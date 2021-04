Pekarová: Do Bruselu měl Hamáček letět, ne do Moskvy. Jak spojenec Ruska

reklama

Pravicová koalice ODS, lidovců a TOP 09, koalice Spolu, oznámila, co má v příštích dnech a týdnech v plánu.

„My jsme přesvědčeni, že v politice není možné jen taktizovat. Není možné jen sedět se založenýma rukama, přihlížet tomu, co se děje, říkat, že se nám to nelíbí, ale nepokusit se udělat nic. My jsme přesvědčeni, že správná politika sleduje hodnoty, sleduje principy, sleduje pravidla hry a sleduje také cíle. A že je potřeba tohle mít na paměti, když se rozhodujeme o tom, co uděláme dál,“ zahájil tiskovou konferenci předseda ODS Petr Fiala před kamerami ČT.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Pravidla parlamentní zastupitelské demokracie říkají, že tam, kde se vláda zodpovídá Sněmovně, může tato vláda řídit zemi jen tehdy, má-li důvěru Sněmovny. Pokud ji nemá, nemá vládnout,“ zdůraznil Fiala s tím, že vládu Andreje Babiše drželi u moci komunisté, kteří toleranci vládě vypověděli, ale toto jejich prohlášení je třeba ověřit hlasováním ve Sněmovně. Koalice proto chce toto hlasování o nedůvěře vládě.

Anketa Chcete předčasné volby do sněmovny? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 2624 lidí

Vládu Andreje Babiše je podle koalice Spolu třeba odstavit od moci právě proto, že se opírala o komunisty. Jako první vláda po roce 1989.

„Zadruhé, vláda katastrofálním způsobem nezvládla pandemii. V počtu zemřelých patříme k nejhorším na světě. Nedaří se ani očkování. Pořád ještě desetitisíce lid starší osmdesáti let stále nejsou naočkovány. Ten systém dobře nefunguje. Měli jsme nejdéle zavřené školy. ... Neskutečný chaos v nařízeních vlády,“ rozjel Fiala kanonádu.

Jedním dechem připomněl, že se Andrej Babiš nalézá ve střetu zájmů kvůli svému Agrofertu, vede kvůli tomu hádky s EU, ale současně má tutéž EU žádat o podporu kvůli kauze Vrbětice, což spolu moc nejde dohromady.

A to není všechno.

„Katastrofální neschopnost nebo nechuť vyšetřit katastrofu na Bečvě. Kdo to zametá pod koberec?“ ptal se šéf ODS.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Konstatoval také, že koalice ANO a ČSSD rozvrátila státní finance.

Fiala také připomněl, že ještě těsně před odhalením vrbětické kauzy vláda usilovala o účast Ruska na výstavbě nového bloku v Dukovanech a to předseda ODS považuje za další z řady chyb, kvůli které by Babišova vláda měla konečně skončit v propadlišti dějin.

„Tato vláda má historicky nejnižší důvěru občanů České republiky. Dneska pouze 11 procent lidí věří této vládě. Nevěří jí už ani někteří koaliční partneři. A to, co vidíme od pátku (v kauze střetu zájmů Andreje Babiše), tak předseda koaliční strany říká ‚pan premiér by měl, mělo by se‘. My pořád posouváme ty mantinely místo toho jasného pojmenování, že toto je za čárou,“ hřímal Jurečka s tím, že když to nechce udělat sama vláda, musí opozice splnit svou úlohu a na tyto mantinely upozornit.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová připomínala, že právě pravicová koalice Spolu volala po tom, aby vláda kvůli odhalením v kauze Vrbětice konala se vší rozhodností.

„My jsme chtěli vysvětlení po vicepremiérovi Hamáčkovi, jak si vůbec dovolil přemýšlet, natož plánovat a organizovat cestu do Moskvy v situaci, kdy místo toho, aby jel do Moskvy, jel na jednání s (generálním tajemníkem NATO) Jensem Stoltenbergem, například, aby takovouto pozici předem vyjednal, než se pustíme do opravdu bezprecedentního vyhošťování diplomatů, které je zcela správné, ale mělo přijít razantněji a ne s velkorysou lhůtou víc než měsíce na to, aby si (Rusové) stihli sbalit,“ pálila ostré slovní náboje Markéta Pekarová Adamová.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Ve chvíli, kdy se chováte více jako spojenec země, která na vás útočí, než jako právoplatný člen svazků, ve kterých jsme členy už mnoho let, tak vlastně zrazujete svoji zemi,“ pokračovala v palbě s tím, že od takového člověka nelze čekat, že pro Česko získá adekvátní podporu.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

To všechno jsou podle tří nejvyšších představitelů koalice Spolu důvody, proč vládu sesadit. Pravicová koalice pro to bude ve Sněmovně hledat podpisy.

Pekarová doufá, že své podpisy přidá i koalice Pirátů a STAN.

„Nás mrzí ještě minulý týden ve čtvrtek, kdy proběhlo první jednání koalice Spolu s koalicí Pirátů a Starostů, jsme měli jasné stanovisko společné, ale u konkurenční koalice se během pár dní stanovisko změnilo. Ale to nám dává naději, že se to stanovisko může opět změnit a na konci bude nějaká společná dohoda,“ pravila Pekarová Adamová.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Halík: Stovky Čechů pomáhají Putinovi. Cílem je rozvrat Západu Zaorálek: Vrbětice? To, že jsme někoho nechytili za ruku, ještě neznamená, že to neudělal Bartoš: Když padne Babiš, je ohrožen Koudelka z BIS Na místě Havlova srdce je velezrada. Hladomor a gulag, i to je ruský folklór. Soukromník Baránek nechápe, kolik tu má fanoušků

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.