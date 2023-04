Pavel ho porazil, Babiš také. Teď se mu zachtělo do Evropy

reklama

ve svém sdělení pro server Novinky.cz, v němž popisuje, že se měl rozhodnout kandidovat poté, co mu tuto možnost nabídli sami lidovci. „Jsem nestraník a nejsem člen KDU-ČSL, ale když za mnou přišli, že by rádi, abych se ucházel o kandidaturu, tak jsem odpověděl vstřícně a nabídku jsem přijal. To znamená, že termín pro podávání přihlášek do primárek, což je pořád interní politický proces, začal, a já jsem se do něj přihlásil. To mohu potvrdit," uvedl senátor, jenž získal nominaci od krajského výboru v Praze a potřebuje ještě získat nominaci od okresního výboru.



„Těším se na soutěž. Mám za to, že mám co nabídnout. Když se podíváte na mou práci v Senátu, tak se tam čtyři roky a půl věnuji silným věcem, jako je bezpečnost, obrana, Čína nebo Rusko. A to jsou věci, které musíme řešit i na evropské úrovni. Já už je dneska řeším v Parlamentu a velmi dobře vím, s kým mám tu čest a co můžeme nabídnout. To znamená, že pro mě to je v podstatě pokračování spolupráce na věcech, které už dneska mám ze Senátu,“ vysvětlil Fischer, proč ve středu podal přihlášku a chce se ucházet o místo europoslance.



Primární volby, kde členové přihlášky ke kandidatuře schvalují, proběhnou v KDU-ČSL 20. května a Fischer tak podotkl, že zatím netuší, jak vše dopadne a zda nakonec nebude usilovat spíše o další funkční období v Senátu, kde mu jeho mandát senátora končí za rok na podzim. Zatím se dle něj nic nemění. „Zůstávám předsedou výboru a zůstávám v Senátu jako nezařazený nestraník, na tom se nic nemění. Ale to, že chci pomoci v evropských volbách, je pravda,“ dodal.

U lidovců však již zaznívají pro Fischera první slova podpory. Dvojnásobného neúspěšného prezidentského kandidáta by v Bruselu ráda přivítala dlouholetá europoslankyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová. „Tohle by byla silná podpora pro kandidátku KDU-ČSL. Těším se na zapojení senátora a bývalého diplomata Pavel Fischer do vnitrostranických primárek,“ netajila se, že ji kandidatura Fischera dosti těší.





Zájem o místo v Bruselu má i Nerudová



O participaci v unijních sférách přemýšlí vícero neúspěšných prezidentských kandidátů. Nejviditelnější adeptkou na funkci europoslankyně je někdejší rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová, která v březnovém rozhovoru pro SeznamZprávy.cz uvedla, že by do Evropského parlamentu chtěla. Dle svých slov by tak učinila „kvůli mladé generaci“. „Mladá generace chce euro, uvědomuje si důležitost a výhody našeho členství v Evropské unii,“ vysvětlila, co je její hlavní motivací kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu.



Doplnila tehdy, že naopak nehodlá založit novou politickou stranu, jelikož se bojí, že by tím mladým Čechům ublížila. Hrozí prý totiž, že by takové její politické působení bylo až příliš úspěšné, což by vyvolalo vlnu negativity. Mladí lidé se podle Nerudové začali zajímat o věci veřejné kvůli její kandidatuře na prezidentku a „jsou motivovaní a aktivní“, negativní reakce by tak podle ní mohly toto změnit. „Ta mladá generace jsou lidé, kteří jsou veskrze pozitivní. Dívají se pozitivně na svět. Toho hejtu v posledních fázích kampaně na ně bylo opravdu příliš. Byli skutečně frustrovaní z toho negativismu, který se šířil na sociálních sítích. Mladí mají své hodnoty. Bylo pro ně nepřekročitelné být sprostý a agresivní,“ pronesla v rozhovoru bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně.



Založení politické strany, která by podle ní „bezpochyby byla ohrožením pro celou politickou scénu, ať pro parlamentní strany nebo pro opozici“, by prý znamenalo opět to samé. „A já v nich nechci zabít to nadšení a aktivitu. Poprvé po dlouhé době mají pocit, že jim někdo naslouchal a že něco zmůžou ve veřejném prostoru,“ zaznělo od Nerudové s opětovným ujištěním, že „všechno, co teď dělá, tak dělá kvůli mladé generaci, ne kvůli sobě“.

