Pavel popisoval, jak je psychicky odolný. A proč u sebe občas nosí zbraň

Prezidentský kandidát Petr Pavel na sebe v rozhovoru pro Rádio Impuls prozradil zajímavé věci, například že u sebe mívá zbraň, i když je v civilu. S blížícím se kláním o Hrad se očekávají i jeho duely s dalšími horkými kandidáty na post hlavy státu, které by měly odhalit ještě mnohem více informací a pomoct potenciálním voličům udělat si lepší obrázek o každé z osobností. Ovšem zatím se nedaří – poté, co televizní duel s generálem Pavlem odmítl expremiér Andrej Babiš, odmítá se proti němu postavit i favoritka Danuše Nerudová, která si při poslední společné debatě s Pavlem utrhla ostudu

Zatím jednotliví kandidáti na prezidenta podstupují rozhovory v médiích jednotlivě. To je o poznání jednodušší formát, v němž nemusejí tváří v tvář čelit svým soupeřům. I ony ale zatím vynášejí zajímavé poznatky o uchazečích v boji o Hrad. V tom nejnovějším na sebe například generál Petr Pavel, který je v centru pozornosti především pro svou komunistickou minulost, prozradil, jak to má jako armádní generál ve výslužbě s nošením zbraní.

Tu u sebe podle svých slov má, i když je v civilu. „Já mám zbrojní průkaz, který mě k držení zbraně opravňuje, takže v některých situacích jsem ji nosil. Teď už méně, protože chodím mnohem víc mezi lidi.“ Petr Pavel je ale přesvědčený o tom, že by se byl schopný bránit i vlastníma rukama. Aktuálně se ji ale snaží nechávat v trezoru častěji, protože chodí mezi lidi více.

Ve vysílání také zavzpomínal na to, jak v minulosti sloužil u speciálních jednotek, kde splňoval vysoké fyzické i psychické požadavky. Na členy těchto útvarů bývají uplatňované ještě přísnější nároky než na zbytek armády. „Samozřejmě s věkem člověk ztrácí nejenom na té fyzické, ale i na té psychické odolnosti. Určitě už bych nedokázal to, co dnes dokážou vojáci dnešních speciálních sil. Myslím si, že mi to hodně dalo a že jsem možná nejenom fyzicky, ale i psychicky odolnější, než je většina mých vrstevníků.“

Pokud by se stal prezidentem, to, čeho by se nechtěl vzdát, by bylo ježdění na motorce, protože to je jeho velká vášeň. Přestože se musí hlava státu chovat podle protokolu tak, aby se neohrozila, je přesvědčený, že by se svou ochrankou našel řešení, které by mu občasnou jízdu na jeho stroji umožnilo. „Pokud například Václav Klaus mohl jezdit na sjezdovce na lyžích, proč by nemohl případně prezident Pavel jezdit na motorce. Já jsem měl ochranku 24 hodin sedm dní v týdnu, když jsem byl předsedou Vojenského výboru NATO, a polovina mého týmu ochránců byli motorkáři. Ne že bych si je podle toho vybíral. Když jsme někam jeli na motorkách, tak jsme jeli jako parta kamarádů,“ uvedl.

Generál Pavel je podle svých slov nedočkavý na prezidentské duely, v nichž se bude moct ještě více profilovat ve srovnání se svými protikandidáty. Aby ukázal, že se nebojí, vyzval k němu Babiše, jenž ho ale odmítl s tím, že jeho postoje veřejnost dobře zná. Ze strany CNN Prima NEWS přišla nabídka na předvánoční duel Nerudové s Pavlem. Ten by však podle řady politologů mohl nahrát právě Babišovi. Nerudová jej prý nakonec odmítla.

„Vypadalo to celkem nadějně, že se nám podaří uspořádat debatu ještě před Vánoci, ale nakonec nebude. Generál přijal, Danuše Nerudová dnes odmítla,“ napsal v pondělí na Twitter moderátor pořadu 360 stupňů na CNN Prima NEWS Michal Půr. Petr Pavel se jako kandidát na prezidenta pravidelně účastnil různých předvolebních debat.

Nerudová si totiž na sebe upletla bič, když to Pavlovi chtěla „nandat“ při nedávné politické debatě na téma zahraniční politiky, které se generál také účastnil. Nerudová se zde chlubila, jak své soupeře porazila v testu prezidentských kandidátů.

Kandidáti na prezidenta měli během prezidentské debaty serveru iDNES.cz, CEVRO Institutu a spolku Jagello 2000, která se uskutečnila 28. listopadu, vyplnit test týkající se bezpečnostních otázek. Kromě Nerudové a Pavla se debaty zúčastnili senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer a odborový předák Josef Středula.

Krátce předtím, než Nerudová zmíněný test odevzdala, si své odpovědi kontrolovala pomocí popsaného bločku, který měla při sobě, a některé pak i přepisovala. Okamžik, kdy Nerudová podváděla, zaznamenala jedna kamera, která ji při vyplňování snímala. Záznam se pak šířil po celém internetu.

28.11. Danuše Nerudová vypisuje test na téma bezpečnostních otázek a používá při tom lístek papíru, do kterého se dívá a vzápětí upravuje list, který odevzdává coby vypsaný test.

Opisovala pri něm tedy?!

Kasala se, že byla nejlepší ?? pic.twitter.com/wr183ANB4x — hanazelena@post.cz (@HankaZelena) December 7, 2022

Poměrně dlouhou dobu Petr Pavel vedl prezidentské žebříčky průzkumů, nyní jej však sesadila Danuše Nerudová. Podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM by první kolo volby hlavy státu vyhrál Andrej Babiš s výsledkem 30,1 procenta hlasů. Druhá by byla ekonomka Danuše Nerudová s 26,5 procenta a třetí generál Petr Pavel s 23 procenty.

Zatímco Andrej Babiš usiluje o voliče levice a táhnou ho hlavně senioři, u kterých prakticky nemá konkurenci, Nerudová s Pavlem se z kandidátů nejvíce překrývají a svádějí boj o pravicově a prozápadně orientované voliče. Jak dopadne první kolo prezidentských voleb, bude záviset především na zatím nerozhodnutých voličích, kteří nejenže teprve zvažují, koho si vyberou, ale zda vůbec hlasovat budou. Není proto divu, že se rétorika Nerudové vůči Pavlovi víc a víc vyostřuje.

Prezidentské volby jsou naplánované na 13. a 14. ledna 2023, případné druhé kolo na 27. a 28. ledna.

