Pekarová plně ztotožněná, u Ukrajiny, plynu i oceláren. Asi tušíte s kým...

Jednou z vět, kterou předsedkyně TOP 09 Pekarová Adamová v projevu Leyenové v Evropském parlamentu ocenila, byla ta, jež vyjádřila podporu Ukrajině. „Budeme stát na straně Ukrajiny na každém kroku, tak dlouho, jak to bude potřeba,“ cituje Pekarová Adamová slova šéfky Evropské komise.

V projevu Leyenová přiblížila, že Evropská komise navrhne prodloužení dočasné ochrany Ukrajinců ze strany EU a dalších 50 miliard eur během čtyř let na investice a reformy.

Následně kvitovala slova k rovnému odměňování žen a mužů. „Neexistuje jediný argument, proč by za stejnou práci měla být žena placena méně než muž,“ prohlásila Leyenová.

Leyenová v europarlamentu upozornila, že Čína skrze státní dotace uměle udržuje ceny svých elektromobilů na nízké úrovni, což křiví trh. S její větou, že „EU musí bránit neférovým čínským praktikám na trhu“, vyjádřila Pekarová Adamová rovněž souhlas.

„Světové trhy jsou zaplavené levnými elektromobily z Číny,“ prohlásila von der Leyenová. „Jejich ceny jsou uměle drženy nízko díky rozsáhlým státním dotacím,“ dodala. Zároveň oznámila, že Evropská komise zahajuje vyšetřování ohledně čínských elektromobilů a státních dotací, které dostávají čínské automobilky, informuje ČTK.

Předsedkyni Poslanecké sněmovny zaujala i slova Leyenové k Zelené dohodě (Green Deal) a k přechodu Evropské unie k obnovitelným zdrojům energií. „Unie nyní přitahuje více investic do vodíku vyrobeného z obnovitelných zdrojů než USA a Čína dohromady.“ A také, že se zvýšil počet oceláren, jež přešly na ‚čistou výrobu‘,“ zmínila Leyenová ve svém tradičním poselství o stavu Evropské unie, kdy obhajovala své dosavadní výsledky.

Rovněž kladný postoj k rozšíření Evropské unie Pekarová Adamová vítá. Leyenová v tomto kontextu kladla důraz na to, že členy by se měly stát země západního Balkánu, Ukrajina i Moldavsko.

„Tyto věty z projevu Ursuly Von der Leyenové o stavu EU považuji za klíčové, plně se s nimi ztotožňuji a je moc dobře, že zazněly,“ vyjevila Markéta Pekarová Adamová.

Von der Leyenová hned v úvodu svého poselství připomněla, že díky Evropskému parlamentu, členským státům a jejímu týmu komisařů „se podařilo splnit přes 90 procent toho, co bylo v roce 2019 vytyčeno“. „Společně jsme ukázali, že když je Evropa odvážná, dokáže věci dotáhnout do konce,“ dodala von der Leyenová v proslovu, který přednesla střídavě v angličtině, němčině a francouzštině a který byl letos poprvé tlumočen i do znakového jazyka, napsal server Tiscali.

