Pekarová Čechům vysvětlila, že svoboda je víc než benzín. A jelo to

Od pondělí do úterý si ceny benzínu a nafty připsaly nejvyšší mezidenní nárůst cen od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Cena nafty vzrostla za 24 hodin o 2,15 koruny na 47,47 koruny za litr. Benzín zdražil o 1,7 koruny na 45,21 koruny za litr. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která sleduje průměrné ceny paliv. Někde cena nafty za litr atakuje hranici 50 korun.

Češi by nejvíce uvítali, kdyby vláda přistoupila k opatření, kterým by bylo zastropování cen benzínu a nafty. Některé evropské země se už vydaly cestou zastropování či nižšího zdanění pohonných hmot. Z okolních zemí omezilo maximální ceny pohonných hmot například Maďarsko.

Ulevit takto firmám a občanům se zřejmě vláda ale nechystá, namísto toho od lídrů vládních stran zaznívají vyjádření typu, že máme „něco za něco“. O jedno takové se postarala předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová.

„Benzín je drahý, naše svoboda je ale cennější,“ vzkazuje směle ve svém facebookovém komentáři svým nespokojeným spoluobčanům politička.

A dodává: „Současná situace je pro celou řadu lidí nepříjemná. Kdo říká, že ne, žije mimo realitu. K rostoucím cenám zboží, služeb a energií, které jsou do vysoké míry dědictvím neschopnosti minulé vlády, se nyní vlivem ruské agrese na Ukrajině přidaly i pohonné hmoty.

Naše vláda udělá všechno pro to, aby vysoké ceny ropy ovlivnily náš běžný život v minimální míře. Už teď je ale jisté, že zcela bezbolestné to nebude.

Je to totiž cena, kterou všichni platíme za to, že nehodláme vyměnit svobodu nás a našich blízkých za teror totalitního režimu, který systematicky pošlapává všechny naděje na rozhodování o své vlastní budoucnosti. Svoboda nikdy nebyla a nebude samozřejmost. A dokud za ni platíme pouze dočasným diskomfortem, bude to vždy ta lepší varianta než ruské tanky u našich hranic,“ dodává závěrem.

Souhlasné reakce se ale v následné diskusi hledaly jen stěží, většina lidí to spíše považovala za „výsměch“.

„Vy si opravdu, dámo, nevidíte ani na špičku nosu,“ nevycházel z údivu Jiří Chaloupek. A přidal svůj návrh, jak situaci řešit: „Zrušme Kalouskovu spotřební daň a hrabejte jen na DPH a zaveďte stropní cenu, ropa zlevnila a pumpy zdražují o 2 Kč denně.“

Poté se neudržel a poslal Pekarovou Adamovou do patřičných mezí. „Říkal jsem, že ten váš pětislepenec si s občany vytře zadek, ale ani ve snu mne nenapadlo, jak moc a bez skrupulí. Řeknu vám to upřímně a od srdce, ‚táhněte všichni do prdele!!!‘, už se moc těším na předčasné volby, dával jsem vám rok, teď to vidím max. do léta!“ nebral si servítky.

„O jaké svobodě tu mluvíte? Není to, doufám, svoboda slova, kterou vláda znehodnotila? Jděte se bodnout, moje vláda to nikdy nebude, za posledních 50 let tu tak odporná vláda nebyla,“ popustila uzdu svým emocím komentující Hana Berčová.

‚Vážená paní Pekarová, všechny naděje na rozhodování o své vlastní budoucnosti systematicky pošlapává nejvíc vaše vláda. A svoboda? Ta díky vám u nás už téměř neexistuje,“ rozčílila se Šárka Zahrádka.

Jiní usoudili, že Pekarová Adamová „žije na jiné planetě“. „Mladá paní, vy asi žijete na jiné planetě. Pro spoustu lidí, které vy máte zastupovat, je současná situace neúnosná. A prosím, nesvádějte vše na bývalou vládu. Od října jste vy a vaše vláda pro občany České republiky neudělali vůbec nic. Ba naopak, udělali, ale nic dobrého to nebylo. Bohužel,“ zhodnotila velmi kriticky vládnutí pětikoalice Jarka Merhautová.

„To má být jako omluva, jo? To, že je benzín drahý, ale naše svoboda je cennější? Větší blábol jsem snad neslyšel. Evropa si pod zadkem odřezává větev a páchá jednu ekonomickou sebevraždu za druhou. Úplně nesmyslně,“ chytal se za hlavu Miroslav Svoboda.

Fialova vláda v reakci na rostoucí ceny pohonných hmot v důsledku války na Ukrajině dnes rozhodla o zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot a také o zrušení silniční daně pro osobní vozy a dodávky do 12 tun.

Informovalo o tom Ministerstvo financí. Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že Ministerstvo průmyslu bude kontrolovat umělé zvyšování marží u pohonných hmot.

Zrušením povinnosti přimíchávat biosložku do paliv by podle Ministerstva financí mohla nafta zlevnit až o dvě koruny na litr, benzín pak o několik desítek haléřů.

