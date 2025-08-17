Pavel není lídr, je to loutka. Bobošíková se do toho opřela

„Prezident Petr Pavel mlčí, protože není lídr. Je to loutka sil, které si nepřejí konec války,“ prohlásila Bobošíková a dodala: „Za něj mluví hradní šašek Petr Kolář. To není leadership. To je losership.“ Na adresu premiéra Fialy zaznělo, že se zmohl jen na pár frází – a že to už není nečinnost, ale výsměch občanům této země. Zatímco Fiala plaval na Sicílii a Pavla nikdo neviděl, Donald Trump a Viktor Orbán jednali jako státníci, uvedla. Bobošíková připomněla slovenského premiéra Roberta Fica, který se podle ní nebojí mluvit nahlas a jednat jako lídr suverénní země. Čeští politici se podle ní chovají jako lokajové a Česko je kvůli tomu vnímáno jako bezvýznamná provincie.
Výrazně zaznělo i zhodnocení summitu Trump–Putin. „Vítám, že se v pátek 15. srpna na Aljašce setkali prezidenti Trump a Putin. Do popředí se konečně dostává dialog,“ uvedla Bobošíková. Šlo podle ní o setkání dvou rovnocenných partnerů, kteří si uvědomují odpovědnost za svět. Na rozdíl od české vlády, která přerušila vztahy se Slovenskem jen proto, že jejich lídři jednali stejně jako Trump, a která místo míru podporuje válku, zbrojení a servilitu vůči cizím mocnostem.
Ministr vnitra Rakušan schytal výprask za svou příručku „72 hodin“, která má údajně občany připravit na krizové situace. „Je to jen marketingový tah, který má za 30 milionů korun vytvořit falešný pocit bezpečí,“ řekl inženýr Michal Klusáček, lídr STAČILO! v Královéhradeckém kraji. Dokument je podle něj barevný, hezký na pohled, ale neobsahuje nic praktického. „Mluví o baterkách, ale nemluví o rabování. Mluví o zásobách, ale neřeší, že připravený jednotlivec se v chaosu stane cílem nepřipraveného davu,“ varoval Klusáček. Skutečnou odolnost podle něj nezajistí brožury, ale vycvičená a psychicky silná populace. „Vláda bude mít letáky, ale lidé budou mezi sebou bojovat o chleba,“ varoval. Barevné letáky nás podle něj před chaosem nezachrání.
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Anketa
V rámci diskuse s občany se trojice lídrů vyjádřila i k volební strategii. Klusáček upozornil, že hnutí STAČILO! bude školit své zástupce ve volebních komisích, aby se předešlo machinacím. „Ve volbách rozhoduje často pět hlasů. Musíme si to pohlídat,“ uvedl. Občané se mohou přes web přihlásit do komisí a hnutí zajistí jejich zařazení. „Obce mají povinnost je tam zařadit. I tam, kde to mají místní mafie ‚ošéfované‘,“ doplnila Bobošíková. K žalobě strany Volt, která se snaží obvinit hnutí STAČILO! ze skryté koalice, Klusáček poznamenal, že je to absurdní – kandidatura ve formátu, jaký zvolili, je plně legální a běžná, stejně jako u jiných stran v minulosti.
Bobošíková na dotaz občanů uvedla, že kandiduje jako lídr ve Středočeském kraji, kde má těžké soupeře – ministry Kupku, Rakušana. Rakušana pak označila za „nejhorší zlo české politiky“ a připomněla, že hnutí vlády se samo rádo ohání termíny dobra a zla. V závěru Klusáček vyzval občany, aby neztráceli víru v sílu voleb: „Nejsme hlas 8 %. Jsme hlas umlčené většiny.“
autor: Jan Procházka