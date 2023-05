Pavlův kandidát na Ústavní soud. „Bude ohýbat ústavu,“ zní

reklama

Ústavně-právní výbor dnes podpořil pouze kandidaturu profesora ústavního práva Jana Wintra na ústavního soudce, hlasovalo pro něj osm z deseti členů výboru. Senátní výbor nepodpořil dva kandidáty na nové ústavní soudce, které nominoval prezident Petr Pavel, je jím někdejší předseda Nejvyššího správního soudu (NSS) Josef Baxa a bývalá prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová.

Rozhodnutí ústavně-právního výboru je pro některé velmi překvapivé. A že bylo nemile překvapivé, neskrývá například Pavel Hasenkopf, tomu se zejména nelíbilo, jak Wintr členům výboru odpovídal na dotazy.

Konkrétně v otázce vztahující se k podobě manželství. Wintr se podle informací webu ČT24 nechal slyšet, že s ústavním zakotvením manželství jako vztahu muže a ženy „nesouzní“. „Manželství osob stejného pohlaví by neměla bránit ústavní bariéra,“ řekl.

Advokát Hasenkopf nyní ostře kritizuje, že se Wintr zasazuje o to, aby byl pojem manželství vykládán jinak, než bylo doposud zvykem, a sdílel obavy, že bude ohýbat ústavu.

„V roce 1991, když byla přijata Listina, existovala nějaká stejnopohlavní manželství nebo evropská judikatura o nich? Ne. Nikoho tehdy ani ve snu nenapadlo vztahovat pojem manželství na stejnopohlavní manželství, žádný LGBT aktivismus neexistoval. Tehdejší výklad pojmu manželství je zcela evidentní,“ připomíná Hasenkopf.

„Tak jak můžeme v roce 2023, aniž se Listina změnila, vykládat pojem manželství najednou úplně jinak? A co s tím má co dělat evropská judikatura, ona má snad přednost před naší ústavou? EU má kompetenci vykládat českou ústavu? Sorry, ale to ani v Lisabonské smlouvě není,“ pokračuje.

Závěrem dodává, že se za Wintra stydí: „Tenhle člověk se dnes otevřeně přihlásil k tomu, že si bude ohýbat ústavu i Listinu k obrazu svému a bude ji bez skrupulí vykládat způsobem, který jejich autoři nikdy nemohli zamýšlet. Jako právník se za něj stydím.“

O to víc byl pohoršen, když o chvíli později zjistil, že ústavně-právní výbor dnes podpořil pouze kandidaturu profesora ústavního práva Jana Wintra na ústavního soudce.

„Tak to je brutální. Aktivistický mladík Wintr hladce prošel,“ zhrozil se Hasenkopf, který nerozumí tomu, proč senátní výbor odmítl Baxu a Zemanovou. „Letitý předseda NSS Baxa, objektivně jedna z nejváženějších osob v české justici, a předsedkyně soudcovských odborů, či co to má být, Zemanová, neprošli. Asi jsou málo aktivističtí a LGBT-friendly, prostě jsou málo praštění. Možná jsou málo praštění proto, že mají za sebou léta praxe,“ dodává advokát závěrem.

Naopak Baxa se Zemanovou se shodovali na tom, že manželství je vnímáno jako tradiční svazek muže a ženy. Oba jsou ale zastánci toho, aby obdobná práva měly i ostatní partnerské svazky. „Nevidím důvod, proč by se měly nazývat manželstvím, toto právo neshledávám,“ uvedla Zemanová. Stejnopohlavní páry by se neměly podle Baxy cítit jako občané druhé kategorie, ale „neříkejme tomu manželství“.

I když senátní ústavně-právní výbor podpořil profesora ústavního práva Jana Wintra, nikoli bývalého předsedu Nejvyššího správního soudu Josefa Baxu ani někdejší prezidentku Soudcovské unie Danielu Zemanovou, neznamená to, že by prezident již musel hledat náhradní kandidáty. Rozhodne senátní plénum příští týden, předtím ještě nominace projedná výbor pro lidská práva. Mandát současného předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského skončí 6. srpna.

Wintr se členům výboru představil mimo jiné jako zastánce dosavadní pozice Ústavního soudu, podle něhož má unijní právo přednost před českým ústavním právem, pokud by neznamenalo změnu podstatných ústavních náležitostí a základů svrchovanosti Česka nebo překračování pravomocí unijních orgánů. Ústavní soud by se měl podle Wintra nadále orientovat na ochranu hodnot zakotvených v ústavě, měl by ale více využívat ustanovení, podle něhož by rozhodovací praxe jednotlivých soudních senátů měla být jednotná.

Také uvedl, že nepokládá za potřebné „fixovat na ústavní úrovni“ platbu v hotovosti, o což usiluje část zákonodárců. Podpořil naopak ústavní zakotvení principu ochrany vody a půdy. Byl by také pro omezení či zpřesnění prezidentských pravomocí při jmenování vlády. Ústava by měla být stabilní a mělo by se do ní zasahovat minimálně, myslí si kandidát na ústavního soudce Jan Wintr.

Stejně jako Wintr také Baxa a Zemanová nejsou zastánci ústavního zakotvení práva na platbu v hotovosti, stačila by mu úprava v zákoně o platebním styku.

Josef Baxa, o němž se spekuluje jako o možném adeptovi na předsedu Ústavního soudu po Pavlu Rychetském, při „grilování“ na výboru poznamenal, že o funkci ústavního soudce se neucházel. „Rozhodně to nepojímám jako další stupeň své kariéry, ale přijetí té nejvyšší odpovědnosti,“ uvedl Baxa. Označil se za „liberála stojícího trochu vpravo“, konzervativní je v pohledu na ústavu.

Psali jsme: „Fakulta chlastání.“ Bobošíková proklepla dalšího kandidáta. A co už se o něm nedozvíte „Já mám taky nápady, a nikam je nepouštím.“ Pavel Blažek není rád, že někdo vynáší Zeman měl Hladíka jmenovat, ať to pak lidovcům spočítají voliči. Ústavní právník má jasno „Označovat lidi za špinavé je špatná strategie“. A vedle seděla Bradáčová...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.