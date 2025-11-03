Sterzik (Stačilo!): Bez ideologických žvástů datovou schránkou

To byl nejlepší vtip uplynulého týdne. Andrej Babiš poslal Petru Pavlovi programové prohlášení nové vlády normálně datovou schránkou. Od toho se přece vymyslela, ne? Aby se dalo snadno a přehledně komunikovat se státní správou… Ono to sice moc efektivní a přehledné není, ale tohle byl od Andreje ukázkový trolling na úrovni Donalda Trumpa. Pane prezidente, je to dlouhý a složitý text, v pondělí ho přinesu na Hrad, tak ať se na to o víkendu můžete kouknout… Krása.
Už jsem tu naznačil, že programové prohlášení je jako esence toho, o čem jsme čtyři roky diskutovali a za co jsme bojovali. K dokonalému štěstí mi chybí už jen zdanění nadnárodních korporací a boj proti vyvádění zisků do zahraničí. Jinak bych to osobně nenapsal jinak. Zestátnění ČEZ, snížení plateb za distribuci energie, protože se to dá udělat hned, podpora bytové výstavby, bydlení jako veřejný zájem, EET dobrovolná pro živnostníky, odchod do důchodu v pětašedesáti, podpora podnikání pomocí rychlejších odpisů, nikoliv dotací, zachování uhelných elektráren, revize grýndýlu, odmítnutí emisních povolenek pro domácnosti, revize inkluze ve školství, zachování všeobecného zdravotnictví…
Hodně se mi líbí nabídnutí státních dluhopisů drobným střadatelům. Ne, že bych si je chtěl osobně koupit, ale dostat státní dluh do rukou vlastního obyvatelstva, to je hodně důležité. Japonci mají dluh ve výši snad 200% HDP, ale protože si ho drží oni sami, jsou vlastně celkem v pohodě a nikdo (ani trh) je nemůže vydírat.
Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
Má být zrušen paragraf neoprávněné činnosti pro cizí moc, má být zavedena obdoba amerického zákona FARA o neziskovkách a vůbec, má začít fungovat dohled nad neziskovkami, které dostávají veřejné peníze. Ano, každý si může dělat propagandu jakou chce, ale za svoje, nikoliv za peníze z eráru. Neziskovky placené ze zahraničí, mají být zaregistrovány.
Poprvé také někdo řekl, že budoucnost obrany státu je v dronech a má se na tom začít pracovat.
Nebude daň na tichá vína (jižní Morava děkuje), dotace mají být směřovány na produkci nikoliv na hektarovou výměru a jen zemědělcům, kteří aktivně hospodaří. Mají přijít přísnější pravidla pro nákupy půdy zahraničními vlastníky. A také se zreviduje erozní vyhláška… proč? Protože EU tu svoji zrušila.
Má být konečně zákon o všeobecném referendu, samozřejmě, bez možnosti hlasovat o EU či NATO, ale tato otázka stejně v příštích letech nastane, takže to beru jako krok vpřed. Takhle bych mohl pokračovat ještě dlouho… zachování české koruny, právo na placení v hotovosti… kdyby vláda splnila půlku toho, co slibuje, mohli bychom být spokojeni.
V programovém prohlášení vlády není ani jednou zmíněno Rusko, ale je tam zmíněna podpora diplomatických kroků, které povedou k ukončení války na Ukrajině. Dále je tam zmíněno, že není v českém zájmu předávat další pravomoci EU, nepřipustit energetickou závislost, nepodílení se na aktivitách, které by dále rozšiřovaly ekologické regulace a také se nebude oslabovat princip jednomyslnosti. Tedy, žádné zrušení práva veta, Pávku! Ale zato je tam hodně o ekonomické diplomacii.
Člověk si normálně říká, že ty čtyři roky demonstrací a politické práce nebyly zbytečné. Konzervativní program, který zkousnou normální pravičáci i normální levičáci. Progresivisti z něj budou mít klimatickou tíseň a budou řvát jak při Trumpově inauguraci, ale to je taková příjemná třešnička na dortu.
Nenašel jsem v tom prohlášení ani nic o majetkových daních – tedy o nějakém zvýšení daně z nemovitosti. Předpokládám, že se nějak bude bojovat proti bytovým spekulantům, ale zřejmě se to bude dělat rozumněji, než pirátským zdaňováním bytů v osobním vlastnictví.
A není tam ani jednou slovo „dezinformace“.
Jediné, co mi přijde nereálné, jak za těchto okolností dojít k vyrovnanému rozpočtu. Budoucí vláda sama přiznává, že to také nebude hned, protože investice jsou zapotřebí a včera bylo pozdě. Osobně si nedovedu představit, že by se vyrovnaného rozpočtu dalo dosáhnout bez toho, aniž bychom začali řešit odliv zisků do zahraničí, ale také bych se nedivil, kdyby vláda nechtěla globální korporátčíky plašit předem a s nějakými nástroji postupně počítá, jen o nich nemluví.
Hele, k takovému programovému prohlášení je možné zaujmout jen jeden postoj: Pomáhat a hlídat!
Pomáhat tomu, aby se co nejvíc věcí mohlo splnit, neházet tomu klacky pod nohy, ale také hlídat, aby se to skutečně plnilo. A samozřejmě, pokračovat v tom, co vládu právě k takovému programovému prohlášení dovedlo. Rozšiřovat alternativní média, budovat naši občanskou společnost, pokračovat ve vytváření podpůrných struktur, vytvářet další mediální projekty a tím se postarat, aby čtenost a dosah majnstrýmových médií dále klesaly.
Svým způsobem to bude těžší úkol než za Fialy, protože on nás semknul do houfu, což nás po všech stránkách zmobilizovalo. Měli jsme důvod pracovat, měli jsme důvod, do toho dát všechno a měli jsme důvod to platit. Budeme v tom schopni pokračovat? Budeme schopni udržet službu veřejnosti i rozsah práce, který jsme dělali? Budeme schopni dělat opozici Michprdům a jiným neziskovkám? Budeme to schopni ufinancovat? Zůstaneme aktivní, nebo se necháme ukolébat? A bude vůbec nová vláda stát o to, aby měla podporu zdola?
To ukáží příští měsíce…
…a hned dneska se dozvíme, jak pevná nová koalice je. Bude se volit předseda sněmovny.
Na závěr, jen tak pro zajímavost, dva textíky. Jeden je z programového prohlášení vlády, jeden je z preambule hnutí Stačilo:
STAČILO! je levicové a vlastenecké hnutí, které se ujímá obrany politických, společenských a sociálních výdobytků našich předků, mezi které řadíme především naši státní suverenitu, nedotknutelnost hranic, všeobecné volební právo, právo na soukromý majetek, vlastní měnu, svobodu slova, dostupné vzdělání, co největší soběstačnost, důslednou mírovou politiku, podporu tradiční rodiny, zdravotní péči pro všechny bez rozdílu a státem garantovaný důchodový systém.
Vláda České republiky bude usilovat o to, aby naše země patřila mezi prosperující, stabilní a bezpečné státy Evropy. Aby byla místem, kde mají lidé jistotu, že jejich práce má smysl, jejich budoucnost je chráněna a kde platí pravidla, důvěra a vzájemná úcta. Cílem vlády je, aby Česká republika byla zemí, kde se dobře žije, pracuje i stárne, kde se lidé cítí doma a kde stát stojí vždy na jejich straně.
Pomáhat a hlídat!
autor: PV