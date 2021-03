Pekarová: Odporné, vládo! Budeme státem duchů

reklama

Koalice Spolu, tedy koalice ODS, TOP 09 a lidovců, opakovaně usiluje o schválení odškodňovacího zákona, protože se na ni obrací podnikatelé, kteří v časech koronavirové krize už nevědí kudy kam.

A předsedkyni TOP 09 už došla trpělivost.

„To, že tato vláda hází živnostníky přes palubu, je jedno z nejodpornějších rozhodnutí. Pracuje na tom, že po skončení epidemie budeme podnikatelským státem duchů. Ve čtvrtek máme SPOLU jednání s Alenou Schillerovou, kde chceme mj. probrat parametry našeho odškodňovacího zákona,“ prozradila na sociální síti Twitter.

„Denně se na mě obrací zoufalí lidé, kterým se jejich podnikání rozpadá pod rukama. Vláda se přitom ani nemusela snažit. Má od nás připravené návrhy konkrétní pomoci. Místo, aby je schválila, přidává další programy, na které však dosáhne čím dál méně lidí. To chceme změnit,“ zdůraznila.

Ministryně financí za ANO Alena Schillerová zákon opoziční pravicové koalice opakovaně odmítla s tím, že si ho státní kasa nemůže dovolit.

„Ale tento návrh odškodňovacího zákona - za chvilku se budu věnovat věcné stránce, ale ještě velmi stručně okomentuji, že mi to tu bylo vytýkáno několika pány předsedy - on trpí tak zásadními ústavněprávními vadami, které prostě nelze zhojit. A to bylo to, co jsem tu řekla. To nebylo o tom, že bych vám vytýkala, jestli tam má být odstavec takový nebo onaký. To bych si v životě nedovolila. A vždy nabízím - a znova to opakuji jménem rezortu, který má špičkový legislativní a právní odbor - kdykoliv vám poskytnu jakoukoliv pomoc bez ohledu na to, že politicky nebudu s tímto návrhem souhlasit. Tak jenom, abych to prosím uvedla na patřičnou míru,“ poznamenala k návrhu zákona Schillerová na konci ledna tohoto roku.

„V celé řadě zákonů - ona tady paní předsedkyně Pekarová není - v celé řadě zákonů je krizový zákon, zákon o státní záruce, z jaké kapitoly se to platí. Takže není pravda, že to v zákonech není. A samozřejmě vždycky, když se připravuje nějaký zákon, převážně tedy vládní, tak se musí počítat s tím - já jako ministryně financí - aby na něho bylo, když zatěžuje výdajovou stranu, nebo znamená propad v příjmech. Takže to nejde vytvářet zákony a nemyslet na to, z čeho se budou platit. To ani v domácnosti nejde. Ani doma si nemůžete dovolit - nikdo, nikdo, kdo prostě řídí jakýkoliv rozpočet - protože to je vlastně o těch jedněch penězích,“ doplnila.

