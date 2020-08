Pavel Novotný: Budu prezidentem. D*bilové nechápou, že na Hradě měla být Němcová. Už vím, jak to bude

Z PROFILŮ Téma, které se čas od času objevuje. Prezidentská volba v roce 2023. Zatím se o kandidátech a kandidátkách, kteří po Miloši Zemanovi přeberou Hrad, jen spekuluje. Ale je zde politik, který už plánuje kandidovat, a to s podporou své strany. Ale v roce 2028. Jedná se o Pavla Novotného z Řeporyjí. Na našem webu to vysvětlil jednomu z čtenářů. A narážky na Zemana nemohly chybět.

Kdo podle svých odpovědí na našem portálu kandidovat chce, je starosta Řeporyjí Pavel Novotný. Ovšem ne hned. Jak odpověděl jednomu z našich čtenářů, prezidentovat se chystá až od roku 2028, pokud Miloš Zeman řádně dokončí mandát. „V reálu o rok dříve, když Bůh dá a Ovar odejde do věčných lovišť před koncem mandátu," dodal. A prý bude mít i podporu své strany. „Jsem natolik významný a perspektivní kádr, že mě nominuje strana, pane!" vzkázal.

Čtenář se také divil, že v posledních prezidentských volbách ODS nepostavila žádného kandidáta a hrozil, že by mohl volbu vyhrát Jiří Ovčáček. Když dvakrát vyhrál Miloš Zeman, může už totiž vyhrát každý. „Nepostavila kandidáta, protože lidi jsou debilové a nerozumí tomu, že prezidentka má být Němcová. Navíc bylo třeba sundat šmejda za každou cenu a Drahoš byl dobrý kandidát. Také bych se nedivil, a proto mohu být prezidentem i já,“ vysvětloval Novotný a poděkoval, že „normální“ dotazy většinou nedostává.

Hned na to dostal Pavel Novotný další dotaz, který ještě nezodpověděl. Čtenář uvedl, že jako starosta může být díky své vyřídilce dobrý. „Ale kdybyste byl prezident, tak to by podle mě bylo z bláta do louže. Zemana jsem nevolil, ale váš vulgární slovník předčí i Zemanův a podle mě by neměl prezident mluvit vulgárně a urážet jiné. Povznést se nad své protivníky, to je podle mě umění – případně je s noblesou usadit,“ vzkázal starostovi.

Souhlasil s ním, že dobrým kandidátem by byla Miroslava Němcová, ale té už podle něho ujel vlak. „Co mě zarazilo, že podporujete Drahoše. Nemyslíte, že je absolutně bez názoru a taková konzerva? Jsme malá země, a pokud se máme prosadit, potřebujeme silného prezidenta. Podle mě by bylo super, kdyby znovu kandidoval Franz. Co vy na to?“ ptal se.

Pavel Novotný, DiS. ODS

Jak se chce v úřadu chovat Novotný uvedl už před nějakou dobou: „Jsem psychicky zcela zdráv, nadprůměrně inteligentní, rozhoduji se chladnokrevně a mám správně nastavený hodnotový žebříček... Ostuda republiky je Zeman. Až budu prezident, budu jako Havel,“ vzkázal „blbému“ čtenáři.

Zda bude v roce 2028 nebo dříve Pavel Novotný nominován Občanskou demokratickou stranou jako její kandidát pro utkání se o post prezidenta je zatím ve hvězdách. Ale o důvěře v jeho schopnosti už hrubý žebříček existuje.

Sázková společnost Fortuna už má vypsané kurzy na to, kdo zvítězí v dalších prezidentských volbách. Pro zajímavost, Fortuna považuje za pravděpodobnější, že se prezidentem stane Andrej Babiš, než že se jím stane jakákoliv žena. S odstupem se za Babiše řadí generál Petr Pavel a po něm senátor Pavel Fischer. Dále se na seznamu nacházejí jména jako Lenka Bradáčová, Věra Jourová, Jiří Drahoš nebo Václav Klaus starší. I bývalý náměstek Roman Prymula má kurz, v současnosti 35 ku jedné. A vsadit si lze i na Pavla Novotného. Ovšem s kurzem 500 ku jedné. Ve Fortuně tedy zřejmě v jeho úspěch v dalších volbách nevěří, ale jak Novotný uvedl, jeho zajímá až rok 2028.

