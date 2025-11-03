Podívejte se, jak se staví. Výsměch z NERV ekonomovi, co měl obavy

Ekonom Petr Bartoň z projektu Datarun loni v létě upozorňoval, že potíže s digitalizací stavebního řízení mohou českou ekonomiku připravit až o miliardu korun denně. Podle jeho tehdejších výpočtů mohl být nový systém jen polovičně průchozí oproti původnímu, což by znamenalo ztrátu produkce ve výši 3,8 procenta HDP, tedy zhruba 281 miliard korun ročně, tedy v prepočtu 770 milionů denně, jak psal server Echo24.cz.
Bartoň tvrdil, že ani pozdější realizace odložených projektů by tyto škody nenahradila, protože české stavebnictví má omezenou kapacitu. Jeho analýza a tlak mediální scény přispěly k odvolání ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, který měl digitalizaci na starosti. Problémy se systémem nakonec vyústily i v odchod Pirátů z vládní koalice.
Projekt Datarun, odkud Bartoň pochází, vznikl v roce 2023 z iniciativy novináře Michala Půra. Platforma staví na expertech a datech místo tradičního novinářského přístupu.
Ekonom Libor Dušek, člen Národní ekonomické rady vlády, se nyní Datarunu posmívá a označuje ho za Dadarun. „ČSÚ dnes: Stavební produkce meziročně vzrostla o 17 procent. Dadarun červenec 2024: Kvůli DSŘ se stavebnictví od teď scvrkne na polovinu,“ informoval Dušek a přidal satirickou koláž ze seriálu Narcos, že Datarun po chybách tzv. „nemá do čeho píchnout.“
ČSÚ dnes: Stavební produkce meziročně vzrostla o 17 procent.— Libor Dusek ???? ?????? (@dusek_libor) October 31, 2025
Dadarun červenec 2024: kvůli DSŘ se stavebnictví od teď scvrkne na polovinu.
Dadarun dnes: pic.twitter.com/paCwTAQHh4
Stavební produkce v České republice podle informací ČTK v létě výrazně zrychlila – meziročně vzrostla v srpnu o 17,1 procenta, zatímco v červenci činil růst 10,2 procenta. Stavebnictví posiluje nepřetržitě od listopadu 2024 a aktuální výsledek představuje nejvyšší meziroční nárůst za posledních sedm a půl roku.
Nutno dodat, že po odvolání Ivana Bartoše z funkce ministra pro místní rozvoj Fialova vláda rozhodla, že ve vývoji původního systému digitalizace stavebního řízení nebude pokračovat. Dočasně tak úřady fungují v přechodném režimu bypass, který umožňuje úředníkům vyřizovat žádosti pomocí původních lokálních systémů, například VITA nebo VERA.
Podle Ministerstva pro místní rozvoj jsou systémy po více než roce od spuštění stabilizované, přestože potíže přetrvávají. Některé stavební úřady stále dokončují žádosti podané ještě před startem digitalizace v červenci 2024. Vláda chystala novou veřejnou zakázku na vývoj zcela nového systému, který by měl být hotový začátkem roku 2028. Ale nová vláda Andreje Babiše chce přijít s vlastním řešením.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jakub Makarovič