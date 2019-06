Pavel Novotný: Letná? Začátek konce Babiše. Demonstrace na jeho podporu by se vešla do Mekáče

„Může jich být 30 % procent. Ale nikdy by se jich na jeho podporu takhle nesešla ani desetina, dvacetina z počtu, který je na Letné. I kdyby je o to na kolenou požádal. Stejně by jich tam stálo tolik, že by se tam vešli do toho Mekáče. Připadá mi to důležité zmínit. Líbí se mi jak pořadatelé pečlivě vybrali účinkující, procedili celebrity, košem dostal Huťka i jiné osobnosti. Pečlivost, která je nezbytná. Vědí, proti čemu stojí. Co přijde. Líbí se mi to pojetí,“ poznamenal ke včerejší demonstraci na Letné, kterou navštívily statisíce lidí.

„Je to možná snadno označitelné coby naivní. Ale i to je důkaz, jak je to čistý. Fandím tomu. Považuji to za důležité. Ta energie je skutečně impozantní. Je nepochybné, že tímhle to nekončí. Občanská společnost v praxi. Ta, za kterou rodiče zvolili klíčema. Přes všechnu tu lopotně předstíranou přehlížívost a (přiznejme si to) trvající skepsi z konečného výsledku, mám pocit, že tohle je začátek,“ dodal Novotný s tím, že dle jeho názoru jde o začátek konce Andreje Babiše.

Pavel Novotný

V diskusi pak sdílel obrázek kolující po internetu, kdo vše na demonstraci podle všeho byl. Tento obrázek pak označil třemi palci nahoru.

