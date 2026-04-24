Pavel si zavařil. Kvůli „Spojeným státům evropským“ se skloňuje vážné slovo

24.04.2026 11:11 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Prezident Petr Pavel na debatě Deníku.cz s občany v Litomyšli prohlásil, že svět se mění, a pokud v něm chce EU obstát, musí se politicky proměnit. Musí vzniknout Spojené státy evropské. Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) prezidenta Pavla označil za „nepřítele svrchovanosti“ Česka. V podobném duchu se vyjádřilo několik dalších veřejně známých tváří. Např. bývalý předseda STAČILO! Daniel Sterzik. A došlo i na velmi vážné slovo.

Foto: Screen: ČT24
Popisek: Prezident Pavel v bilančním rozhovoru pro ČT.

Anketa

Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?

3%
95%
2%
hlasovalo: 18194 lidí
Teď se na mě asi řada lidí bude zlobit, ale já jsem myšlenku Spojených států evropských už několikrát zdůrazňoval jako pravděpodobně jediné řešení pro Evropu, pokud bude chtít zůstat relevantní na světové mapě. Stále se ukazuje, že následující období – a nebude úplně krátké – bude obdobím globálních velmocí. A Evropa může být globální velmocí pouze tehdy, když bude mluvit jedním hlasem,“ prohlásil Pavel na debatě s občany.

Roman Šmucler naplnil to, co Petr Pavel řekl hned v první části svého souvětí, a otázal se, proč vlastně kandidoval na prezidenta země, kterou tímto krokem chce v podstatě zrušit.

„Evropskou federací končí český stát. Proč někdo kandiduje na prezidenta státu, který chce zrušit? Jen dotaz,“ napsal Roman Šmucler na sociální síti X.

Bývalý náměstek primátora města Brna Robert Kotzian se na konto Petra Pavla vyjádřil ve stejném duchu a konstatoval, že vznik Spojených států evropských by fakticky znamenal konec České republiky jako samostatného státu. Ale zašel ještě dál.

„Spojené státy evropské => konec českého svrchovaného státu. Článek 1 odstavec 1 Ústavy: Česká republika je svrchovaný stát… Článek 2 odstavec 1: Lid (myšleno český) je zdrojem veškeré státní moci. Spojené státy evropské jsou politický názor, na který má každý právo. Ale je-li někdo prezidentem, je takový postoj současně skandální. A to i proto, že Spojené státy evropské nemohou být demokratické, neboť by nedisponovaly jedním politickým národem (jedním lidem), který by mohl zvolit legitimní federální parlament/vládu,“ napsal Kotzian.

Bývalý šéfredaktor Reflexu Marek Stoniš konstatoval, že když něčemu fandí Petr Pavel, nakonec se stane pravý opak. Pracoval tady s tím, že před rokem 1989 Pavel vstoupil do komunistické strany a chtěl se stát komunistickým špionem. A komunistické panství se v Československu v listopadu 1989 zhroutilo.

„Jsem v klidu. Petr Pavel funkcionařil, bojoval a věřil už před listopadem 1989 moskevským bludům o ovládnutí světa, a stal se jejich pravý opak. Nestanou se tedy dnes ani ty jeho ‚Spojené státy evropské‘. Ale dobré vědět, proč chce být znovu prezidentem České republiky – aby ji zrušil.“

Bývalý předseda STAČILO! Daniel Sterzik se v reakci na prezidenta Petra Pavla vrátil ke Green Dealu, k migraci a řadě dalších témat spojených s EU.

„Kdyby ta slavná Evropa nedělala grýndýl, nevnucovala nám emisní povolenky a nesnažila se zregulovat každý aspekt lidského života, nejspíš by do Spojených států evropských za pár let klidně dospěla. Ale protože vítá migranty, deindustrializuje a cenzuruje, dojde Petr Pavel se svými názory maximálně do Bruselu,“ napsal Sterzik.

Předseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura prezidenta Petra Pavla označil za „nepřítele svrchovanosti našeho státu“.

„Vidíme tedy, že prezident republiky prosazuje ukončení svrchovanosti České republiky, i když by ve své ústavní funkci měl prosazovat opak – tedy hájit naši státní svrchovanost. SPD chce naopak chránit a obnovit samostatnost naší republiky – buď přeměnou EU na spolek suverénních států, nebo budoucím vystoupením z EU. Ale jsme rádi, že prezident Pavel aspoň transparentně přiznal, že je nepřítelem svrchovanosti našeho státu.“

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Chcete, aby vypukla stávka v ČT?

89%
3%
4%
4%
hlasovalo: 6591 lidí
Europoslanec zvolený za STAČILO! Ondřej Dostál vyzval prezidenta Pavla, aby přestal páchat velezradu.

„Vyzývám pana prezidenta, aby přestal páchat velezradu propagací Spojených států evropských. On možná není vybaven na to vůbec rozpoznat, že tak činí, ale velezradou se rozumí jednání prezidenta směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky. Vznik jakýchsi ‚Spojených států evropských‘ po vzoru USA je s českou svrchovaností (čl. 1 Ústavy ČR) pojmově neslučitelný (Kalifornie nebo Texas v rámci USA taktéž svrchovanými nejsou, např. nemohou vykonávat vlastní zahraniční politiku). Pokud Petr Pavel propagoval evropskou federaci, jednal proti svrchovanosti státu, jehož se stal prezidentem – což je obsahově velezrada,“ uvedl Ondřej Dostál na sociální síti X.

Dostál prohlásil, že prezident by si měl přečíst Ústavu ČR, na kterou přísahal, a pokud to se vznikem Spojených států evropských myslí vážně, měl by na post prezidenta České republiky rezignovat.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Článek obsahuje štítky

Dostál , EU , Okamura , Pavel , Šmucler , USA , SPD , x , deník.cz , Petr Pavel , Stoniš , Spojené státy evropské , Němovna , Sterzik , Prezident Pavel , STAČILO!

Váš názor? (Hlasovalo 9 čtenářů)

Měly by se podle vašeho názoru zrodit Spojené státy evropské?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Diskuse obsahuje 99 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Nemohli bychom toho, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusedaaanka , 24.04.2026 12:28:41
vlastizrádce nějak svrhnout?

|  8 |  0

