou. Dodejme, že večírek podle informací skončil lépe, než neslavně proslulý křest knihy Jiřího Paroubka, který stál život Václava Kočku mladšího a svobodu podnikatele Bohumíra Ďurička.

Zmíněný hotel se jmenuje Prince de Ligne a nachází se v Teplicích, nabízí ubytování, ale i prostory pro svatby, saunu, golf nebo i lyžování. Hotel nemá špatné hodnocení, více než polovina těch, kdo s ním mají zkušenosti a rozhodli se hotel hodnotit na internetu, dala hotelu pět hvězdiček. Zákazníci si trochu paradoxně chválili jídlo, ale naopak odsuzovali kuchyni. A pozitivně se vyjadřovali i o obsluze, vybavení hotelu, atmosféře a umístění.

Několik hodnocení pochází i od českých návštěvníků. „Příjemný personál, dobré jídlo, luxusní vína, každý si vybere a když nebudete chtít domů, možnost ubytování v krásném opraveném hotelu,“ pochvalovala si Tereza Spáčilová před dvěma lety. „Výborná a pestrá kuchyně, i když trochu dražší. Příjemné prostředí a zaměstnanci,“ mínila Angelika Červenková před rokem. „Byly jsme pouze na obědě na venkovní zahrádce. Obsluha velmi příjemná a jídlo kvalitní a dobré,“ chválila hotel Helena Burianková před pouhými šesti měsíci.

I kritici se našli. „Hotel je pěkně zrenovovaný, ale jídlo je předražené a neodpovídá kvalitě. Dnes jsem dostala přesolenou polévku, která už dokonce smrděla. Číšnice mě ji nechala zaplatit a jen že to vyřídí v kuchyni. Už nikdy více!!! To nemluvím o tom, že to byla nějaká učnice, která mi podávala talíř přes kolegyně hlavu. Ono kdyby to za něco stálo, tak tam mají plno. Byli jsme tak ve dvanáct jediní hosté...“ hodnotila hotelovou restauraci Štěpánka.

A před třemi lety restaurace zklamala Pavla Kuchaře: „Velké zklamání, na tolik hvězdiček a z kuchyně vám vypustí nedovařený bramborový knedlík, který by se dal mazat na chleba. Možná to byla náhoda, nicméně bych to nečekal od hotelu, který má takové dobré recenze. Prostory pěkné, čisté, hotel stojí na skvělém místě v blízkosti parku. Personál se chová profesionálně a vždy s úsměvem.“

Jak někteří zákazníci podotkli, ceny pro veřejnost jsou „trochu dražší“. Co to znamená konkrétně? Kdo pije pivo a dá si půllitr, pod 50 korun se nedostane. Nejlevnější třetinka Svijanů vyjde na 30 korun, za láhev plzeňského zaplatí host 50 Kč. Padesát korun si také musí připravit ti, kdo chtějí třetinovou láhev Coca-Coly či jiné šumivé limonády, čtvrtlitru minerálky Bonaqua není o moc levnější při 40 korunách, a to zdaleka není nejdražší možnost, co se minerálních vod týče. Nejlevnější nápoj je pak turecká či překapávaná káva za 35 korun.

Víno začíná na 375 korunách za láhev. A končí? Vysoko. Láhev francouzského šampaňského Dom Perignon Blanc 2006 stojí sedm a půl tisíce, dvě láhve se tak v podstatě rovnají minimální mzdě.

Jídlo je pak kapitola sama pro sebe. Za pečenou červenou řepu s čerstvým kozím sýrem, praženými piniovými semínky a rukolovým krémem zaplatí zákazník bez koruny 190 Kč. Za Ceasar salát s grilovaným kuřecím pak 180 Kč. Přes kapsu se pak praští fanoušek steaků, hovězí steak mignon vyjde na 489 korun v dvěstěgramové verzi a 745 korun v třísetgramové. Nudličky ze svíčkové ve smetanové omáčce se zeleným pepřem a žampiony à la STROGANOV pak stojí 329 Kč. Vídeňský řízek z telecího s bramborem a brusinkami stojí hosta 285 Kč. A kdo chce utrácet, ale nechce se moc najíst, předkrm Foie Gras terinka z kachních a husích jater s čerstvým fíkem, fíkovou marmeládou, opečený toust se semínky a rukolovým krémem stojí 490 korun za 50 g.

Ceny teplického hotelu si nezadají s Pohlreichovým Café Imperial v samém centru Prahy, kde Ceasar salát vyjde na 229 korun, smažený telecí řízek na 373 Kč a jehněčí kolínko na majoránce taktéž. A svíčková je za 279 Kč. Ovšem v Pohlreichově restauraci jsou popisy jídla o poznání kratší.

Jak jsme již připomenuli, den předtím, než byl Paroubek načapán v luxusním hotelu, mu vyšel v MF Dnes článek, polemika se Štěpánem Kotrbou. V ní jednak bývalý premiér tvrdil, že ČSSD by neměli komentátoři ani politici odepisovat, současná situace je prý příležitostí k restartu a znovunabytí důvěryhodnosti, ztracené v éře Bohuslava Sobotky. Ale hlavně se Paroubek do analytika pustil: „A jako mnoho jiných přežvykuje slaboduchou tezi, že sociálně demokratický politik k tomu, aby byl věrohodný, musí být chudý jak Diogenes, který bydlel v sudu.“ Nutno říci, u Paroubka se v této větě slova a činy shodují. Nemluvě o jeho proslaveném bonmotu: „Dámy a pánové, nechci se vás dotknout – kdo z vás to má?“

Paroubek dle iDnes.cz tvrdí, že v hotelu byl kvůli pracovní schůzce, přespal a Bendovi jen krátce popřál. Stejný důvod uvádí i člen Rady ČT Jiří Šlégr: „Mohu potvrdit, že jsem navštívil hotel za účelem pracovní schůzky s panem Hniličkou.“

Hnilička se v současnosti kaje. „Uvědomuju si, že jsem udělal velkou a hloupou chybu, za kterou se moc omlouvám a jsem připraven nést následky. Okamžitě posílám 50 tisíc Kč na charitu, vybral jsem si sbírku SOS Česko vyhlášenou Člověkem v tísni. Je určena na pomoc nejohroženějším skupinám obyvatel, které se ocitají v těžké životní situaci: živnostníkům, samoživitelkám, sociálně slabým, lidem v insolvenci či lidem, kteří přicházejí o práci,” říká. Prý nepil, po večeři a pracovních schůzkách řídil domů.

Poslanec a šéf Národní sportovní agentury návštěvou vytočil svého nadřízeného, Andreje Babiše. „Nevím, co tam dělal, nechápu, proč tam byl, ale očekávám, že z toho pro sebe vyvodí důsledky. Měříme všem stejným metrem,“ uvedl premiér.

Na fotce jsem poznal i @MilanHnilicka. Nevím, co tam dělal, nechápu, proč tam byl, ale očekávám, že z toho pro sebe vyvodí důsledky. Měříme všem stejným metrem. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 25, 2021

