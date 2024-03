Pekarovou nahradil proti Schillerové Niedermayer. Důchody vysvětlil na přitoku s výtokem

reklama

Prvním tématem debaty na CNN Prima News, kterého se původně měla spolu s Alenou Schillerovou účastnit i předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, jež účast zrušila z důvodu nemoci, se stalo schválení novely občanského zákoníku, podle níž budou moci osoby stejného pohlaví uzavírat partnerství. Získají tak stejná práva jako manželé, až na výjimku adopcí.

„Každý posun správným směrem je úspěch, ale tady toto mě opravdu mrzí,“ ujal se slova europoslanec Luděk Niedermayer. Adopce podle jeho názoru vyloučeny nejsou, budou pravděpodobně probíhat v komplikovaném režimu, když koneckonců i jeden člověk může adoptovat dítě. „Já si myslím, že ta dohoda měla jít někam dát. Téma bylo zřejmě zpolitizované.“

Ačkoliv se podařilo najít politickou dohodu, někdo podle Niedermayera „tahá za kratší konec provazu. „Jsou to bohužel děti, které nemají rodiče… Kdyby se ten zákon dostal dál, tak by měly větší šanci na rodinu a na to, že je někdo bude milovat. Čili mě to prostě mrzí,“ řekl Niedermayer.

Dolní komora schválila upravenou novel 123 hlasy ze 176 přítomných poslanců, proti bylo 36 členů Sněmovny. Jednotné nebylo hlasování koalice.

Europoslance Niedermayera rozpor v koalici nepřekvapil. Že na věc má část lidí negativní názor, ho také mrzí, stejně jako politizace tématu. „Lidé měli spíš hlasovat podle svého vědomí a svědomí,“ dodal s tím, že výsledek nepovažuje na úplně dobrý.

Slovo pak dostala Alena Schillerová. Bez hnutí ANO by novela občanského zákoníku neprošla, hnutí ANO dodalo 66 hlasů pro. „Bez nás by zcela určitě ten zákon neprošel,“ Schillerová zmínila, že o posunu v zákoně se mluví už 10 let a proto by „nebylo dobře, kdyby nebylo vůbec nic“.

„Zákon jsme zachránili, a to to nebyla priorita našeho klub,“ prohlásila.

Následně zdůraznila, že i dnes je možná adopce dětí pro jednotlivé osoby. Pokud ty projdou procesem ověřování a pokud si bude chtít s partnerem dítě též osvojit, projde stejným procesem, vysvětlila Schillerová.

Na její slova reagoval Niedermayer: „Nerozumím tomu, že když stav umožňuje za určitých okolností ty adopce, tak pak nechápu, proč se nenašla ochota třeba i těmi vašimi hlasy to dostat o stupínek dál.“

„Jsem rád, že jsme se dostali o kousíček dál, ale myslím si, že ta dohoda měla vypadat jinak,“ prohlásil Niedermayer.

Místopředsedkyně hnutí ANO zdůraznila, že koalice má ve Sněmovně 108 mandátů a mohla to prosadit, pokud by chtěla i bez hnutí ANO. „Snaha hodit to na hnutí ANO je si myslím naprosto neférová. Ale já jsem na to zvyklá,“ řekla Schillerová. Novela, kterou hnutí ANO 66 hlasy podpořilo, bylo dle jejích slov maximum možného, co bylo hnutí ANO v tuto chvíli ochotno podpořit.

Moderátorka Tománková se poté zeptala, zda koalice počítá s možností, že by prezident Petr Pavel novelu poté, co projde Senátem, vetoval. Na sociální síti X podpořil svazky stejnopohlavních párů.

„Uznávám princip svobody a rovnosti každého člověka z pohledu práva a nevidím důvod pro omezení práv na základě sexuální orientace. Věřím, že jsme tolerantní společnost a tato práva co nejdříve narovnáme. Na tomto mém postoji se nic nemění,“ napsal prezident na X 28. února.

Uznávám princip svobody a rovnosti každého člověka z pohledu práva a nevidím důvod pro omezení práv na základě sexuální orientace. Věřím, že jsme tolerantní společnost a tato práva co nejdříve narovnáme. Na tomto mém postoji se nic nemění. — Petr Pavel (@prezidentpavel) February 28, 2024

Podle Niedermayera je toto spíše jen „občanský postoj“ prezidenta Pavla. „Jeho občanských postojů si vážím, ale doufám, že k tomu nedojde, protože to doopravdy je posun,“ uvedl dodal europoslanec.

Sám by byl rád, kdyby politika nebyla pouze o hlasech, ale i o rozhodnutí, co posune českou společnost dál. Niedermayer vyjádřil svou naději, že zklamání části společnosti bude mít následky a nebude trvat dalších 20 let, než se věci posunou dál.

Spor o reformy penzí

Dalším tématem se staly reformy penzí, které představil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Do návrhu přibyla úprava dřívějšího důchodu pro náročné profese a odpuštění odvodů pracujícím starobním důchodcům.

„Jsem rád, že se po strašně dlouhé době našla odvaha udělat něco pozitivního s penzijním systémem,“ začal Niedermayer. Toto téma ovšem též považuje za zpolitizované.

„Mě strašně mrzí, že se zdá, že veřejnost nechápe, že ten penzijní systém je relativně jednoduchá věc. Můžete si to představit, jako že máte na zahradě káď na zalévání vody. Občas do ní voda nateče a pak občas tou vodou zaléváte. Penzijní systém funguje tak, že příjmy určují, jak se daří naší ekonomice a jak se vyvíjí naše demografie – to je ten přítok do kádě. No a výtok je, kolik lidí a jaké penze dostávají,“ obrazně přirovnal Niedermayer a dodal, že přítok a výtok musí být v rovnováze, jinak se lidé ve středním věku nedočkají toho, že budou v důchodu peníze dostávat.

Současná reforma se podle Niedermayera o tuto rovnováhu pokouší.

Schillerová poté nastoupila s kritikou Jurečkovy penzijní reformy. „Nám se především nelíbí, že jsme dodneška neviděli žádná data, žádné podklady,“ uvedla s tím, že by raději počkala na zprávu o udržitelnosti důchodového systému, která se dělá každých pět let. A v letošním dubnu-květnu by ji měl ministr práce a sociálních věcí prezentovat.

„Kde jsou ta data! My to chceme vidět,“ požadovala Schillerová. Dle jejího názoru má i Jurečka zájem na tom, aby se i ANO k novele vyjádřilo, vzhledem k tomu, že to je zákon na dlouhé období, a ANO může být příští období ve vládě.

S tímto souhlasil i Niedermayer. S přihlédnutím k tomu, že důchodové změny přesahují volební období, je potřeba, aby existovala širší shoda, mínil.

