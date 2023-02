Pět, deset let... Válka NATO s Ruskem. Musíme se připravit. Strašlivá slova v ČT. Z velení armády

Dnes máme tendence ruskou sílu podceňovat, to je ale nebezpečné, říká náčelník Generálního štábu armády ČR Karel Řehka. Ať skončí válka na Ukrajině jakoukoli variantou, bude vůči nám Rusko více a více nepřátelské. „My se prostě musíme připravovat na ten nejhorší scénář, a to je válka mezi Aliancí a Ruskem,“ uvedl v pořadu Interview na ČT24. Hovořil zde o tom, jak vnímá kritiku, že slovy o mobilizaci straší lidi. „Mrzí mě to. Lidé to ale musejí pochopit, je třeba to říkat,“ řekl.

Zvolený prezident Petr Pavel a bývalý šéf armády Jiří Šedivý varovali, že válka na Ukrajině letos zřejmě neskončí. S tím šéf české armády souhlasí: „S tím se shoduji. Myslím si, že spíše ta válka bude trvat déle než krátce, bohužel. Protože podmínky k diplomatickému řešení prostě nejsou vytvořené. I z hlediska analýzy vojenských sil není ani jedna strana teď v pozici, aby to rychle ukončila,“ uvedl Řehka v pořadu Interview ČT24.

Na čem bude podle Řehky záležet, jak ta válka skončí? „Je to rovnice o mnoha faktorech a neznámých. V konečném výsledku je válka souboj vůlí a záležet bude také na zdrojích, a to, jak dlouho Ukrajina vydrží, je do značné míry závislé na tom, jak ji jako Západ budeme podporovat,“ řekl.

Do konfliktu se po roce zapojují další klíčoví hráči. Čína nyní vyzvala Ukrajinu a Rusko k jednání o příměří a přišla s dvanáctibodovým plánem na ukončení války. Řehka se následně zamyslel, co může být jejími motivy: „Čína je určitě velký hráč, snaží se na tom získat. Získává na tom levnými energiemi i jinak, prostě bude dělat to, co pro ni bude výhodné,“ dodal k záměrům Pekingu.

„Neumím říct, jestli nám hrozí světový konflikt v souvislosti s tím, že se k tomu vyjadřuje Čína. Může to vyústit v tisíc různých situací, to my teď neumíme říct,“ komentoval obavy ze světové války, které spolu se vtažením Číny a jejím možným vyzbrojováním Ruska do války zaznívají.

Zdůraznil, že Rusko vůči nám bude nepřátelské, ať už konflikt dopadne jakkoli. Nejvíce se proto Řehka podle svých slov soustředí na to, jaké jsou dopady války na Českou republiku. „Ty dopady na nás jsou pořád špatné. Pořád se nedá vyloučit eskalace, ať už chtěná nebo nechtěná. Rusko se k nám chová stále více nepřátelsky. Nevíme, kam může být současným vedením Putin vmanévrován, nevíme, jak dlouho bude vládnout, kdo bude vládnout po něm. Nevíme, co se bude v Rusku dít. Ať už válka dopadne jakkoli, bude pro nás Rusko nebezpečnější i v budoucnu,“ řekl náčelník Generálního štábu Armády ČR.

Co v případě Česka znamená zmíněná chtěná nebo nechtěná eskalace? „Pro mě jako vojáka to znamená jediné, my se prostě musíme připravovat na ten nejhorší scénář, a to je válka mezi Aliancí a Ruskem,“ uvádí ke konfliktu NATO s Moskvou. „A tím nechci vůbec strašit, zase někdo bude říkat, že straším. Já netvrdím, že to někdo teď chce a že je to teď pravděpodobné, ale tvrdím, že se to nedá vyloučit,“ dodal.

„My se nesmíme dívat na to, co hrozí za měsíc, ale na to, že je to možné třeba za pět, deset let. Protože takhle dlouho trvá se na to připravit,“ podotkl.

Velmi proto vítá, že Západ posílá Ukrajině další vojenskou pomoc, opatrnost je zde podle Řehky ale stále namístě. „Všichni ale také musejí zvažovat a kalkulovat eskalační potenciál té krize. Nikdo to nechce přesáhnout. Rusko je stát s velkým jaderným arzenálem strategických jaderných zbraní, a to takové velikosti, že je tam potenciál pro vzájemné zničení se. A to určitě nikdo nechce. Všichni balancují, aby nehrozila zbytečná eskalace konfliktu,“ doplnil.

„Já stále doufám v to, že Ukrajina uspěje, ale jak říkám, je to značně závislé na naší podpoře. Myslím, že v našem bezpečnostním zájmu a i z morálního hlediska je udělat vše pro to, aby Rusko bylo na bojišti poraženo,“ podotýká.

Řehka zmiňoval, že obrana země není pouze věcí armády. Nedávno vyslovil, že se má lidem připomínat, že existuje zákonem stanovená branná povinnost a systém mobilizace, čímž vyvolal kontroverze.

Uvědomuje si, že tím v některých lidech vyvolává strach? „Já si to uvědomuji a mě to mrzí. Ale já si myslím, že přes to všechno o tom musíme mluvit. Víte, teď jsme se jako společnost trochu probrali, že tu máme válku za humny, a uvědomujeme si, že do té obrany je potřeba investovat nějaké úsilí, že to není zadarmo. My jsme to v minulosti nedokázali. A to, že jsme tak podceňovali obranu, bylo dáno především tím, že jsme nedokázali přesvědčit většinu společnosti o tom, že svět není bezpečný a že je potřeba do obrany investovat.

Myslím si, že jestli chceme dosáhnout toho, abychom tu měli kontinuální a společenský přístup, který nepodceňuje obranu a bezpečnost, tak to nejde udělat jinak, než že většina společnosti začne ty věci chápat. Není to pohodlné, lidem se to dlouhé roky neříkalo a je prostě potřeba to říkat.“

