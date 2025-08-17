Pavel není lídr, je to loutka. Bobošíková se do toho opřela

17.08.2025 12:45 | Monitoring

„Gram míru je víc než tuna války,“ vzkázala během nedělní tiskové konference lídryně hnutí STAČILO! Jana Bobošíková, která se společně s Michalem Klusáčkem a Zdeňkem Štefkem ostře vymezila proti české zahraniční politice, zbabělosti vlády i alibismu prezidenta Pavla. Tématy byly summit Trump–Putin, bezpečnostní příručka ministra Rakušana i připravované volby. Ve studiu zazněla slova jako „loutka“, „propaganda“ nebo „vládní gang“. Ale také výzva k návratu suverenity a důstojnosti.

Pavel není lídr, je to loutka. Bobošíková se do toho opřela
Foto: Repro Facebook
Popisek: Středočeští kandidáti Stačilo!

„Prezident Petr Pavel mlčí, protože není lídr. Je to loutka sil, které si nepřejí konec války,“ prohlásila Bobošíková a dodala: „Za něj mluví hradní šašek Petr Kolář. To není leadership. To je losership.“ Na adresu premiéra Fialy zaznělo, že se zmohl jen na pár frází – a že to už není nečinnost, ale výsměch občanům této země. Zatímco Fiala plaval na Sicílii a Pavla nikdo neviděl, Donald Trump a Viktor Orbán jednali jako státníci, uvedla. Bobošíková připomněla slovenského premiéra Roberta Fica, který se podle ní nebojí mluvit nahlas a jednat jako lídr suverénní země. Čeští politici se podle ní chovají jako lokajové a Česko je kvůli tomu vnímáno jako bezvýznamná provincie.

Výrazně zaznělo i zhodnocení summitu Trump–Putin. „Vítám, že se v pátek 15. srpna na Aljašce setkali prezidenti Trump a Putin. Do popředí se konečně dostává dialog,“ uvedla Bobošíková. Šlo podle ní o setkání dvou rovnocenných partnerů, kteří si uvědomují odpovědnost za svět. Na rozdíl od české vlády, která přerušila vztahy se Slovenskem jen proto, že jejich lídři jednali stejně jako Trump, a která místo míru podporuje válku, zbrojení a servilitu vůči cizím mocnostem.

Ministr vnitra Rakušan schytal výprask za svou příručku „72 hodin“, která má údajně občany připravit na krizové situace. „Je to jen marketingový tah, který má za 30 milionů korun vytvořit falešný pocit bezpečí,“ řekl inženýr Michal Klusáček, lídr STAČILO! v Královéhradeckém kraji. Dokument je podle něj barevný, hezký na pohled, ale neobsahuje nic praktického. „Mluví o baterkách, ale nemluví o rabování. Mluví o zásobách, ale neřeší, že připravený jednotlivec se v chaosu stane cílem nepřipraveného davu,“ varoval Klusáček. Skutečnou odolnost podle něj nezajistí brožury, ale vycvičená a psychicky silná populace. „Vláda bude mít letáky, ale lidé budou mezi sebou bojovat o chleba,“ varoval. Barevné letáky nás podle něj před chaosem nezachrání.

Anketa

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?

78%
15%
7%
hlasovalo: 3127 lidí
O vztazích s Čínou promluvil Zdeněk Štefek, bývalý radní a současný zastupitel Středočeského kraje, který má s Čínou přímou zkušenost. Prezidentovo setkání s dalajlámou podle něj nebylo dupotem slona v porcelánu, ale promyšlenou provokací, řekl Štefek a připomněl, že Čína nabízí obrovský potenciál v oblasti vědy, zdravotnictví či dopravy. Místo toho se podle něj Česká republika chová jako kolonie. „Stali jsme se kolonií bez možnosti rozhodovat sami za sebe. Bombardování Jugoslávie jsme podporovali, ale řež v Gaze nám nevadí?“ ptal se. Řešením je prý suverénní politika všech azimutů, nikoliv štěkání na povel cizích pánů.

V rámci diskuse s občany se trojice lídrů vyjádřila i k volební strategii. Klusáček upozornil, že hnutí STAČILO! bude školit své zástupce ve volebních komisích, aby se předešlo machinacím. „Ve volbách rozhoduje často pět hlasů. Musíme si to pohlídat,“ uvedl. Občané se mohou přes web přihlásit do komisí a hnutí zajistí jejich zařazení. „Obce mají povinnost je tam zařadit. I tam, kde to mají místní mafie ‚ošéfované‘,“ doplnila Bobošíková. K žalobě strany Volt, která se snaží obvinit hnutí STAČILO! ze skryté koalice, Klusáček poznamenal, že je to absurdní – kandidatura ve formátu, jaký zvolili, je plně legální a běžná, stejně jako u jiných stran v minulosti.

Bobošíková na dotaz občanů uvedla, že kandiduje jako lídr ve Středočeském kraji, kde má těžké soupeře – ministry Kupku, Rakušana. Rakušana pak označila za „nejhorší zlo české politiky“ a připomněla, že hnutí vlády se samo rádo ohání termíny dobra a zla. V závěru Klusáček vyzval občany, aby neztráceli víru v sílu voleb: „Nejsme hlas 8 %. Jsme hlas umlčené většiny.“

Psali jsme:

„Stop Fialovu gangu.“ Bobošíková podala ruku Okamurovi a řekla své Babišovi
Ani největší plakát s Putinem to nezakryje. Bobošíková shrnula, co napáchal Rakušan
Bobošíková spojila Koudelku a kauzu bitcoin. Ví, co po volbách s BIS
Drahý záběr pro daňové poplatníky. Petrov k odchodu Pekarové

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Bobošíková , STAČILO!

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s Janou Bobošíkovou?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Jan Procházka

Dotace

Pane Zdechovský, opravdu myslíte, že nehospodárně s dotacemi nakládají jen na Slovensku, a že třeba ČR je v tomto svatá? Že se u nás nestaví z dotací spousta zbytečných a předražených projektů, viděla jsem třeba cyklostezku, co končí uprostřed pole nebo řadu dalších zbytečných projektů. A jsem přesv...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Šťáva z červené řepy normalizuje tlak bez nutnosti lékůŠťáva z červené řepy normalizuje tlak bez nutnosti léků Rozdílná první pomoc při úpalu a úžehuRozdílná první pomoc při úpalu a úžehu

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Všimněte si, co neřekl.“ Havlíček dal gól Baxovi z ODS

14:05 „Všimněte si, co neřekl.“ Havlíček dal gól Baxovi z ODS

V nedělní Partii na CNN Prima News se střetli vládní i opoziční politici – ministr kultury Martin Ba…