Pavel Novotný: Kdo přivede na Rajchla dítě, ať mu ho vezme sociálka. Budete koukat, co chystám! Putina pověsit za koule a odřezávat kůži

reklama

Pane starosto, tak vám prý v Řeporyjích vyrostla tvrdá opozice. A před časem jste dával najevo, že jste emocionálně rozhozen z toho, že vás ostatní dostatečně nedoceňují. Už je to v pořádku? Užíváte si finiš kampaně?

Anketa Jak budete volit v komunálních volbách? Podle kvality kandidátní listiny 8% Podle strany 79% Kombinací obojího 7% Nijak, na komunální volby kašlu 6% hlasovalo: 9380 lidí

Popravdě mě ale nejvíce trápí sestava, co nás chce nahradit. Už jsem s ní částečně v ZMČ seděl. Děsím se kvůli Řeporyjím, ne svým ambicím. Kostlivce ve skříni nemám. Úřad bych předal ve skvělé kondici a s plnou kasou a projektovou připraveností a štábní kulturou. Děsím se ale komu. Ale to by asi říkal každý v mé situaci, jsme politici. Jenomže já to tak fakt mám. Mám jinak další dvě práce nasmlouvané a za týden jdu na vysokou. Zatím dálkově. Vždy jsem se uživil, tím se netrápím. Nezbývá mi ale stejně než zvítězit drtivě, od konkurence Řeporyje zachránit a nést kříž dál. Ještě čtyři roky bych dal. Pak stejně skončím v blázinci. Ale to si rozhodnou lidé. Řeporyje mají uvědomělé, disciplinované voliče, kteří jsou pragmatičtí. Tady Babišovi, Okamurovi a těmhle duševním mrzákům pšenka nikdy nekvetla. Oni to zdejší určitě rozhodnou tak, jak je pro Řeporyje nejlepší. Nejsou debilové, jako třeba většina, co u nás posledně a předposledně volila ve druhém kole prezidentských voleb.

Pavel Novotný, DiS.

Největší miláček čtenářů nejnedůvěryhodnějšího webu v Evropě

starosta městské části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Každopádně, nejsou to pro naši zemi lehké časy. Umíte si představit, že některým lidem se teď u nás nežije dobře, tudíž nechválí vládu, kterou vy podporujete? A dokonce je i urážejí výroky paní Pekarové Adamové o dvou svetrech či pokyny, že mají méně topit?

Vím, že se některým lidem nežije teď dobře. Mimochodem, to nikdy, pane redaktore. Co nevím, je to, co s tím má společného vláda Petra Fialy, krom toho, že si vede obstojně a díky Bohu, že nám už nevládne ten, co jsem ho zažil jako starosta při covidu. Blábolící psychopat a zlodějská svině, co rozkrádá stát za pomoci státního aparátu a do toho krize. Děkujme Bohu za pana profesora Fialu. Že je urážejí výroky o svetrech, navíc nějak jim přežvýkávané spindoktory blábolícího psychopata, je přirozené. K méně topit vám řeknu, že mě zase uráží, jak dnešní zhýčkaná společnost, nota bene v českém ráji, ano, žijeme v ráji, oproti zbytku světa, považuje za nepohodlí něco, co jinde je luxus. Žijeme si jak prasata v žitě a vláda dělá, co může, aby těm, co to nejvíce potřebují, pomohla. Markétu dvakrát nemusím, ale rozhodně to nemyslela zle a je to inteligentní, schopná demokratka, což ale říkám na webu, kde si debilové, co jej čtou, myslí, že debilové jsem já, Pekarová, Hřib, Fiala, Svoboda, Vašek Moravec a další vzdělaná inteligence a hnací motor národa a nevědí, že debilové jsou všichni, kdo věří Parlamentním listům a nedůvěřují České televizi, plus debilové jsou oni sami a jediní chytří lidé, co je ovlivňují, jsou ti, co jim prodávají nenávist a jed.

Národ blbů, co naskakuje na hoaxy o bytech zabraných uprchlíky uveřejňovaných proto, aby blb neřešil válku, která je sem dostala a jejího původce. Lituji každého, koho připraví o práci uprchlík, co neumí jazyk, nic nemá a neví, co bude. A jsem nadšený z nabídky Ruské federace v rámci mobilizace, která vábí rusofilní kretény ze zahraničí jít do Ruska, zúčastnit se a do roka získat občanství. Navíc je to placené. Doufám, že se nacionalistická, proruská svoloč z řad extremistických stran a hnutí a s nimi polovina vašich čtenářů sebere a půjde do prdele a už se nikdy nevrátí. A místo nich tu zůstanou Ukrajinci. Pro národ jen dobře.

Demonstraci na Václavském náměstí jste chtěl spláchnout vodními děly. Vadili vám tolik řečníci jako Ševčík, Rajchl nebo Blaško? Nebo vám tolik vadilo tvrzení, že si draze kupujeme elektřinu, kterou levně vyrábíme? Nebo vás popudil požadavek na jednání s Ruskem o dodávkách plynu?

Máme demokracii a nemám jediný problém se jmenovanými košťaty, co někde řeční. Všichni tři jsou bezvýznamná vemena, co jim naslouchá stolní společnost a pár dementů na facebooku. A vodní děla? Myslíte si, že nevím, že většina těch lidí tam přišla, protože jim není do skoku a jsou zoufalí, akorát, protože halt patří do té části chudých, co se souběžně nenarodila bystrá, tak protestuje proti vládě, místo aby protestovala proti tomu, že Putin žije a Babiš nesedí?

Mně nevadí, že jde někdo demonstrovat. Mně vadí, že i kretén pozná, že dorazil omylem na akci, kterou organizují proruští, fašisticko-populističtí zmrdi, co hlásají, že máme odejít z NATO a EU a ideálně ještě zrušit ČT, a namísto, aby se otočili, a šli brečet a vylévat oprávěnou frustraci ze své existence jinam, tak setrvají a takový program na jevišti, kde se promenádují duševní mrzáci a košťata, vlastně zaštiťují a legitimizují. Každý jeden účastník té demošky, co si neodplivl a neodešel, jen pochopil, že naletěl, je u mě užitečný idiot, a protože se tam urážel pan profesor Fiala, který na rozdíl od Babiše nekrade, a na rozdíl od bezcenných rour na jevišti je schopný, vzdělaný a nelže, tak bych to rozehnal vodními děly, protože to je to nejlepší, co pro naprosté blby lze v tu chvíli udělat. Je to v jejich zájmu. Jsou manipulovaní. Ale ono je to jedno. Ty na jevišti, pokud neskočí jednou za uherák pár chudých zástupů na podobný špek v krizi, nikdo neslyší, NIC z toho nebude, a to je tak všechno. Ty pod jevištěm rozehnat v jejich vlastním zájmu, neb jsou to ovce, což spíš nevědí, a pitomci, což nevědí stoprocentně, a ty na jevišti házet z útesu, jak v antické Spartě. Co s duševním mrzákem, co lže lidem a štve je proti sobě a tomu dobrému, když je zle. Akorát toho Blaška bych z útesu neházel. To je takový kašpar, že je ho škoda, může jezdit vesnické zábavy, moc bych o něj stál, aby nám vylosoval tombolu na zábavě. Stačí, když přijde a bude tři minuty žvatlat ty svoje píčoviny, lidi se zasmějí, Blaško vylosuje televizi a odveze osudí, rádi zaplatíme. Ještě bych chtěl Ševčíka, aby bavil lidi o pauzách takovým tím blábolením, že zrzavé ráčkující koště Zuzana je chytrá politička a patří do Senátu. To si najděte na mém twitteru, to je neskutečná prdel.

Řeporyjská kampaň

Miluju Trikoloru. Řeknu v televizi něco naprosto dehonestujícího o zrzavém koštěti s falešným titulem a mastnými vlasy, mé publikum se baví, ráčkující koště pověsí na facebook prohlášení „Žádám pane premiérrrrrra, aby se za Novotného omluvil“, což nikdo neslyší, nikoho to nezajímá a pan premiéééér nemá čas se za mě omlouvat nějaké partě debilů okolo maringotky Majerové Zahradníkové, co má i s Ševčíkem a Štěpánkem dohromady vizáž a dosah srovnatelný s obsluhou autodromu odvedle a jak na tu blbku nikdo nereaguje, tak já milosrdně její video dám na svůj twitter a zahlásím pod tím „Tak to si postav betonovou čekárnu, ty koště, a mám aplaus ve stoje znovu, protože jsem vtipný a všichni mají prdel z toho, jak koště místo omluvy premiérrrra dostalo další tři invektivy a ODS mlčí a teď ta roura nemůže chtít dvojitou omluvu od premiérrrra, protože by dostala potřetí, cheche. Tak napíše „toto je vizitka ODS“, což si přečte sedmdesát ovcí bez mozku, zato se třemi promile a stejným počtem exekucí, prostě elektorát Trikolory a k tomu Ševčík začne vysílat živě, že Zuzka patří do Senátu a já chčiju smíchy. Miluju Trikoloru. Kdyby si ty debily, co tohle volí, alespoň vodil někdo chytrý a vychcaný, jako je Tomio. Ale Zuzana Majerová Zahradníková? Stát v tom jejím pidistádečku, to jsi takový debil, že je zázrak, že jsi na ten Václavák vůbec trefil, vlastně je zázrak, že ráno vstaneš a trefíš na záchod. Děkuji Bohu, že jsem se narodil bystrý a moje děti také.

Tedy, takhle snad nemluvíte ani o Davidu Limberském, fotbalové legendě z Plzně...

David Limberský v životě něco dokázal a je to pan obránce. Za to, že když ležel v kolíbce, tak sudička intelektu byla na dovolené a do toho řekl Bůh „hele, miminko, tady máš talent, budeš jeden z nejlepších levých beků, co kdy kopali za Plzeň, ale tady si beru celý mozek pro nějakou ošklivou, co půjde na studia, za to Limberský nemůže. Takže si ho vodí Okamura, jako jiné pitomce. Ale četl jsem jeho příšerné memoáry a dovodil, že tuší, že není nejostřejší tužka v penále, tak cupitá za šéfem, co je chytřejší a starou, co je sice trubka taky, ale ne taková a prostě si nechá poradit. Je mu pomoci. Voličům Trikolory pomoci není. To jsou debilové. Je mi jich líto, ale jsou to debilové. Tak o nich tak mluvím, však je to pravda.

Fotogalerie: - Proti domácímu násilí

Čili vy si zřejmě myslíte, že vládní zastropování cen elektřiny je dostatečné? A že plynu budeme mít dost? Ona se totiž, víte, chystá na Václavském náměstí demonstrace i 28. září. Co s tím?

Myslím, že je dostatečné úměrně situaci, kdy tu Babiš rozkradl stát a vlastně zírám, jak to pan profesor zvládá. Zodpovědné pravicové vlády, co se nebojí dělat potřebné kroky, ač jsou nepopulární, tu budou napravovat škody po Andrejovi ještě dlouho. Aby si pak národ kreténů zvolil dalšího populistu. Zodpovědných a chytrých je vždycky méně než Limberských. Zásobníky plynu jsou na rekordní úrovni a že proruská svoloč svolává nějakou demonstraci, je mi ukradené, no tak se sjede patnáct tisíc totálních nešťastníků, co si poslechne deset vychcandírů a zištných lhářů, zahulákají si pryč s EU a Fialou a nechceme válku, chceme zadarmo byty a vyhnat uprchlíky a pojedou domů. Máme demokracii.

Co když prostě lidé, kterým se žije hůř než dřív, budou demonstrovat celý podzim a zimu? Bojíte se o osud Fialovy vlády?

Myslím si, že se nastydnou, protože nemají ty svetry, co jim poradila Markéta. Fialova vláda nemá s energetickou a sociální krizí nic společného, krom toho, že celkem efektivně řeší její dopady. O osud Fialovy vlády se bojím jako o osud každé příčetné, pravicové, zodpovedné vlády v zemi, kde vede Babiš v průzkumech na Hrad a nadává se Ukrajincům, co tu pracují, že mají jet do války, když jejich hromadný odjezd by znamenal zhroucení ekonomiky, a Ukrajinkám, co sem utekly s dětmi před válkou a ne na slevu do ZOO. Takový národ si může brzy zvolit zase jenom populisty místo pana Fialy. Bojím se hlavně o děti, které vychovávají tihle kreténi k nenávisti a k dělení druhých na černé a bílé, teplé a hetero a tak, namísto dělení na dobré a špatné. Sociálka by to měla řešit. Ahoj, ty jsi sem přivedl na Rajchla dítě? Tak to si odvezeme a dáme ho dvěma buzerantům z Prahy, jednou nám poděkuje za naplněné dětství a šanci na normální život a ty se postav támhle, jak chystají to vodní dělo, moment, jsi navíc odpůrce očkování a dáváš si za okno v ubytovně octovou vodu kvůli chemtrails? Aha, tak ty rovnou támhle k útesu, nezlob se, no nečum, nezlob se, ale my si za tebe necháme poslat jednoho Syřana se zlatým ajfounem, co tu chce pracovat, platit daně a být prospěšný, pro národ pecka.

Visí nám tady palčivé téma, pane starosto. Rusko a Putin. Kdysi jste mi řekl, že Bašár Asad bude viset. Raději nechci domýšlet, co vás napadá v této souvislosti...

Řekl jsem, že viset má Lavrov, a to už mi prošlo. Inu, pravda. Putina pověsit za koule do průvanu a pomalu odřezávat kůži, ten člověk je zrůda, co tu zemi přivede do definitivní prdele. Doufám, že brzy Lavrov i Putin dopadnou jako Ceausescu a jeho choť. Smrt Putinovi! Sláva Ukrajině!

Kdybychom měli odhadnout: Kdy a jak válka skončí? Jak po ní svět bude vypadat? A jak změní naši zemi?

To nedovedu. Já a moje království si s Rusy vytřelo prdel a moc bych přál totéž statečné Ukrajině. Myslím, že Putin část obsadí a bude tam bordel desítky let, Ukrajinci nejsou Čečenci, ti se nevzdají. Svět bude vypadat pořád stejně, akorát Miloš Zeman už asi bude ve věčných lovištích a Babiš buď v kriminále, nebo na útěku před Interpolem, takže vlastně bude lépe.

Fotogalerie: - Mafiánský sloup

Vy jste aktivně ubytovával ukrajinské uprchlíky. Jakou zkušenost si z toho odnášíte? A měli by spíše po válce odejít pomoci své zemi, nebo zůstat u nás?

Že se tu umíme vybičovat k obrovské vlně solidarity s trpícími, tak to není s námi zase tak zlé. Oni už odcházejí a neměli by. Jednak jsou pro naši ekonomiku prospěšní, jsou to skvělí, pracovití lidé a potom, co na Ukrajině obsazené, či zplundrované Rusy. Vy byste se tam vrátil? Mně tu nevadí. Po Vietnamcích, Polácích a Syřanech další lepší lidé než Češi. Vděční, pracovití... Více takových.

Abychom od tohoto truchlivého tématu odešli. Budeme mít prezidentské volby. Startovní pole ještě není jasné, ale vy jste doporučil profesorce Nerudové, ať odstoupí a nepěkně jste se vyjádřil i o senátoru Hilšerovi. Jak si to tedy ve svých snech představujete?

Nesrovnávat Nerudovou a Hilšera. Danuše je třetí v průzkumech, ujelo mi to ve chvíli, kdy jsem rozumoval obecně o tom, že potřebujeme kandidáty, co odstupují, ne nastupují. Do Hilšerů a dalších bez šance hučí mediálky, ten člověk si myslí, že po pěti letech v Senátu je občanský kandidát, neuvěřitelné a nezodpovědné. Zmrd kandidovat nakonec bude a prezident bude generál. Snad je to poslední přímá volba. Okamžitě, jak se stanu premiérem, prostě jak budu u vesla, tak to zrušíme. Tento národ joudů, co si myslí, že prezident má vzejít z talentově-marketingové soutěže, není kompetentní si volit hlavu státu přímo. Nečasova a Topolova vláda to prosadily, ODS na tom má vinu a měli bychom se k tomu postavit. Češi a přímá volba. To byl nápad.

Mimochodem, změnil jste názor na prezidenta Zemana? Řekl jste na jeho konto v našich rozhovorech strašné věci, ale třeba ministryně Černochová se ho teď zastala. A on končí. Omluvíte se mu za něco?

Změnil jsem názor na to, zda to fakt dožije do konce mandátu. Doufal jsem, že ne. Nikdy bych někomu nepřál smrt, prostě jsem doufal kvůli České republice. Názor jsem změnil, bohužel to vypadá, že to doklepe. Nechci se o těch dvou bavit, nedávno jsem od zlodědka dostal dopis, ve kterém se v rámci rozhodnutí nevyhovět mé žádosti z března týkající se výjimky ze zákona o službě v cizí armádě odvolával na konzultaci s ministerstvem Jany, jsem na něj naštvaný. Jana vede obranu dobře a s tím šmejdem musí nějak vyjít kvůli jmenování generálů atd. Ostatně na Zemana máme speciálně Blažka a ji, navíc se skvěle klaní věncům, svou roli si plní, ale osobně se nesnášíme a snažíme si škodit, to víte, jsem pro ni konkurence v rámci pražské ODS a já jsem věrný a ukázněný sluha strany, mě nehecnete. Alespoň je prospěšná. Já když se zamyslím, komu se omlouvat, tak možná voličům ODS za to, že před Zahradilem celá strana přestírá, že ho někdo bere vážně, hlavně ať je v Bruselu a neoxiduje v Praze, měli jsme ho dávno vyhodit, nacistické křídlo nepotřebujeme, to fakt ne, a stejně je v něm sám. Jinak jsem bez viny a mohu házet kameny.

Ale každopádně, teď budou komunální volby. Jistě chcete, aby na magistrátu vládla koalice SPOLU. No jo, ale s kým?

S kým chci, aby vládla nebo s kým bude vládnout?

Odpovězte na obojí a bez vytáček prosím.

Tak chci, aby vládla sama, protože udělá 51 procent, ale to já bych taky chtěl, aby každé derby se Spartou končilo deset nula a Hynek Blaško s Ivanem Davidem si každé ráno rozbili na kluzké podlaze v koupelně držku a na dveře jim zaklepal exekutor následovaný smrtkou. Plus bych si přál, aby Řeporyje byly hlavní město Evropy a Václav Moravec a celá redakce zpravodajství a publicistiky České televize byli nesmrtelní.

Vy se mě snažíte donutit vyslovit, že to vypadá na koalici s ANO. Vypadá. Myslím si, že i s ANO bude ODS v Praze vládnout. Myslím si to, taky končím mimořádně úspěšný mandát v Řeporyjích, kde mám ANO v koalici a mám v ANO pár kamarádů. Ale to neznamená, že nevím, že všichni skončí v pekle a dožijí v hanbě ještě jejich prapravnoučata. Přál bych nám, Pražanům, pravicovou, fungující Prahu s modrým ptákem na trůnu, ale já jsem spokojený Pražák. Naštěstí nežiji v Praze 7 mezi mimozemšťany, nikdo jiný to Čížovi žrát nemůže a Řeporyje jsou druhé v rozvoji a mají dle auditů cituji: „Příkladně hospodařící úřad“. Já žiji v Praze-Řeporyjích, a tedy v ráji. Jednou budu Prahu řídit jako primátor, žiju spokojený život.

Fotogalerie: - Ceny Jože Plečnika

A pokud jde o vás... Otázka je dvojí: Co budete dělat, když to pro vás osobně „nedopadne“? A když to „dopadne“, necháte se zase od ODS znovu odbýt při kandidatuře do Parlamentu?

Mám jednak závazky pracovní přímo v ODS, ale i bez nich mám nasmlouvánu práci v šoubyznysu od října na rok dopředu, to budete koukat, čemu jsem se upsal, tedy mám aktuálně tři práce, tak bych měl dvě, ale i s jednou je to pořád více, než plat starosty Řeporyjí. Krom práce, kterou mám, budu ještě dělat to, že budu studovat. V jedenačtyřiceti se pokusím dálkově ještě jednou dodělat si vysokou. Přijat ke studiu, rozhodnutý studovat i kdybych pokračoval jako starosta. K tomu chci být více táta a manžel. Kam budu kandidovat, o tom si rozhodne strana. My jsme se nerozvedli a překonali to zlé a já myslím, že můj čas třeba přijde. Když ne, tak ne. Já od dvaceti let dostávám dobře placenou práci, jsem zdráv, mám zdravé děti, hodnou ženu a skvělou rodinu i přátele. Nebudu-li starosta, dokonce si zachovám duševní zdraví. Přežiju neobhájení mandátu, i to, když mě strana nepustí do Sněmovny, kam bych určitě zvolen byl, lid to chce a bylo by to v zájmu České republiky. Tak halt budu jen primátor, nebo senátor. Hlavně že nejsem debil jako ta svoloč v diskusi pod tímto článkem, nebo kdokoli, kdo si myslí, že pravdu má Ilona Csáková nebo Andrej Babiš.

Setkání Z. Hřiba a P. Novotného

Prozradíte nám ještě, v jakém oboru se chcete stát vysokoškolsky vzdělaným a proč? Mnoho lidí vás má za blba a toto je určitě zajímá.

Rodiče tehdy mrzelo, když jsem kvůli šéfredaktorování a dívce v Ostravě přerušil a nedodělal vysokou. Mám jen církevní vyšší odborné vzdělání, publicistika. Naši jsou velmi nemocní a já si při nedávném ovládnutí polštiny, mám rád jazyky, všiml, že už to do hlavy neleze, jako dříve. Poslední šance, cítím se na to vysokou zkusit navážno ještě jednou zmáknout, ale teď nebo nikdy. Obor? Bezpečnostně právní studia. Zaměření kriminalistika a kriminologie. Na lékařskou fakultu se fakt nechystám, zase taková benda nejsem... Ačkoli... Když vidím toho debila Ivana Davida... Mějte se a pozdravujte čtenáře, stavím se za nimi v diskusi, člověk má občas zajít mezi svoloč, aby si vážil toho, odkud přišel a kam zase odejde, jen se svoloči vystříká do obličeje, odplivne si a půjde vyprávět pražské kavárně na twitter, co na Parlamentních listech legračního zažil.

Psali jsme: Majerová (Trikolora): Promluvil reprezentant fialové ODS. Dvě třetiny obyvatel nazval k*etény Zásadní chyba. Po Fialově projevu Česko vře: Tam i tam Blackout. Cílená akce vlády. Toto a mnohé další zaznělo v debatě se Štěpánem Pavel Novotný: Ať Nerudová odstoupí. Hilšer má za p*delí mediální agenturu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.