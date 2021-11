Pekarová: Zemanovi se postavíme

reklama

V otázce jmenování vlády je podle Pekarové Adamové zásadní to, co uvedl lídr ODS a koalice Spolu Petr Fiala. „Že nepřipustí, aby prezident nějakého kandidáta vetoval a že bude trvat na našich nominacích. My jsme je vybírali odpovědně a budeme si na nich stát. Nechci předjímat, co pan prezident udělá,“ sdělila Pekarová Adamová, že jednou z variant je i to jít s prezidentem do kompetenčního sporu.

„Jsou tu i možnosti, které se mohou projevit v rozpočtu prezidentské kanceláře. Nechci tím hrozit, protože je možná toto řinčení zbraněmi zbytečné, protože k tomu nemusí dojít,“ dodala Pekarová Adamová. Podle jejích slov jsou dohodnuti, že budou pevní a prezidentovi neustoupí.

Pekarová Adamová hovořila také o zahraniční politice, konkrétně o tom, že TOP 09 chce pomoci běloruské opozici svrhnout diktátora Alexandra Lukašenka. „Jednou z priorit našeho předsednictví EU by měla být lidská práva. Lukašenko se chová jako diktátor a vidíme na polsko-běloruských hranicích, že začíná používat praktiky, které jsou za hranicí myslitelného. A proto bychom se měli vrátit k havlovské diplomacii a myslím, že takováto priorita by našemu předsednictví mohla slušet. Svými slovy jsem myslela to, že běloruské opozici sice pomáhá i současná vláda, ale my bychom měli pomáhat mnohem víc a šířeji,“ zmínila Pekarová Adamová.

Co se týče očkování na covid-19, Pekarová Adamová uvedla, že z vakcíny se pro část společnosti stala bohužel hrozba. „Naším úkolem je vytáhnout tyto lidi z bahna dezinformací, v kterém jsou lapeni. To nebude jednoduché. A také není zřejmě pravdou, že všichni odpírači jsou ovlivněni dezinformacemi. Musíme posílit osvětu a také s vakcínou vyrazit i za těmi, kteří jsou jen pohodlní, ale nejsou to odpírači,“ uzavřela.

