Podívejte se, jak se staví. Výsměch z NERV ekonomovi, co měl obavy

03.11.2025 16:16 | Monitoring

Ekonom Libor Dušek, člen Národní ekonomické rady vlády, zkritizoval analytiky z mediálního projektu Datarun, kteří odhadovali, že po nepovedené digitalizaci stavebního řízení se stavebnictví propadne až o polovinu. Místo toho za poslední rok vzrostlo o 17 %.

Podívejte se, jak se staví. Výsměch z NERV ekonomovi, co měl obavy
Foto: Hans Štembera
Popisek: Stavba, ilustrační foto

Ekonom Petr Bartoň z projektu Datarun loni v létě upozorňoval, že potíže s digitalizací stavebního řízení mohou českou ekonomiku připravit až o miliardu korun denně. Podle jeho tehdejších výpočtů mohl být nový systém jen polovičně průchozí oproti původnímu, což by znamenalo ztrátu produkce ve výši 3,8 procenta HDP, tedy zhruba 281 miliard korun ročně, tedy v prepočtu 770 milionů denně, jak psal server Echo24.cz.

Bartoň tvrdil, že ani pozdější realizace odložených projektů by tyto škody nenahradila, protože české stavebnictví má omezenou kapacitu. Jeho analýza a tlak mediální scény přispěly k odvolání ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, který měl digitalizaci na starosti. Problémy se systémem nakonec vyústily i v odchod Pirátů z vládní koalice.

Projekt Datarun, odkud Bartoň pochází, vznikl v roce 2023 z iniciativy novináře Michala Půra. Platforma staví na expertech a datech místo tradičního novinářského přístupu.

Ekonom Libor Dušek, člen Národní ekonomické rady vlády, se nyní Datarunu posmívá a označuje ho za Dadarun. „ČSÚ dnes: Stavební produkce meziročně vzrostla o 17 procent. Dadarun červenec 2024: Kvůli DSŘ se stavebnictví od teď scvrkne na polovinu,“ informoval Dušek a přidal satirickou koláž ze seriálu Narcos, že Datarun po chybách tzv. „nemá do čeho píchnout.“

 

Stavební produkce v České republice podle informací ČTK v létě výrazně zrychlila – meziročně vzrostla v srpnu o 17,1 procenta, zatímco v červenci činil růst 10,2 procenta. Stavebnictví posiluje nepřetržitě od listopadu 2024 a aktuální výsledek představuje nejvyšší meziroční nárůst za posledních sedm a půl roku.

Nutno dodat, že po odvolání Ivana Bartoše z funkce ministra pro místní rozvoj Fialova vláda rozhodla, že ve vývoji původního systému digitalizace stavebního řízení nebude pokračovat. Dočasně tak úřady fungují v přechodném režimu bypass, který umožňuje úředníkům vyřizovat žádosti pomocí původních lokálních systémů, například VITA nebo VERA.

Podle Ministerstva pro místní rozvoj jsou systémy po více než roce od spuštění stabilizované, přestože potíže přetrvávají. Některé stavební úřady stále dokončují žádosti podané ještě před startem digitalizace v červenci 2024. Vláda chystala novou veřejnou zakázku na vývoj zcela nového systému, který by měl být hotový začátkem roku 2028. Ale nová vláda Andreje Babiše chce přijít s vlastním řešením.

Psali jsme:

Digitalizace státu pod palbou: Lidé musejí mít právo zůstat off-line, říká Vondráček
Bartoš (Piráti): Naší vizí je, aby stát pomáhal, ne překážel
Milan Urban SPD: Piráti nikde nic nepostavili, jen nastěhovali k lidem feťáky
ČSÚ: Počet dokončených bytů se loni snížil o pětinu

 

Zdroje:

https://t.co/paCwTAQHh4

https://twitter.com/dusek_libor/status/1984212119559266472?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2730935

https://www.echo24.cz/a/HUGLU/zpravy-domov-bartos-zpackane-stavebni-rizeni-stoji-770-milionu-denne

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Bartoš , digitalizace , Dušek , stavebnictví , Půr

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Zvládne nová vláda dokončit digitální systém stavebního řízení?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Jakub Makarovič

Bc. Hana Ančincová byl položen dotaz

Co přesně chcete?

Vy: Chci, aby sociální služby měly stabilní financování a uznání, které si zaslouží. Já: Co tím uznáním myslíte? Budete usilovat o navýšení platů sociálních pracovníků? Jaká mzda je podle vás pro ně adekvátní? Vy: Chci spravedlivější důchodový systém, který zajistí důstojné stáří. Já: Co myslíte t...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Testujeme deskovou hru Pojďme se učit: Naše úžasné tělo

Testujeme deskovou hru Pojďme se učit: Naše úžasné tělo

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Na jejich úroveň neklesnu. Poslankyně o oslavě u Petra Pavla

14:15 Na jejich úroveň neklesnu. Poslankyně o oslavě u Petra Pavla

Na Pražský hrad 28. října šla, protože jde o svátek nás všech. Sdělila ParlamentnímListům.cz poslank…