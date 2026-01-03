Pavlovi se Okamurův projev nelíbil. Chce to řešit s Babišem

03.01.2026 10:13 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Prezidentovi Petru Pavlovi se nelíbil novoroční projev Tomia Okamury (SPD). „Vyjádření předsedy Poslanecké sněmovny, třetího nejvyššího ústavního činitele, budí znepokojení nejen u našich občanů, ale i v zahraničí,“ domnívá se hlava státu. Okamurův projev prý projedná s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Opozice chce Okamuru odvolat.

Foto: Facebook Havloids memorial club
Popisek: Havlování 2025

Novoroční projev předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury vyvolal diplomatickou roztržku a otřásl domácí politickou scénou. Lídr hnutí SPD, který se do čela dolní parlamentní komory dostal po podzimních volbách díky hlasům koalice ANO, SPD a Motoristů, využil své první sváteční vystoupení v roli vysokého ústavního činitele k ostrému útoku na EU i vedení Ukrajiny.

Tomio Okamura

  SPD
  Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  předseda PS PČR
Okamura ve svém desetiminutovém videu, zveřejněném na sociálních sítích, ve kterém se poprvé objevil s novou vizáží v dioptrických brýlích, prohlásil, že Česká republika musí „vyskočit z bruselského vlaku“, jenž podle něj směřuje ke třetí světové válce. Vyzval k okamžitému zastavení vojenské pomoci a válku označil za „naprosto nesmyslnou“. Tvrdě zaútočil na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a na jeho okolí, které nazval „zloději se zlatými záchody“, a varoval české občany před příchodem ukrajinských válečných veteránů, o nichž prohlásil, že „jsou zvyklí bez rozmyslu zabíjet“.

Tato slova okamžitě vyvolala ostrou reakci Kyjeva. Ukrajinský velvyslanec Vasyl Zvaryč označil výroky za nedůstojné a ovlivněné ruskou propagandou, zatímco předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk otevřeně zpochybnil, zda je Okamura „užitečným idiotem, nebo agentem ruské tajné služby FSB“.

Pavel chce o Okamurově projevu jednat s Babišem

Na domácí frontě čelí Okamura největšímu tlaku od svého zvolení. Opoziční strany v čele s ODS a Piráty začaly okamžitě připravovat návrh na jeho odvolání z funkce předsedy Sněmovny s tím, že jeho výroky zásadně poškozují bezpečnostní zájmy a mezinárodní prestiž státu. Znepokojení vyjádřil i prezident Petr Pavel, který oznámil záměr jednat o situaci s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  BPP
  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  prezident České republiky
„Vyjádření předsedy Poslanecké sněmovny, třetího nejvyššího ústavního činitele, budí znepokojení nejen u našich občanů, ale i v zahraničí, u našich spojenců a partnerů. Budu o tom jednat na nejbližším jednání s předsedou koaliční vlády a na setkání ústavních činitelů. Koordinace zahraniční a bezpečnostní politiky je základem naší důvěryhodnosti jako partnera,“ vyjádřil se prezident Petr Pavel na síti X.

 

Poslanec Matěj Hlavatý (STAN) zareagoval: „Děkuji, my se budeme snažit odvolat Tomia Okamuru a doufám, že u tohohle už došly nervy i kolegům z ANO.“

 

„Nenechte tuhle bandu ruských kolaborantů a naprostých amatérů zničit naši mezinárodní pověst!“ napsal europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL/EPP).

 

Okamura si může říkat, co chce

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé sobě) se Okamury nepřímo zastal, když kritizoval veřejné vystupování ukrajinského velvyslance. Podle Macinky není vhodné, aby diplomat cizí země veřejně hodnotil výroky českého ústavního činitele, a vyzval k využívání standardních diplomatických kanálů.

Mgr. Petr Macinka

  AUTO
  Od 15.12.2025 pověřený řízením ministerstva živ. prostředí
  místopředseda vlády
První místopředseda Poslanecké sněmovny Patrik Nacher (ANO) uvedl, že projev neslyšel.

Ing. Patrik Nacher

  ANO 2011
  1. místopředseda PS PČR
A ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé sobě) vyzdvihl právo na svobodu slova s tím, že si předseda Poslanecké sněmovny může říkat, co chce.

MUDr. Boris Šťastný, MBA, LL.M.

  AUTO
  ministr pro sport, prevenci a zdraví
