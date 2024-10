Pavel Tykač: Náš průmysl soutěží s někým, kdo má plyn za sedminu a elektřinu za čtvrtinu

Anketa Jakou měsíční apanáž by měla dostávat manželka prezidenta České republiky? 0 Kč 96% 1 - 10 000 Kč 1% 10 001 - 40 000 Kč 3% 40 001 - 80 000 Kč 0% Více 0% hlasovalo: 15266 lidí



Zdůraznil, že to, že Green Deal dopadne na každého, už začínáme pociťovat posledních několik let a zdražení bydlení, topení, dopravy či potravin v důsledku unijní environmentální politiky se nikdo nevyhne. „Čili vlastně to všem zdraží ty základní životní potřeby,“ konstatoval.



Dle Vondry před šesti lety architekti Green Dealu z průzkumů veřejného mínění zjistili, že Evropané klimatickou změnu jako přílišnou hrozbu nevnímají, a tak začali záměrně aktivizovat západní evropskou veřejnost a „zhysterizovali“ ji, načež se otázka klimatu již začala do výzkumů veřejného mínění propisovat.

Následně stvořitelé unijní zelené politiky po přesvědčení veřejnosti začali konat a začali se pouštět do zavádění opatření, která jsou pro nás „vysloveně škodlivá“. Namísto adaptačních opatření na klimatickou změnu totiž byla volena cesta „boje proti CO2“ a „dekarbonizační“ legislativy v energetice, v dopravě i v zemědělství.



Dle Vondry je tato cesta „hluboce špatnou taktikou“, která by se dala přirovnat k dění, kdy se blíží slejvák a člověk se jej snaží „zrušit nebo zaklínat“, místo toho, aby si vzal deštník či se schoval doma. Již nyní je podle europoslance „evidentní“, že zvolená opatření „nepřinesou na politicky dohledatelném horizontu žádný efekt“ a klimatickou změnu nepoznají ani naše vnoučata, kdežto dopady adaptačních opatření by velmi znatelné byly.



Proč se tedy něco takového udělalo? Dle Vondry se tento postup volil „z popudu zemí, které mají úplně jinou strukturu průmyslu, než máme my nebo Němci“. Jmenoval například Skandinávce či Iry. „Prostě je to taky redistribuce bohatství a vlivu v Evropě. Ty země, kde mají těžký průmysl, energeticky náročný, čili uhlíkově náročný, tak ty na to doplatěj,“ upozornil.

Nakonec se však vše začalo obracet i proti zemím, které Green Deal prosazovaly a „které nás nejvíc mistrovaly“, jelikož s adaptační sférou opatření se i Holanďané, Finové, Dánové či Švédové setkali například s legislativou dotýkající se jejich zemědělství a lesnictví – a najednou se i oni nejvíc začali bouřit.



Nástroje jako jsou emisní povolenky dle mínění Vondry nelze označit jinak než jako „zločin“. Dle europoslance jsou pouze prostředkem, skrze nějž se obohacují například americké penzijní fondy. Podotkl, že by bylo „samozřejmě dost krásný to zítra opustit“, ale je nutné hledět na daný systém v celistvém rámci a v tom, že je 80 % našeho exportu orientováno na Západ. „Je to samozřejmě o nějakém komplexním rámci, takže bychom se jako první měli modlit, aby vyhrál Donald Trump,“ netajil se Vondra, že je v zájmu Evropy vítězství amerického republikánského exprezidenta, za což sklidil od přítomných potlesk.



„Když vyhraje Donald Trump, tak od toho Američané odejdou a v tu chvíli to bude mít Evropa strašně těžký,“ vysvětlil Vondra, co by mohlo zažehnout změny.

Situace v automobilovém průmyslu je kvůli unijní zelené politice již nyní „šílená“, zdůraznil Vondra.

„Propouštějí se lidi, zavírají se závody, nejsou schopní prodávat elektromobily, jak si to naplánovali. Není to cesta – je drahá elektřina, drahá auta, není infrastruktura,“ vyčetl. Poznamenal, že lidé neakceptují unijní plány a nestojí o protežovaný přechod na elektromobilitu, což značně drtí evropské automobilky.

Téma se již objevuje i na plénu europarlamentu – a najednou, po šesti letech, většina tamních diskutujících na plénu říká to stejné co Vondra.

Násilná převýchova celé společnosti za její vlastní peníze

„Aby to lidé lépe přijali, tak se tady falešně žongluje s termíny, jako ochrana přírody, ačkoliv ‚boj s klimatem‘ s ochranou přírody obsahově nesouvisí. Mrzačí se pojem demokracie, která je sama o sobě samozřejmě špatná, protože správnou se stává až v momentě, kdy se jedná o takzvanou ‚liberální demokracii‘. Aby bylo možné ty vytyčené fanatické dekarbonizační zelené cíle EU uskutečnit, tak demokracie jako vláda většiny prostě musí skončit a musí být nahrazena právě tou ‚liberální demokracií‘, jež oproti vládě většiny představuje de facto nadvládu menšiny,“ zdůraznil Macinka s tím, že tato menšina se nyní snaží prosazovat „sebevraždu průmyslu, energetiky, bankovnictví, školství, ale vlastně prosperity celé společnosti“.

Lidem je dle něj aktuálně v rámci jednoho z nástrojů této „liberální demokracie“ vnucován „pocit viny, studu a nutnost se nějakým způsobem vykoupit“. „Proto zde máme Green Deal a pokusy podřizovat ekonomiku tady tomu náboženství,“ osvětlil Macinka.

Zmínil, že zatímco po celou historii naší civilizace stál vždy ve středobodu veškerého uvažování člověk a jeho blaho, a ačkoliv se bohatá společnost „vždycky uměla chovat k životnímu prostředí daleko lépe než společnost chudá“, náhle se „klimatickým evangelistům“ podařilo naše uvažování a chování překlopit směrem k „záchraně planety“ a ze člověka se stal „v podstatě škůdce“. „A právě tady vznikl ten novodobý původní hřích, dědičný hřích. Tady vznikl ten pocit viny, který se v nás ti zelení fanatici pokoušejí vyvolávat. Tady vznikl požadavek na život v odříkání, jimž ten hřích proti přírodě můžeme alespoň symbolicky odčinit,“ nastínil Macinka podobu „klimatického náboženství“ a vážného útoku na svobodu a kapitalismus.

Příští vládě doporučil, aby nalezla odvahu říkat „ne“. „Kategorické ne Green Dealu, ne zelenému fanatismu, ne zelené transformaci, ne zelenému zbídačování společnosti,“ shrnul šéf Motoristů.

Současnou vládu Macinka v tomto ohledu označil za „vládu zbabělců a zaprodanců“. „Reprezentanti ODSky začínají vyskakovat až v momentech, kdy už je zlá věc upečena a nedá se s ní nic moc dělat. Když měli možnost, například během předsednictví Radě EU, tak mohli řadu věcí zablokovat, ale místo toho tiše, k velké spokojenosti zelených Timmermansů, dotáhli jejich realizaci,“ vyčetl vládě premiéra Petra Fialy (ODS), že během českého předsednictví se dojednávala jedna klimatická legislativa za druhou a došlo například k „tichému schválení“ emisních povolenek pro domácnosti.

Příští vládu Macinka vyzval, aby byla politicky odvážná a aby našla odvahu „blokovat ty nejšílenější návrhy na úrovni Evropské rady i za cenou silné kritiky a vyhrožování z Bruselu“. Neimplementovat do našeho právního rámce by se rovněž podle Macinky měla i některá přijatá unijní legislativní opatření, a to i přes hrozbu vysokých pokut, „protože žádná pokuta není tak vysoká jako výdaje za likvidaci průmyslu, energetiky a životní úrovně milionu lidí“.

Pokud nastane situace, která bude skutečně kritická, tak bude příští vláda podle šéfa Motoristů možná muset najít i odvahu k tomu, že „pohrozí“ možností vystoupení z Evropské unie nebo hledáním nějaké nové formy omezeného členství České republiky a některých dalších zemí v EU.

„Niedermayer hoří“



Bývalý ředitel Pražské plynárenské Pavel Janeček své vystoupení začal bonmotem, v níž Green Deal přirovnal ke „kocovině po pití většího množství zelené“. A připomenul emisní povolenky, k nimž podotkl, že je drží především čínské obchodní společnosti a banky.

Aktuálně dle Janečka „vidíme totální dekarbonizaci, která rezultuje v totální deindustrializaci a v obrovské zaostávání“. Upozornil, že vyrábíme elektrickou energii „někde za půl koruny“ – a zbytek nákladů mimo jiné pochází z emisní povolenky, jelikož se energie obchoduje roky dopředu kvůli nemožnosti ji skladovat ve velkém množství.

Energetický expert za fundamentální následně označil, „aby Česká republika a každá další země měla právo na vlastní energetický mix bez jakéhokoli diktátu EU a bez případné penalizace“. Do výstavby nových jaderných bloků by byl pro zachování těžby uhlí a uhelných elektráren. Jejich odpojení je dle Janečka aktuálně beztak „nemožné“.

Za prioritní Janeček označil opuštění lipské burzy, zafixování emisních povolenek a právo České republiky na zvolení si vlastního energetického mixu.

Naše firmy soutěží s někým, kdo má plyn za sedminu a elektřinu za čtvrtinu

A slova se chopil podnikatel v energetice a majitel skupiny Sev.en Pavel Tykač. Za nejklíčovější označil, že Evropa jako celek „dramaticky ztrácí konkurenceschopnost“, což je dáno „zejména cenou energií“.

Jako příklad jmenoval skutečnost, že se v USA ptal na tamní cenu plynu pro elektrárnu v USA, která je srovnatelně velká jako počeradská, a dozvěděl se, že ty ceny jsou úplně někde jinde. „Naše podniky, náš průmysl soutěží s někým, kdo má plyn za pětinu nebo za sedminu, a elektřinu za třetinu nebo za čtvrtinu. A samozřejmě tím klíčovým faktorem toho, proč máme tak drahou elektřinu, jsou povolenky,“ zdůraznil Tykač s tím, že evropská cena za megawatt plynu je 38 až 39 eur, kdežto hlavní americká cena je 8 eur za megawatt a tamní elektrárny často nakupují plyn ještě za mnohem levnější částky.

Zdůraznil, že Evropa se stále nedokázala vrátit ani přiblížit k trajektorii z doby před 8 až 10 lety a nedaří se ji zotavit ze šoku stále ani po odeznění epidemie covidu či růstu cen energií v souvislosti s válkou na Ukrajině. „Už je to vlastně tři roky, kdy je válka, už je dávno po covidu, ale ta recovery (zotavení), ta prostě není,“ sečetl Tykač.

„Je to prostě dáno tím, že ti evropští výrobci vlastně nemají ve světě šanci. Je to tady strašně přeregulované. Evropa má 7 % světového obyvatelstva a 54 % světových sociálních výdajů. To znamená – nesmírně drahý náklad na výrobní sílu, a šíleně drahé energie… Když nám Green Deal zdraží všechno a bude to řešeno tím, že si vytiskneme peníze, tak to je relativní, pokud to udělá celý svět. Ale ten problém je, že tu povolenku si zavedla Evropa,“ zaznělo od podnikatele.