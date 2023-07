Pekarová šlápla do... Šla po Babišovi a vše bylo jinak

Z výroční zprávy holdingu Agrofert vyplývá, že zisky největšího českého zemědělského koncernu se v loňském roce více než zdvojnásobily. Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) kvůli tomu neváhala obvinit Andreje Babiše, že může za vysoké ceny potravin. Na twitteru jí pak přišla odpověď přirovnávající vládní političku ke Klementu Gottwaldovi. A do debaty se následně vložil i oficiální účet Agrofertu, který vysvětlil, že je to celé jinak.

Holding Agrofert loni více než zdvojnásobil svůj zisk na 12,97 miliardy korun, což je 124% nárůst oproti předešlému roku. Tržby koncernu se zvýšily o 33 % na 245 miliard korun. Výroční zpráva největšího českého zemědělského giganta za rok 2022 vzbudila na sociálních sítích vášnivé reakce. Předsedkyně Poslanecké sněmovny a šéfka vládní strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se na twitteru opřela do předsedy opozičního hnutí ANO, podnikatele a expremiéra Andreje Babiše, jehož obvinila z toho, že jako nepřímý vlastník holdingu zodpovídá za vysoké ceny potravin v ČR. Babiš byl až do roku 2017 jediným akcionářem Agrofertu. Koncern následně vložil do svěřenských fondů AB private trust I a AB private trust II, v rámci nichž funguje jako osoba obmyšlená.

„Zatímco běžné lidi trápí vysoké ceny potravin, Agrofertu se díky tomu zvýšil zisk o 124 % a loni tak vydělal 13 miliard korun. Jestli má někdo možnost ovlivnit ceny snížením svých marží, je to vzhledem k podílu na trhu Agrofert. Andrej Babiš opravdu peče. Peče na naše občany,“ napsala na twitter Pekarová.

Na tweet předsedkyně dolní komory Parlamentu následně reagoval účet stínové vlády hnutí ANO Lepší vláda, který ji přirovnal k prvnímu československému komunistickému prezidentovi: „Uvažujete jako Klement Gottwald. On to tehdy řekl takto: ‚Kapitalisté mají pohádkové zisky, zatímco dělníci mají hlad.‘ No nic. Škoda že místo levicového aktivismu více neřešíte zadlužování státu. Čistě nominálně totiž současná vláda zadlužuje zemi 2x rychleji než ta předchozí.“

Ke kritice Babiše se na twitteru přidal stranický kolega Markéty Pekarové Adamové, předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob, který na adresu šéfa hnutí ANO napsal: „Až bude Andrej Babiš hledat viníka předražených potravin, stačí se podívat do zrcadla.“

Poté se však ozval oficiální twitterový účet holdingu Agrofert, aby věc vyjasnil. „Růst našeho loňského zisku nestojí na potravinách, ale na chemických továrnách v zahraničí. Celkem 56 % našeho provozního zisku tvoří zahraničí. Naopak jsme v Česku odvedli na daních a odvodech přes 5 mld. Kč. Nevydělávali jsme na drahých potravinách, nešiřte fámy,“ napsal koncern v reakci na výtky politiků z TOP 09.

Stejné vysvětlení nabídl v tiskové zprávě předseda představenstva Agrofertu Zbyněk Průša. „AGROFERT se řadí k největším českým investorům na Slovensku a v Německu. Celkové tržby koncernu ze zahraničí tvoří více než polovinu jeho tržeb. Chemické továrny v zahraničí byly také hlavním tahounem růstu koncernu AGROFERT v roce 2022. Celkově se loni zahraničí podílelo na provozním výsledku hospodaření AGROFERTU z 56 %,“ uvedl vrcholný manažer holdingu. „Loňské zisky zemědělců rostly díky vysokým světovým cenám komodit. Letos očekáváme opačný efekt, neboť světové ceny klesly, ale zemědělci mají na skladech zásoby osiva a hnojiv za loňské extrémně vysoké ceny,“ vysvětlil dále.

Tvrzení jsme se rozhodli ověřit na základě veřejně dostupných údajů o hospodaření holdingu. Z výroční zprávy koncernu Agrofert za rok 2022 vyplývá, že výnosy z prodeje zboží, výrobků a materiálu činily 234 927 671 korun, z čehož 148 322 505 korun (cca 56 %) činily výnosy z prodeje v zahraničí v ostatních zemích EU. Výnosy z prodeje potravinářského zboží, výrobků a materiálů v České republice se na celkovém výnosu holdingu za letošní rok podílely jen cca z 12 %.

Holding Agrofert navíc tvrdí, že na domácí potravinářské produkci loni tratil. „Agrofert loni na potravinářství nevydělal. Jeho potravinářské firmy v Česku a zahraničí skončily celkově na úrovni provozního výsledku ve ztrátě,“ napsal účet koncernu na twitter.

Zcela jiný rozměr pak do debaty okolo zisků Agrofertu přinesl sociolog Petr Hampl, který na twitteru sdílel následující postřeh: „Tvrdili, že Agrofert je v zisku jen díky Babišovi ve vládě. Babiš je odstaven od moci a zisk Agrofertu roste, místo, aby se zhroutil. Zajímavé.“

