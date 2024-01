Peksa vyhlašuje válku Trumpovi. „Rok, než v Bílém domě bude nepřítel.“

Do Bílého domu míří náš nepřítel, Evropa má rok na to, postavit se na vlastní nohy. Poslanec Evropského parlamentu Mikuláš Peksa (Piráti) bije na poplach poté, co bývalý americký prezident Donald Trump v úterý podle očekávání snadno zvítězil v primárkách v New Hampshire, čímž se ujal vedení v boji o republikánskou nominaci. Listopadová odveta v prezidentských volbách proti prezidentovi Joeu Bidenovi se tak zdá být stále pravděpodobnější. A není jediný, podle koho se má Evropa připravovat na nejhorší.

Hlavní republikánskou soupeřkou Donalda Trumpa byla velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová, která skončila na druhém místě. Z primárek ale odstupovat nehodlá. Podle americké stanice CBS zvítězil Trump se ziskem 54,6 procenta republikánských hlasů, Haleyová obdržela 43,2 procenta. Sečteno je zhruba devadesát procent hlasů.

Haleyová je poslední velkou Trumpovou vyzyvatelkou poté, co floridský guvernér Ron DeSantis o víkendu ukončil svou prezidentskou kandidaturu, což jí umožnilo vést kampaň jako jediné alternativy k Trumpovi.

V demokratických primárkách ve státě New Hampshire zvítězil prezident Joe Biden. Opakovaný volebního souboj mezi Trumpem a Bidenem je tak stále reálnější, uvedla agentura Reuters.

Takový vývoj velmi děsí pirátského europoslance Mikuláše Peksu, podle kterého se Evropa musí začít připravovat na návrat nepřítele: „Máme rok na to, abychom Evropu postavili na vlastní nohy. Nadcházející evropské volby jsou dost možná ty poslední, ve kterých se můžeme připravit na situaci, kdy v Bílém domě zasedne náš nepřítel,“ napsal Peksa na sociální síti X.

Reagoval tak na sdělení politologa Jiřího Peheho, že Trump má nakročeno do Bílého domu a je nejvyšší čas připravovat se skutečně na nejhorší variantu: „Trump po vítězství v New Hampshire směřuje k nominaci za republikány, ztížit mu to může už jen odsouzení v jednom ze soudních procesů. Že ho porazí Biden, není vůbec jisté. Evropa má rok, aby se připravila na nejhorší, ale nezdá se, že by toho byla schopná,“ uvedl Pehe.

Máme rok na to, abychom Evropu postavili na vlastní nohy. Nadcházející evropské volby jsou dost možná ty poslední, ve kterých se můžeme připravit na situaci, kdy v Bílém domě zasedne náš nepřítel. https://t.co/NozDHwPRMz — Mikuláš Peksa (@vonpecka) January 24, 2024

Podle předsedy mládežnické organizace hnutí STAN v Praze Adama Trunečka by se Evropa měla začít vyzbrojovat. „Evropa se musí dokázat bránit sama. A mít dostatečné kapacity pro výrobu munice, hlavně pro Ukrajinu. To není eurohujerství, to je pragmatická nutnost,“ konstatoval.

Evropa se musí dokázat bránit sama ??????. A mít dostatečné kapacity pro výrobu munice, hlavně pro Ukrajinu. To není eurohujerství, to je pragmatická nutnost. https://t.co/OnQzvyorZM — Adam Trunečka ????? (@adam_trun) January 24, 2024

Donald Trump Bílý dům opustil v roce 2021.

