Pekarová se pochlubila, co přichystala na Pavlovo uvedení. A lidem došla slova

„Přípravy na složení slibu prezidenta republiky vrcholí. Slavnostní set pro prezidentský slib se skládá z desek a slavnostního archu. Autorem desek je Karel Matějka, písmo na slavnostním archu vytvořila Petra Dočekalová. Jsem moc ráda, že jsme takto mohli podpořit mladé umělce,“ zmínila Markéta Pekarová Adamová k fotografii, kde představila, jak graficky listina se slibem vypadá.

„Vám se ten font líbí? Mně připomíná reklamu na tavený sýr z roku 1986,“ zareagoval jeden z uživatelů.

„Nabídka devadesátkové restaurace. Strašlivé,“ dodal další.

„Takhle vypadá slib? To bude podepisovat Šáša Krusty? A podpisové archy pod zákony budou dělat v mateřské školce z Horní Dolní?“ ptá se další.

„Obdobný font a styl jsme používali pro úvodní tajnou zprávu k táborové hře,“ podotýká další.

„Tohle je klasika českého typografického bizáru. Jsem rád, že se stále držíme pevných tradic. Jen aby nedošlo k mýlce, písmo jako takové je skvělé! Srovnávání s Comic Sans je úplně mimo. Ale proč ten olbřímí šikmý nadpis? Proč ta strašlivá kombinace zelené a modré? Fuj kýč,“ zmínil další.

„Každý se vyjadřuje, tak i za mě jako designera: Vypadá to jako nadpis jídelního lístku v místní putyce, dáno do desek s puntíkama ze školky. Zároveň prosím, necentrujme každý text, blbě se to čte,“ podotkl další uživatel.

Našla se však i pochvalná slova: „Super! Vím, že někdo by to raději viděl sterilním Arielem, stejně jako je sterilní svět okolo nich, ale tohle se fakt povedlo. Dobrá práce Petry a Karla,“ píše jeden z uživatelů.

„Asi je teď trend tohle hejtit, ale mně se to líbí. Je to příjemné oživení inagurace. To, že někdo řeší podepisovací pera, desky a listinu je fajn detail,“ dodal další.

„Nemám s tím vůbec žádný problém. V situaci, kdy prezident v 21. století sídlí na Hradě a inaugurace probíhá v gotickém Vladislavském sále, by tady moderní typografie podle mě nepůsobila lépe. Má to svůj styl. Za mě OK,“ poznamenal další.

K listině se vyjádřila i autorka písma Petra Dočekalová, která zdůvodnila, proč použila písmo, jaké použila.

