Pavel nahrál Holcovi, ten rozjel velkou show. I Svěrák to schytal

Když komentátor Petr Holec viděl, co se odehrává kolem kauzy Roberta Fremra, z něhož se má stát ústavní soudce a jakou zdržovací taktiku v této věci využívá prezident Petr Pavel, neudržel se a celou věc glosoval. A nebral si přitom servítky. „Petr Pavel je dobytek,“ prohlásil do kamery. A nezapomenul, jak prezidenta propagoval herec Zdeněk Svěrák.

Petr Holec jen nevěřícně kroutil hlavou nad tím, co v kauze soudce Roberta Fremra, který před rokem 1989 odsoudil víc než sto lidí za to, že si dovolili opustit socialistické Československo, prohlásil prezident republiky.

„V době, o které se bavíme, tady byl nějaký právní řád, podle tohoto právního řádu bylo opuštění republiky trestným činem a ten byl posuzován naprosto shodně všemi soudci, kteří tady soudili trestní právo. Myslím, že bychom to měli vidět v tomto kontextu. Ale nechci se bavit o jednotlivých případech, protože s jejich detaily nejsem seznámen,“ uvedl prezident Pavel, kterého citovala ČTK.

A Holec se neudržel.

„Ono totiž ještě na Roberta Fremra,“ který se stal soudcem na počátku 80. let minulého století a teď by mohl usednout na Ústavním soudu ČR, „najednou puklo, že odsoudil asi stovku emigrantů čili lidí, kteří opustili komunistickou zemi, protože tady nechtěli žít a jak bylo zvykem komunistického režimu, odsoudil je, zkonfiskoval jim majetek, a tak dál. Byla to moc skvělá doba. Příbuzní těch lidí, kteří tady zůstali a byli perzekuováni, tak potkávali různé funkcionáře, kteří je bonzli, a tak dál. Skvělý prostě. Tak tohleto je kandidát Petra Pavla,“ rozjel se Holec.

„Proboha, já vím, že komouš si najde komouše, bejvalej rozvědčík a guma si najde takovéhodle soudce, ale pojďte se podívat na ten důvod, který Petr Pavel snad dneska nemůže myslet vážně,“ pokračoval a vrátil se k Pavlovým slovům o komunistickém právním řádu. „Petr Pavel je dobytek. Já to tady říkám na rovinu, protože já znám takovýto případ z osobního života. Kluk, se kterým jsem sportoval. Přesně je to postihlo. Sebrali jim majetek, a tak dál. Vím, co to bylo za sviňárnu. Mě to od něj nepřekvapuje. On je guma, je to bejvalej komouš a je to rozvědčík a agent Pávek. Jemu to přijde normální. Tak si pojďme říct, že podle dobových zákonů poslali komouši Miladu Horákovou na šibenici. A nejen ji. Řekněte mi, proboha, že je rok 2023 a tohleto vypustí z pusy náš nový prezident, pro kterého se nadchly přes tři miliony voličů,“ zlobil se Holec.

V této souvislosti připomněl i slova Zdeňka Svěráka, který Pavlovo působení v socialistické armádě a v komunistické straně omlouval jako mladickou nerozvážnost.

„Celá národní fronta dobra ho podporovala a teď sklízíme tohle. Ten člověk to snad nemůže myslet vážně,“ zasazoval Holec prezidentovi jeden slovní úder za druhým.

„Bere se to v Pavlovi, to je jeho minulost. On se to naučil v mládí a před svou minulostí nikdo z nás neuteče. Takže takovýhle kádry nám náš nový prezident solí na Ústavní soud,“ pravil Holec, který Pavla označil za „totalitní gumu“.

Psali jsme: „Továrna bude v Německu, ale vlastně jsme vyhráli.“ Následoval obří výsměch Pekarové Fremr a Pavel: Jakub Železný to rozsekl. A další potíže „Po Zemanovi by šli umělci z ČT.“ Petr Pavel v novém průšvihu Obrátí se to proti Pavlovi? Prý ani neví, co právě mladým slíbil

Po roce 1989 si však Fremr v justici demokratického státu získal respekt. Působil jako soudce Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu. V letech 2018 až 2021 byl 1. místopředsedou Mezinárodního trestního soudu. V řadách této instituce působil v letech 2012 až 2021.

Podle Holce to ale nemění nic na tom, že třicet let po sametové revoluci bychom měli být schopni najít soudce bez komunistické minulosti.

