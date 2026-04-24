Pavel si zavařil. Kvůli „Spojeným státům evropským“ se skloňuje vážné slovo

Anketa
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Roman Šmucler naplnil to, co Petr Pavel řekl hned v první části svého souvětí, a otázal se, proč vlastně kandidoval na prezidenta země, kterou tímto krokem chce v podstatě zrušit.
„Evropskou federací končí český stát. Proč někdo kandiduje na prezidenta státu, který chce zrušit? Jen dotaz,“ napsal Roman Šmucler na sociální síti X.
— Roman Šmucler (@smucler) April 23, 2026
Bývalý náměstek primátora města Brna Robert Kotzian se na konto Petra Pavla vyjádřil ve stejném duchu a konstatoval, že vznik Spojených států evropských by fakticky znamenal konec České republiky jako samostatného státu. Ale zašel ještě dál.
„Spojené státy evropské => konec českého svrchovaného státu. Článek 1 odstavec 1 Ústavy: Česká republika je svrchovaný stát… Článek 2 odstavec 1: Lid (myšleno český) je zdrojem veškeré státní moci. Spojené státy evropské jsou politický názor, na který má každý právo. Ale je-li někdo prezidentem, je takový postoj současně skandální. A to i proto, že Spojené státy evropské nemohou být demokratické, neboť by nedisponovaly jedním politickým národem (jedním lidem), který by mohl zvolit legitimní federální parlament/vládu,“ napsal Kotzian.
— Robert Kotzian (@RobertKotzian) April 23, 2026
Bývalý šéfredaktor Reflexu Marek Stoniš konstatoval, že když něčemu fandí Petr Pavel, nakonec se stane pravý opak. Pracoval tady s tím, že před rokem 1989 Pavel vstoupil do komunistické strany a chtěl se stát komunistickým špionem. A komunistické panství se v Československu v listopadu 1989 zhroutilo.
„Jsem v klidu. Petr Pavel funkcionařil, bojoval a věřil už před listopadem 1989 moskevským bludům o ovládnutí světa, a stal se jejich pravý opak. Nestanou se tedy dnes ani ty jeho ‚Spojené státy evropské‘. Ale dobré vědět, proč chce být znovu prezidentem České republiky – aby ji zrušil.“
— Marek Stoniš (@MarekStonis) April 23, 2026
Bývalý předseda STAČILO! Daniel Sterzik se v reakci na prezidenta Petra Pavla vrátil ke Green Dealu, k migraci a řadě dalších témat spojených s EU.
„Kdyby ta slavná Evropa nedělala grýndýl, nevnucovala nám emisní povolenky a nesnažila se zregulovat každý aspekt lidského života, nejspíš by do Spojených států evropských za pár let klidně dospěla. Ale protože vítá migranty, deindustrializuje a cenzuruje, dojde Petr Pavel se svými názory maximálně do Bruselu,“ napsal Sterzik.
— VidlakovyKydy (@VidlakovyKydy) April 23, 2026
Předseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura prezidenta Petra Pavla označil za „nepřítele svrchovanosti našeho státu“.
„Vidíme tedy, že prezident republiky prosazuje ukončení svrchovanosti České republiky, i když by ve své ústavní funkci měl prosazovat opak – tedy hájit naši státní svrchovanost. SPD chce naopak chránit a obnovit samostatnost naší republiky – buď přeměnou EU na spolek suverénních států, nebo budoucím vystoupením z EU. Ale jsme rádi, že prezident Pavel aspoň transparentně přiznal, že je nepřítelem svrchovanosti našeho státu.“
Tomio Okamura
— Tomio Okamura (@tomio_cz) April 24, 2026
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Anketa
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
„Vyzývám pana prezidenta, aby přestal páchat velezradu propagací Spojených států evropských. On možná není vybaven na to vůbec rozpoznat, že tak činí, ale velezradou se rozumí jednání prezidenta směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky. Vznik jakýchsi ‚Spojených států evropských‘ po vzoru USA je s českou svrchovaností (čl. 1 Ústavy ČR) pojmově neslučitelný (Kalifornie nebo Texas v rámci USA taktéž svrchovanými nejsou, např. nemohou vykonávat vlastní zahraniční politiku). Pokud Petr Pavel propagoval evropskou federaci, jednal proti svrchovanosti státu, jehož se stal prezidentem – což je obsahově velezrada,“ uvedl Ondřej Dostál na sociální síti X.
Dostál prohlásil, že prezident by si měl přečíst Ústavu ČR, na kterou přísahal, a pokud to se vznikem Spojených států evropských myslí vážně, měl by na post prezidenta České republiky rezignovat.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
— Ondřej Dostál (@dostalondrej) April 24, 2026
Velezradou se rozumí jednání prezidenta směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky
pic.twitter.com/VRHZDtcJ6A
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku