Pavel Novotný: Jednou někomu j*bne a zabije mě. Ale to nevadí

Proč byl Novotný na včerejší demonstraci? „Budu úplně upřímný. Byli tu nějací demonstranti v Řeporyjích. Ráno byli u mě dokonce v baráku a volali Srabe, srabe. Já jsem to celý prospal, ale pak jsem měl potřebu jim ukázat, že se jich opravdu nebojím. Takže já jsem tam opravdu šel kvůli sobě. Já jsem jim chtěl ukázat, že se jich opravdu nebojím. Ono není se čeho bát,“ sdělil Novotný. S ukrajinskou vlajkou tam šel podle svých slov proto, že šel podpořit akci, která byla přímo na podporu svrchované Ukrajiny. „Konala se pod Národním muzeem a byla patrně reakcí na to, jak minule nespokojenci šli sundat ukrajinskou vlajku. Šel jsem na tu část akce, kde se vlastně sešla inteligence,“ řekl Novotný Impulsu.

Svolavatel protestu na Václavském náměstí Jindřich Rajchl říká, že ta demonstrace nebyla proruská, jak často zaznívá. Jak to vidí Novotný? „To, co říká pan Rajchl, neberu vážně. Je mi líto každého člověka, co to vážně bere. Pan Rajchl je lakuje ty lidi. Mimochodem na tom Václaváku byly přímo iniciativy, jasně proruské, ale to není o tom... To je o strašení lidí. A to, že se otočí po té minulé demonstraci ti demonstranti, ti poklidní, nešťastní Češi, a jdou sundat ukrajinskou vlajku z Národního muzea, tak to se nezlobte, pane redaktore... Je tam hodně proruské svoloče, jsou tam nešťastní lidé, nespokojení s poměry. To, co tam bylo včera vykřikované za hesla, zaplaťpánbůh, že jsme tam stáli u toho Národního muzea. My jsme tam byli za inteligenci,“ řekl Novotný.

„Ano, byl to naprosto legitimní protest. Patnáct tisíc blbců svolaných vychcánky, mají na to naprosté právo jít protestovat,“ sdělil Novotný k včerejší demonstraci. „Termín dezolát není to samé, co havloid. Dezolát je člověk, který natolik podléhá konspiračním teoriím a dezinformacím a hoaxům, že je nakonec začne brát za součást reality. Chcimír je něco jiného. Oni chtějí mír, jako kdybychom my mír nechtěli. Je to zase delegování jejich neštěstí, oni za to nemůžou, jsou hlupáci, oni je ovlivňují populisté a extremisté, je to delegování jejich neštěstí, je to podněcování proti Ukrajině,“ řekl Novotný. „Nemáme o nich mluvit jako o hlupácích. Máme je vzít opatrně kolem ramen, trpělivě s nimi mluvit, jsou to oběti v první řadě. Trpělivě s nimi mluvit a odvést je od těch extremistů. To dělá inteligentní člověk. A já o sobě říkám, že jsem inteligentní člověk a dělám to špatně. Proč? Já se neudržím. Někdo jim tu pravdu prostě říct musí. Pravda je jenom jedna, a to je ta, že oni jsou nevzdělaní a tito extremisté je zneužívají. Zneužívají,“ dodal Novotný.

Novotný podle svých slov čeká, že ho některý z jeho odpůrců jednoho dne fyzicky napadne. „Jednou jednomu z nich j*bne a zabije mě. Ale to nevadí. Já mám tu výhodu, že mám strašně tolerantní ženu. Ale já mám jeden problém. Já se nebojím nikoho, nikdy a ničeho. A dojedu na to jednoznačně. Ale dneska to nebude.“

Novotný zároveň připustil, že jeho veřejné vystupování vadí předsedovi ODS a premiérovi Petru Fialovi. Je ale přesvědčený, že své místo v partaji má. „Domnívám se, že mě má Petr Fiala rád. Já vedu liberální křídlo strany, kdyby mě ta strana nepotřebovala, kdyby mě ta strana nechtěla, tak se mě zbaví. To je myslím naprosto zjevné. A pan Fiala určitě rád není a mě to vždycky mrzí jenom kvůli němu,“ sdělil Novotný.

