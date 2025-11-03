Ošklivá pravda o Markétě Pekarové Adamové v den jejího konce

Dnes zasedá nová Poslanecká sněmovna, což znamená, že dnes skončí ve funkci poslanci té staré. Jmenovitě třeba předsedkyně sněmovny, Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), která v letošních volbách ani nekandidovala. Ustavující schůzi bude řídit poslankyně STAN Věra Kovářová, do jejíchž rukou bude také skládán poslanecký slib. Nicméně nový předseda Poslanecké sněmovny, kterým by měl být Tomio Okamura, bude dle iRozhlasu zvolen až ve středu.
Ačkoliv se na tomto hlasování již podílet nebude, Pekarová podpořila na post šéfa sněmovny lidovce Jana Bartoška. „Honza Bartošek zná sněmovní procesy a jednací řád jako málokdo jiný. Jen o tom to ale není. Nikdy se nebál zaujmout jasný postoj, stál na straně principů, jako místopředseda sněmovny byl nestranný a dobře reprezentoval celou instituci doma i v zahraničí. Byl by skvělý předseda Poslanecké sněmovny,“ prohlásila.
V rozhovoru pro DVTV pak uvedla: „Volba Tomia Okamury předsedou sněmovny je skandální. Roky se tu přece dopouští podobně rasistických a xenofobních výroků jako Filip Turek. Je děsivé, jak jsme některé věci normalizovali.“
Byla to právě TOP 09, která v minulé sněmovně stála proti tomu, aby měla SPD místopředsedu sněmovny, ačkoliv měla SPD 20 poslanců, tedy 10 % ze všech poslanců a o šest poslanců více, než měla TOP 09. „Nikdy jsme nepodporovali ve vedení sněmovny do žádné funkce extremistu. Ministerstvo vnitra SPD zařazuje mezi extremistické subjekty v České republice. TOP 09 je stranou demokratickou, podporující demokracii, a nikoliv strany, které ji chtějí destruovat. Nemůžete tedy od nás očekávat, že v tomto volebním období by kdokoliv z nás volil zástupce této strany do nejužšího vedení sněmovny, tedy do jedné z nejvyšších ústavních funkcí v této zemi,“ prohlásila tehdy Pekarová. Jak ParlamentníListy.cz zjistily, tentokrát budou na funkcích biti Piráti, jaké funkce, pokud nějaké, dostane TOP 09 záleží na interním jednání v koalici SPOLU.
Pekarovou, která si na videu zkoušela nové oblečení, pak vychvaloval člen TOP Týmu Marek Gajoš: „Ona je tak strašně moc milá. Doufám, že už za pár měsíců, až bude Tomio Okamura předsedou Poslanecké sněmovny, konečně všichni pochopíte, jak úžasnou dámu jsme měli v jejím čele. Z Pekarové jde pozitivní energie a důstojnost, z Okamury buranství a nenávist.“
Pro ParlamentníListy.cz hodnotil působení Markéty Pekarové Adamové komentátor Petr Holec. A nepříliš přívětivě. „Bývalý premiér a prezident Miloš Zeman o Markétě Pekarové Adamové trefně řekl, že je prokletím české politiky, které jednou skončí. Naštěstí pro Česko snad končí právě teď, a že bylo fakt načase!“ uvedl.
A pokračoval: „Bohužel tu s námi ale zůstává dědictví MPA, které hned tak nezmizí. Ta z kdysi konzervativní rakety politického ‚pytláka‘ Miroslava Kalouska udělala pokrokovou leninskou partaj permanentní nenávisti a hlouposti, kterou zle nakazila všechny kolem sebe. Marek Ženíšek, Jan Jakob nebo Matěj Ondřej Havel, přední kádry pekarovské TOP 09, ti všichni tu pionýrskou pochodeň hrdě nesou dál. A nejen oni, infekce MPA nakazila jménem SPOLU i ODS, na níž se šéfka TOP 09 přisála, protože vlastní stranu úspěšně zbavila voličů.“
Otřel se o taktéž končícího Petra Fialu, že v jeho nejhorším vládním období nebylo jasné, kdy z něho mluví Zdeněk Nejedlý a kdy právě Markéta Pekarová Adamová. Jednu poklonu Holec končící předsedkyni složil: „Tu vlastně musíme – samozřejmě svým způsobem – obdivovat. Šéfka v podstatě neexistující partaje, po níž tu nejvíc zbydou její svetry proti Putinovi nebo ‚to nemáte na ajfoun?‘, dokázala české politice vtisknout takový punc hlouposti, to chce jistě talent.“
„MPA o sobě ráda skromně říká, že je taková česká Margaret Thatcherová, ve skutečnosti ale je spíš Jiřina Švorcová, jen s velmi oblastním hereckým talentem. S komunistickou herečkou ji pojí planoucí oči a zaslepená víra v blbosti, které nejradši hrdě recituje ve své České televizi. MPA by se perfektně hodila do fanatických let nástupu komunismu, kdy jí nápadně podobné soudružky zaváděly jménem demokracie totalitu. Byla to totiž ona, kdo jménem vlastní ‚demokracie‘ jako první vyloučila z vedení sněmovny SPD s klasickým totalitním osočením, že není demokratická. Tragédie je, že to po ní nebezpečně ochotně rádi převzali všichni samozvaní ‚demokrati‘. A ti tu na rozdíl od MPA zůstávají,“ zakončil svou úvahu o političce Holec.
autor: Karel Šebesta