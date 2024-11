Pekarová pomluvila Trumpa a mluvila o Tchaj-wanu

Česká europoslankyně Danuše Nerudová zvolená v barvách hnutí STAN již Trumpovi pogratulovala k vítězství. A jedním dechem vyzvala Evropu, aby se přestala na Spojené státy spoléhat.

„Gratuluji Donaldu Trumpovi ke znovuzvolení americkým prezidentem. Nemám žádných pochyb o tom, že úspěšná spolupráce mezi našimi zeměmi se bude i nadále rozvíjet. Zvolení pana Trumpa je další budíček pro Evropu. Musíme dospět a přestat v celé řadě oblastí spoléhat pouze na USA. Je čas pustit se do práce a zajistit si vlastní bezpečnost, prosperitu a strategickou nezávislost,“ uvedla Nerudová.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová byla při hodnocení výsledků amerických voleb opatrná. Zdůraznila, že politika lidí, kteří v kampani využívají lži, dezinformace a fake news jí není blízká.

„Chápu určité evropské obavy z toho, že se Trump vrací do Bílého domu. Především s ohledem na naše bezpečnostní zájmy. … Ale přestože Donald Trump je trochu svérázný ve své komunikaci, tak nebude zpochybňovat to, že jsme partnery,“ vyjádřila naději před kamerami ČT.

Konstatovala, že Česká republika udržuje dobré kontakty jak s americkými demokraty, tak s americkými republikány a současně Česko drží jasné pozice ve válce na Ukrajině a také ve vztahu k Tchaj-wanu. Česká pozice je podle Pekarové Adamové jasná a v očích Američanů nám to podle ní pomáhá. „To hraje možná větší roli, než si někteří lidé v České republice myslí,“ zdůraznila předsedkyně Poslanecké sněmovny a šéfka TOP 09.

Naproti tomu šéf hnutí ANO Andrej Babiš neskrýval nadšení z vítězství Donalda Trumpa.

„Senzační comeback Donalda Trumpa! Nezastavil jej atentát, ani politicky motivované žaloby, ani systematická očerňovací mediální kampaň. Američané jasně dali najevo, koho chtějí za prezidenta USA. Jsem si jistý, že jeho vítězství přinese prosperitu Spojeným státům a světu mír,“ uvedl Babiš na sociální síti X.

V angličtině pogratuloval Trumpovi i český předseda vlády Petr Fiala.

„Gratuluji Donaldu Trumpovi k vítězství v prezidentských volbách. Naším společným cílem je zajistit, aby vztahy (mezi našimi zeměmi) zůstaly dobré i přes změny ve vedení země na nejvyšší úrovni a abychom je nadále rozvíjeli ve prospěch našich občanů,“ napsal předseda české vlády Petr Fiala.

Congratulations to Donald Trump on winning the presidential election. Our shared goal is to ensure that the relations between our countries remain at the highest level, despite changes in administration, and that we continue to develop them for the benefit of our citizens.