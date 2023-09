Pavel: Na Hradě jsme vyprali závěsy. Byly od kouře

„To setkání mi přišlo velice nedůvěryhodné. Respektive to jeho zdůvodnění. Myslím si, že si to musí vyhodnotit především premiér,“ řekl v rozhovoru pro MF Dnes prezident Petr Pavel k setkání ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) s lobbistou Martinem Nejedlým. A jak dopadla očista Hradu? „Musely se vyprat závěsy,“ podotkl prezident.

Prezident Petr Pavel v rozhovoru mimo jiné zkritizoval vládu Petra Fialy (ODS). „Určitě bych si dokázal představit, že bude razantnější, že bude efektivnější. Zároveň si ale říkám, že je celkem jedno, jestli je to Petr Fiala, nebo někdo jiný. Kterékoliv strany, které by tvořily vládu v koalici pěti stran, by za této situace měly výrazné problémy dosáhnout shody na nějakém razantním řešení,“ poznamenal Pavel.

Současná opozice může být budoucí vládou, což připouští i současný prezident. S Andrejem Babišem se setkal dohromady s Petrem Fialou, nevylučuje, že se se šéfem Babišem ještě dále scházet bude. „Nevidím jediný důvod, proč by tomu tak být nemělo. Měli jsme jednání, které se týkalo shody na základních principech zahraniční politiky před summitem NATO. Považovali jsme za mimořádně důležité, abychom mluvili stejnou řečí. A já bych viděl prostor domlouvat se i na dalších dlouhodobých prioritách, protože to, co stojí před námi, rozhodně není jednoduché období. A teď nemyslím jen otázky bezpečnosti,“ poznamenal.

„Když se podíváme kolem nás, tak je nepochybné, že České republice začíná ujíždět vlak, a pokud nebudeme schopni přijímat razantní kroky, které přesáhnou více než jedno volební období, tak se prostě v Evropě staneme státem druhé až třetí kategorie,“ dodal.

A bude se setkávat i s Tomiem Okamurou? „Pobavilo mě, že Tomio Okamura se cítil opomenut, protože nebyl požádán o jednání. Já si myslím, že by to mělo být obráceně. Já se budu bavit s každým, kdo je připraven na konstruktivní jednání, a bohužel SPD kromě kritiky mnoho konstruktivních návrhů na řešení té složité problematiky nepřinesla,“ podotkl prezident, že s SPD tak není zatím o čem jednat.

Řeč se stočila i na „očistu Pražského hradu“ od prezidentování Miloše Zemana. Téma očista použil redaktor, který s prezidentem rozhovor vedl. „Já bych asi slovo očista nepoužil. Možná s výjimkou toho, že jsme nechali vyprat závěsy, aby v nich nebyl cítit kouř,“ řekl Pavel.

„Stále jsou ještě v řešení některé problémy v Lánech, především s lánskou oborou v souvislosti s působením Miloše Baláka. Jsou v šetření, a pokud jsem dobře informován, tak spějí k nějakému závěru,“ dodal prezident.

Když měl před nedávnou dobou o současné hlavě státu hovořit bývalý prezident Miloš Zeman, řekl následující: „Dobře o něm mluvit nemohu a špatně o něm mluvit nechci,“ řekl.

