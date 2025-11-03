Na jejich úroveň neklesnu. Poslankyně o oslavě u Petra Pavla

Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
Pondělky ovšem moc lidí ve sněmovně nebývá. To potvrzuje také většina restaurací, která mívá v pondělky zavřeno. Otevírají, myslím, jen jídelnu pro poslance a zaměstnance, ale i ty výjimečně toto pondělí nefungovaly, a to kvůli nadcházejícímu svátečnímu dni.
Na to, že jsem byla bez oběda, jsem si z legrace postěžovala předsedovi Macinkovi večer na společném pivu, kde jsme řešili programové prohlášení. „Ano, to je kvůli tomu, že v pondělí je regionální poslanecký den, většinou jede poslanec do své regionální kanceláře a tam odbavuje občany,“ vysvětluje mi předseda. Což mi připomíná, že nutně potřebuju dořešit regionální kancelář a zbytek dne tedy prohovořím s olomouckým týmem. Na pondělky v Olomouci se nesmírně těším. Zatímco Praha mě unavuje, na Moravě vždycky načerpám selský rozum.
28. říjen – státnický projev pana prezidenta
Vznik samostatného Československa slavím posledních pár let každoročně stejným způsobem. U Prašné brány s panem prezidentem Klausem.
Ráno vstávám docela pozdě. Ostatně, je sváteční den, a já mám možnost dospat nehorázný deficit z volební kampaně. Takže na projev pana prezidenta Klause stíhám doběhnout jen tak tak. S maminkou a bratrem bereme taxi a při vyskakování narážíme na kolegu Turka. Prodíráme se davem, abychom pozdravili kolegy Motoristy a pana prezidenta, a jelikož chce každý fotku s Turkem, přicházíme do centra dění akorát na jedenáctou.
Pan prezident představuje souvislosti s jemu obvyklým nadhledem, s jemu obvyklou a zaslouženou kritikou Bruselu, a vyzývá posluchače, aby nad nimi přemýšleli. Když hovoří o významnosti České republiky a poukazuje na to, že přimknutím k něčemu většímu se lepšími nestaneme, jsem smutná z toho, že se to děje, ale potěšená tím, že stojím mezi svými. Všichni ti lidé na náměstí Republiky, a že jich letos bylo požehnaně!, přikyvují včetně několika novinářů v první řadě.
Po prezidentově projevu vždy pokládáme květinu pod pamětní desku na pražském Obecním domě. Ta připomíná, že právě zde zasedal Národní výbor jako první parlament a vláda. Letos mě to specificky zasahuje. Držím pana předsedu Macinku za rámě a jdeme růži pod pamětní desku položit společně. Nyní nejspíš usedneme v roli obdobné.
S panem prezidentem pokračujeme na oběd. A jako vždycky si dáváme – slovy pana Klause – pravicové jídlo. Telecí řízek s bramborovou kaší.
Modlitba za národ
Přicházím do Nerudovy ulice – kostela Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána. Filip Turek s paní Eliškou sedí již v první lavici, kostel se zaplňuje... Modlitba obvykle probíhá za přítomnosti kardinála Dominika Duky, ten je ale bohužel stále v nemocnici, a tak ho zastupuje sestra Dominika. Začínáme hymnem k duchu svatému v latině a já valím oči, protože opravdu celý kostel zpívá. A docela slušně! Po přibližně hodině končíme hymnou českou i slovenskou, modlitbou za národ, a samozřejmě za zdraví všech a návrat kardinála Duky z nemocnice. To se očividně vyplatilo, kardinál už je prý doma.
Myšlenka této pravidelné modlitby, která probíhá každý měsíc – obvykle ve Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha – vznikla prý už na podzim roku 2013 a je dodržována. Aby taky ne. Pořád je totiž za co se modlit!
Musím říct, že myšlenka mě potěšila a zaujala natolik, že jsem rozhodně nebyla naposledy, a 28. října se stane modlitba za národ pravděpodobně mou další tradicí. Po projevu prezidenta Klause a telecím řízku je to nejlepší možné pokračování.
Hurá na Hrad
Zatímco doma převlékám večerní šaty, prozpěvuju si pořád hymny z kostela a přemýšlím, jestli recepce na Pražském hradě celý den krásně završí, nebo naopak. Zdá se mi totiž, že namísto, abychom opravdu slavili sváteční den tak, jak se má, například návštěvou historických památníků, připomenutím historie, státnickými projevy, zcvrklo se to celé na jakési předávání ocenění a kritiku občanů, komu cena měla být přidělena a komu zase ne. A samozřejmě také kritiku outfitů. To se mě ovšem naštěstí netýká, já budu mezi „těmi neviditelnými“.
Někteří mi vyčítali, že jsem na Hrad vůbec šla. Že jsem převlékač kabátů, když nesouzním s názory prezidenta, a přesto jdu na „jeho slávu“. S tím nesouhlasím. Myslím si, že když budu odmítat chodit na akce těch, kteří byli demokraticky zvoleni, a mají jiné názory než já, klesám na roveň druhé strany, která odmítá komunikovat s námi. Právě naopak! Já se na Hradě hrdě nesla a podala si ruku s každým, kdo mi ji byl ochoten podat zpět. A navíc: Tohle je svátek nás všech! Oslava výročí vzniku naší státnosti a suverenity. Primární má být oslava vzniku republiky, udělování státních vyznamenání je věc druhotná, z níž se možná pro mnohé z nás stala trochu komická podívaná.
Já jsem tam byla ráda. S europoslankyní Nikolou Bartůšek, kterou jsem naposledy viděla v Bruselu, jsem strávila milý čas a přesvědčila se, že je to správný člověk pro hájení českých zájmů v europarlamentu. S paní Eliškou Haškovou Coolidge, tím nejúžasnějším doprovodem, který si mohl Filip vybrat, jsem se vrátila do starých časů, kdy jsme spolu na jejich kurzech etikety řešily a hodnotily večerní róby. A s kolegy Motoristy jsem strávila příjemný večer plný potřásání rukou, a to jak s potenciálními koaličními partnery, tak opozicí.
Že jsem neviděla projev současného pana prezidenta, považuji tak trochu za osud. Mohu popustit uzdu mojí fantazii a jen si domýšlet, zda měl potřebný přesah. Zdali odrážel současnou dobu a její problémy, zda nastínil jejich řešení. Jestli oslovil národ pozitivním poselstvím, anebo, zda byl, jak už to v dnešní době mnohdy bývá, pouze nic neříkajícími frázemi zaklínajícími se demokracií. Ale to už mi napište třeba vy, milí čtenáři, do komentářů. :)
autor: Gabriela Sedláčková